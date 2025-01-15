Песков высказался насчет воюющих за Киев иностранных наемников - 15.01.2025 Украина.ру
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Песков высказался насчет воюющих за Киев иностранных наемников
Песков высказался насчет воюющих за Киев иностранных наемников - 15.01.2025 Украина.ру
Песков высказался насчет воюющих за Киев иностранных наемников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января ответил журналистам, как в Кремле относятся к участию иностранных наемников в спецоперации на стороне Украины
2025-01-15T13:13
2025-01-15T13:13
новости
австралия
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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Он заверил, что Москва знает о том, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима.Один их журналистов спросил, не выражала ли Австралия беспокойство на самом высоком уровне касательно новости о том, что их наемник Оскар Дженкинс, предположительно воевавший на стороне Украины, был убит в зоне СВО,"Мне неизвестно о том, поднимался ли как-то в официальном порядке этот вопрос австралийцами. Возможно, по дипломатическим каналам уже имели место какие-то действия, но до нас это не доходило. Может быть, есть смысл проверить это в Министерстве иностранных дел нашем", - предложил Песков.В минувшем декабре в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News.Накануне в министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщали, что Канберра обратилась к Москве после сообщений в СМИ о смерти своего наемника.Подробнее о незавидной судьбе других наемников - в материале В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, австралия, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Австралия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

Песков высказался насчет воюющих за Киев иностранных наемников

13:13 15.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 января ответил журналистам, как в Кремле относятся к участию иностранных наемников в спецоперации на стороне Украины
Он заверил, что Москва знает о том, что иностранные наемники воюют на стороне киевского режима.
"Они (наемники - ред.) с оружием в руках воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями", - сказал Песков.
Один их журналистов спросил, не выражала ли Австралия беспокойство на самом высоком уровне касательно новости о том, что их наемник Оскар Дженкинс, предположительно воевавший на стороне Украины, был убит в зоне СВО,
"Мне неизвестно о том, поднимался ли как-то в официальном порядке этот вопрос австралийцами. Возможно, по дипломатическим каналам уже имели место какие-то действия, но до нас это не доходило. Может быть, есть смысл проверить это в Министерстве иностранных дел нашем", - предложил Песков.
В минувшем декабре в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News.
Накануне в министерстве иностранных дел и торговли Австралии сообщали, что Канберра обратилась к Москве после сообщений в СМИ о смерти своего наемника.
Подробнее о незавидной судьбе других наемников - в материале В зоне СВО ликвидирован грузинский наемник ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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