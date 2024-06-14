https://ukraina.ru/20240614/1055647452.html

Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ

Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ - 14.06.2024 Украина.ру

Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ

Украина — это аналогия и продолжение Афганистана, войн на Кавказе и других локальных конфликтов, которые США после 1945 года постоянно устраивают в рамках глобального противостояния с Россией

2024-06-14T14:54

2024-06-14T14:54

2024-06-14T15:34

интервью

украина

афганистан

россия

нато

f-16

су-25

миг-29

авиация

военная техника

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Убить русского подленько в спину — в лучших традициях НАТО и США, заявил в интервью изданию Украина.ру военный летчик, Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой.Он вспомнил инцидент на Сухой речке и сбитого F-16 русского летчика на штурмовике, а также провел параллели СВО на Украине и войн в Афганистане, на Кавказе и в Корее; рассказал, какие ошибки нельзя повторять России в конфликтах с Западом. Ранее, 12 июня, в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что первые истребители F-16 поступят на Украину после окончания лета. То есть сроки поставок самолетов снова переносятся. — Сергей Анатольевич, какие локальные конфликты США использовали по аналогии с Украиной в глобальном противостояние с Россией?— Америка вышла в открытое противостояние с Советским Союзом в 1945 году, когда еще не успели утихнуть торжества по случаю победы над фашизмом. США вынашивали планы о нанесении удара сдавшимися дивизиями СС, которые оказались на территории Америки — Англии.Далее была демонстрация ядерного оружия над Хиросимой и Нагасаки. Также планировали ударить по промышленным городам Советского Союза, в том числе по Уралу.С тех пор Россия более 40 раз отстаивала свои интересы в различных точках земного шара с применением не только дипломатии, но и оружия — на Кубе, во Вьетнаме, в Лаосе и так далее. Нам приходилось воевать не с народами этих государств, а с американскими и английскими инструкторами и натасканными ими боевиками.По моим данным, США после 45-го года развязали около 250 конфликтов по всему земному шару. Практически все войны одинаково начинались — с провокаций, которые устраивались в зоне общих интересов. И одинаково заканчивались — американцы бежали из Вьетнама, Афганистана, оставляя союзников, горы оружия и техники, которая потом убивала мирных граждан.Из всех войн США выходили на подъеме своей экономики и получении сумасшедших дивидендов за счет поставки оружия, боевой техники и разрушения того или иного государства.— Какую тактику используют американцы в подготовке "очага" для разжигания войны? Можно обсудить это на примере Украины.— Провокация на Украине, которая вызвала реакцию в виде Специальной военной операции России (СВО), спланирована США точно так же, как и войны в Афганистане и на Кавказе.Сначала заслали группу эмиссаров, которые убедили местное население, что они якобы живут под колониальным гнетом России, что они — свободные люди, достойные демократии, и так далее. Потом пришли западные инструктора, которые натаскали людей и провели цветную революцию.Параллельно с этим переписывали учебники истории под диктовку Сороса, на них вырастили не одно поколение молодых людей. В учебниках проходило красной нитью, что СССР, Россия — враг, которого нужно гнать с территории ваших земель. Навязывалась идеология "м…ку на гиляку".Позже эти "учебные материалы" были распространены по всему постсоветскому пространству — в том числе в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Тажикистане. Их обнаруживали даже в школах на территории России.При этом нигде не было упомянуто, что испокон веков Россия защищала слабых. Вспомните, историю Кавказа и Средней Азии. Когда им грозило уничтожение со стороны соседей, правители 18–19 веков подавали челобитные, прошения о защите русскому царю, императорам. Польша когда-то была нам братской страной, но ее зомбировали западные идеологи.Далее. В лагерях, в специальных учебных центрах под патронажем "Азова"*, "Кракена"* молодежь натаскивали, в первую очередь, на уничтожение всех инакомыслящих, по сути создавали и растили боевиков. А после так называемой первоначальной военной подготовки, они попадали в руки инструкторов НАТО (в Европе или на Украине), которые их готовили уже по-настоящему к войне.А дальше всем известные события. Донецк, Луганск попали в категорию коллаборационистов, людей второго сорта, и по ним стали стрелять. Трагедия произошла в Доме профсоюзов в Одессе. И так далее.— Вы прошли войну в Афганистане, Первую и Вторую чеченские войны, воевали в Таджикистане в составе коллективных миротворческих сил СНГ. Что вам запомнилось?