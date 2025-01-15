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ВС РФ освободили Украинку

ВС РФ освободили Украинку - 15.01.2025 Украина.ру

ВС РФ освободили Украинку

Российская Армия освободила населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Этот факт в среду, 15 января, подтвердили в Минобороны РФ

2025-01-15T12:30

2025-01-15T12:30

2025-01-15T12:30

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россия

донецкая народная республика

дзержинск (торецк)

владимир рогов

освобождение

населенный пункт

вс рф

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Украинка находится на левом фланге Красноармейского направления к юго-востоку от Новоелизаветовки, и открывает для ВС РФ путь для дальнейшего продвижения.Также 15 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Российская Армия взяла под контроль город Дзержинск (Торецк), осталась лишь зачистка прилегающей территории шахты.ВС РФ продолжают продвижение: во вторник, 14 января, подразделения российских группировок "Восток" и "Запад" освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.Нескучное, Времевка и Великая Новоселка расположены на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. По данным СМИ, Киев уже перебросил туда существенные силы, ожидая рывка от ВС РФ.Еще по теме: Россия вошла в топ рейтинга сильнейших армий мира.

россия

донецкая народная республика

дзержинск (торецк)

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новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), владимир рогов, освобождение, населенный пункт, вс рф