— Во время Афганской и Таджикской войн практически везде мы сталкивались не с афганским народом или таджикскими моджахедами — всюду торчали "уши полосатые", везде присутствовали иностранные наемники. Они обучали неграмотных афганцев, таджиков взрывать и убивать, шли сзади, подгоняя их, показывая, где лучше нанести удары, где нужно сотворить зло.Я вспоминаю историю, когда на территории Таджикистана через пограничный пост прорвались банды. При них были наркотики, реакционная литература мусульманского толка и оружие западного производства.Довольно часто среди убитых моджахедов и захваченных вооружений мы находили инструкции на английском языке, карты, выполненные в Америке и Европе. Часто мы обнаруживали мертвых европейцев, одетых в афганское или пакистанское одеяния. Это явно были инструкторы с Запада.— Обращусь к вашему опыту военного летчика. Насколько системы ПВО, которые американцы поставляли афганцам, ограничивали действия советской авиации? Как по аналогии с этим вы оцените работу российских ВКС в условиях применения Украиной Patriot и других систем?— Война в Афганистане и специальная военная операция на Украине — на мой взгляд, разные конфликты по своему характеру, театрам военных действий и, естественно, по применению вооружений.Во-первых, в Афганистане Америка в открытую никогда не вступала в противоборство и конфронтацию с Советским Союзом — с ограниченным контингентом, который там находился. Американцы воевали руками моджахедов, которые проходили подготовку в пакистанских лагерях на территории Пешавара. Там война носила партизанский характер.Это происходило по следующему сценарию. Готовили отряды моджахедов и снабжали их стрелковым переносным оружием, которое при боестолкновении с нашими подразделениями, в случае использования авиации, применялось.В снабжении принимали участие страны НАТО, Египет и Китай. Среди поставляемых средств ПВО были наши переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела" (ПЗРК, которые ранее мы передали Китаю и Египту, а они их модифицировали). И, естественно, мобильные британские Blowpipe и американские Redeye.Во-вторых, театром военных действий была горно-пустынная местность. В горах тактика действий нашей авиации была одна; на территории пустыни — совсем другая.Мы понимали, что переносные комплексы у моджахедов — это серьезная угроза, но ее возможно купировать. То есть — находить тактические приемы и применять средства, которые находились на борту летательного аппарата, позволяющие выполнять поставленные задачи и возвращаться на свои базы.Я вертолетчик, закончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Поэтому расскажу об армейской авиации, на чьи плечи в Афганистане легла основная нагрузка. Без армейской авиации в горно-пустынной местности нашим бы подразделениям пришлось бы очень сложно.Вертолет был единственным средством спасения и помощи; единственной надеждой на отправку раненых. Вертолетчики привозили воду, продовольствие, вооружения, боеприпасы и так далее. В общем, вертолет был незаменимой палочкой-выручалочкой на афганских территориях.Что касается непосредственно средств ПВО, которые применяются сегодня в СВО, конечно, тут театр военных действий другой — равнинно-холмистый; это леса.Тут использовали средства, которые у Украины были еще с советского времени. Самые серьезны — это С-300 с радиусом действия до 300 километров. Также использовали "Буки", "Клубы" ("Калибр-К"), "Стрелы, "Осы". Позже, когда наши подразделения все это утилизировали и со временем Украина поняла, что без господства в воздухе и надежного прикрытия шанса победить нет, Киев начал запрашивать НАТО о западной технике.НАТО начала вооружать их современными средствами ПВО: "Пэтриоты", "Скорпионы", ракеты "Скальп", польские "Крабы", аналоги наших "Панцирей" (зенитный ракетно-пушечный комплекс), и так далее.На сегодняшний день наши средства ПВО, РЭБ и ВКС нашли новые способы противодействия западным вооружениям, которые не скажу, что на 100%, но эффективны на фронте. Весь зоопарк западной техники горит и утилизируется нами постепенно.— Был еще один случай. Пилот из Пакистана на F-16 сбил советского пилота на Су-25 у границы с Афганистаном. Получается эти самолёты могут оспорить наше превосходство в воздухе?— Нет, они не могут наше превосходство в воздухе оспорить.Во-первых, история с пакистанским пилотом — это бессовестный удар. Когда наш штурмовик Су-25 патрулировал границы Пакистана – Афганистана и попал в воздушную засаду, F-16 с пакистанцем "за рулем" нанес подлый удар в спину, выпустив ракету "воздух-воздух". Подобный случай произошел во время сирийского конфликта, когда турецкие самолёты F-16 сбили наш Су-24 — тоже сделав предательский выстрел в спину.Во-вторых, тактико-технические характеристики Су-25 и F-16 практически не сравнивают, потому что это штурмовик и истребитель соответственно.Естественно, превосходство в воздушном поединке будет у истребителя, у которого для такого боя гораздо больше технических и иных преимуществ. Штурмовик может, конечно, оказать сопротивление, но у него шансов мало выйти победителем.Штурмовик — это летающий танк, предназначенный для уничтожения наземных, но не воздушных целей. Хотя у Су-25 есть средства для воздушного боя, на него могут подвешиваться ракеты "воздух-воздух".В той истории, о которой вы говорите, штурмовик патрулировал границу. У него были свои задачи (он не рассчитывал на воздушный бой), и такого подлого удара со стороны пакистанских ВВС никто не ждал.— Насколько нам всё-таки стоит опасаться того, что Украина получит F-16?— Это машина прошлого века, которая поступила на вооружение в 80-е годы.F-16 прошёл несколько видов модернизации. Сегодня это базовый самолет истребительной авиации, который есть у стран НАТО. Это серьезная боевая машина, но, повторюсь, самолет прошлого поколения.Если гипотетически представить, что ВСУ получат такие машины, по классу вооружения, по дате выпуска и по всем остальным характеристикам мы можем противопоставить им наши истребители МиГ-29. Если сравнить технические характеристики для воздушного боя — кто выиграет, а кто проиграет, есть свои плюсы и минусы и у нашей машины, и у F-16.— Какие?— Во-первых, самолет F-16 имеет один двигатель. У истребителя МиГ-29 два двигателя, и это, с точки зрения безопасности, большой плюс.Во-вторых, локатор, который стоит на нашей машине, видит гораздо дальше, чем такое же устройство на F-16. А в современном бою побеждает тот, кто первый заметит противника.Напомню, что сегодня воздушный бой — это бесконтактный, загоризонтный бой. В нем важно первым обнаружить цель, точку на локаторе, идентифицировать в ней врага и запустить по нему ракеты "воздух-воздух". Дальше самолет уходит в сторону, забыв о противнике, а ракеты делает свое дело.Большой процент успеха воздушного боя зависит от мастерства летчика. Ни для кого не секрет, что украинских летчиков для полетов на F-16 готовили на скорую руку. В лучшем случае за этот короткий период натаскали по взлету – посадке, обучили несложному пилотажу в зоне.[Украина и ее западные союзники ведут дискуссии относительно скорости и масштаба подготовки пилотов истребителей F-16. В Киеве требуют от партнеров расширить программу, однако союзники говорят, что украинские пилоты еще не готовы массово летать на F-16, сообщило издание Politico 13 июня]Думаю, в воздушных боях с нашими летчиками шансов у украинских пилотов будет немного.Поэтому появление F-16 на территории Украины чисто гипотетически может внести разнообразие в ход ведения специальной военной операции, но не более того. Во-первых, наша разведка знает все потенциальные аэродромы, где могут быть размещены самолеты, и при надобности уничтожит F-16 еще на земле.Во-вторых, натовская техника, которая находится в зоне СВО, сложная, капризная, требует особых навыков и управления — артиллерия, система залпового огня, танки, БМП и так далее. Поэтому сложным комплексом управляют именно специалисты Запада.Сами же украинские танкисты, артиллеристы зачастую сознательно выводят технику из строя, чтобы потом сказать: извините, я бы рад повоевать за Украину, но вот промашка — техника не едет.Точно так же при появлении истребителей. Не исключена такая вероятность о том, что на них начнут воевать натовские инструкторы, чтобы показать украинским летчикам преимущество F-16 в реальном бою и вселить дух уверенности.Мы встретим западные "чудо-машины" самолетами 4+ или 5 поколения. Это Су-30, Су-34, Су-35, которые по своим тактическим характеристикам сильно превосходят F-16.— Был эпизод во время Корейской войны (инцидент на Сухой Речке), когда самолеты США атаковали наш аэродром. Возможны ли подобные столкновения Запада и России в ходе конфликта на Украине?— Это то, про что мы с вами говорили: в лучших традициях НАТО из-за угла подло в спину нанести удар. Советские летчики тогда были уверены в том, что американцы наши союзники, но дело обстояло далеко не так.После этого случая, естественно, советское командование и руководство приняло соответствующие меры, и США получили ответный удар. У них появилось выражение "черный четверг", когда за один вылет они потеряли практически всю авиацию над Китаем и Северной Кореей. Они хотели уничтожить наши аэродромы, но их встретили достойно. В США до сих пор это помнят.Говоря об СВО, да, гипотетически такая возможность есть, потому что западные силы идут на любые ухищрения. Нет таких преступлений на территории Украины и не только, которые они не совершили бы во имя своих целей. Ждать джентльменских поступков введении США войны точно не стоит.О том, как Украина докатилась до Зеленского, который танцует под музыку США, в интервью Александр Семченко о диктатуре на Украине: Выбрали кондитера — не сладко, поставили комика — не смешно* Террористические организации, запрещенные в России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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