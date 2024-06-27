https://ukraina.ru/20240627/1055882647.html

700 км трибалтийских тигров. Прибалтика и Польша поняли, что коррупция – это прибыльно

700 км трибалтийских тигров. Прибалтика и Польша поняли, что коррупция – это прибыльно - 27.06.2024 Украина.ру

700 км трибалтийских тигров. Прибалтика и Польша поняли, что коррупция – это прибыльно

В полку мировых фортификаторов на защите демократии опять прибыло – кандидатуру пока действующей, как сказали бы на Украине с ее феминитивами, премьер-министэркы Эстонии Каи Каллас согласовали.

2024-06-27T16:25

2024-06-27T16:25

2024-06-27T16:25

ес

польша

прибалтика

эстония

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дональд трамп

джо байден

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На должность Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, которую сейчас занимает чудесный во всех отношениях Жозеп Боррель. Чисто внешне мятый такой невзрачный человечек, который, тем не менее, мнит себя то "садовником", защищающим "сад" мирового "золотого миллиарда" от окрестных джунглей, в которых разместился весь остальной мир, зарящийся на капиталы "миллиардеров". То "министром обороны ЕС", который вынужден заниматься союзной безопасностью, собирая деньги на помощь Украине, от имени всего Запада призванной "победить Путина".Но вы не поверите, а не все страны того же ЕС испытали чувство глубокого удовлетворения от кадрового обновления собственного бюрократического начальства в Брюсселе. Казалось бы, Кая Каллас – безумноглазая дамочка, которая буквально брызжет непоказной ненавистью к президенту России Владимиру Путину и призывает вообще запретить Россию как понятие. Этой только дай – она уж защитит, так защитит!Однако, как ни странно, но первыми опасность от новых назначений прочухали именно соседи Эстонии, которая подарила Европе такой ценный фру.., пардон, кадр. Польша и, как из теперь принято называть, "трибалтийские тигры", то есть бывшие постсоветские "сестры" − Латвия, Литва и, увы, Эстония. Их лидеры как-то или чем-то срочно поняли, что с таким представителем по безопасности в Европе от самой этой безопасности может вообще ничего не остаться. И потому желательно спасаться самим.И лидеры "тигров", как передает агентство Reuters со ссылкой на письма глав четырех стран руководству ЕС, немедленно призвали Европейский союз выделить деньги на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. "Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз. ...Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", — написали президенты, крайне озабоченные тем, что Путин "нападет" и на них.И ведь это при том, что каждая из этих стран уже пробавляется тем, что пытается выстраивать национальные защитные редуты (заборы, противотанковые рвы и стены) от воздушно-подземных путинских бурятов на подводных крыльях, приделанных к непотопляемым аэростатам на конной тяге или керосине.Однако буквально вчера, 26 июня 2024 года, возле такого забора на границе Польши и Белоруссии зачем-то и по неведомой причине ошивался министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который пришел в неописуемый ужас от увиденного и оцененного. По его мнению, если белорусский "бацька" Александр Лукашенко посягнет на Польшу, то указанный и призванный защитить забор можно будет преодолеть за 25 секунд. Он так и сказал, выступая в сейме страны: "Двадцать пять секунд достаточно на раздвижение прутьев этого забора. Для этого применяются домкраты. Те, кто находятся с другой стороны, действуют быстро и умело".И этот же министр увидел (или они ему привиделись) не бойцов "бацьки", а банальных мигрантов, против которых Польша, собственно, недавно и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора, оснащенного камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой, составляет 186 километров, высота − пять метров, стоимость − 1,6 млрд злотых (около 400 млн долл).И вот, оказывается, эту защиту нарушители могут сковырнуть домкратом, а то и пырнуть перочинным ножичком, который у выходцев из стран Магриба (Северной Африки) достигает сантиметров 20-25 (ну, к примеру, туареги − воинственные ребята, что с них возьмешь? чуть что − сразу бритвой по горлу и под забор).Короче, президенты засуетились и выкатили ЕС просьбу – дать на строительство новой наземной линии обороны примерно 2,5 млрд евро (или 2,67 млрд долл). Можно больше, но никак не меньше. А то "Путин у ворот" – Кая Каллас сказала…Причем ребята сразу подошли к просьбе технологично грамотно – учитывая возможные откаты смотрящим и контролерам. Чтобы себя иметь в виду, но и нахлебников не обидеть и ними "своим кровным" не делиться. Снизу доверху.В письме четырех президентом уточняется, что планируется возводить новые антипутинские укрепления в теснейшей, буквально до поцелуев в десна, координации с НАТО, чьи проверяющие и должны следить, чтобы стройка сочеталась с военными требованиями Альянса.И, как утверждает Reuters, этот вопрос будут обсуждать на саммите в Брюсселе уже 27–28 июня сего года. А вдруг пацанам обломится, если руки дающие и свой профит учуют.Ну что тут можно сказать? Сейчас много говорят о "финляндизации" или "эстонизации" Европы (невиданном и немотивированном всплеске русофобии в этих странах, которые еще недавно получали суперприбыли от добрососедских и взаимовыгодных торгово-экономических и политических отношений с Россией, а раньше – еще с СССР). Но все как-то уже забывают, что в основе всего этого гнойного процесса зиждется "украинизация" − точно такая же русофобия, только сопряженная еще и с воровством, коррупцией, мздоимством, нецелевым использованием зарубежной помощи, выданной на благие цели.Все начиналось с украинизации западной политики. Причем не только в Европе, но и в США. Если Украина стала заложником получения помощи западной, то сам Запад оказался в заложниках у процесса выделения вспомоществования. Не выделил помощь на "борьбу с Путиным" на Украине – понесешь электоральные потери на выборах. Или могут на должностишку не назначить.Американские президентские выборы-2024 – тому ярчайшее подтверждение: украинский фактор – один из важнейших в выяснении отношений двух знатных геронтологов современной Америки – Джо Байдена и Дональда Трампа. Маразм крепчал, но американские "Абрамсы" одинаково идут на Украину и там воюют.То же самое и в Европе. Например, в середине мая текущего года премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал большой проект по укреплению восточной границы страны — программу "Восточный щит". Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, бункеров и тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.Туск бодро планирует реализовать свою задумку в 2024-2028 годах за 10 млрд злотых (2,5 млрд долл). Потом он сообщил, что к этой программе присоединятся страны Прибалтики.И в "письме четырех" тоже сказано, что само появление на границе с Россией и Белоруссией оборонительных фортификаций обеспечит защиту ЕС от военных и гибридных угроз, которые подразумевают под собой военную и невоенную опасность, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки спровоцировать миграционный кризис на границе.Вот трибалтийские тигры и присоединились. И не так и важно, кто попрошайничает от Польши – ее премьер Туск или президент Анджей Дуда. И в странах Прибалтики – та же картина.Но в основе-то неким прообразом и образцом поведения служит Украина постпереворотная, образца 2014-2015 года, когда бенефициар евромайдана и первый премьер-министр неонацистской Украины Арсений Яценюк затеял строительство стены на границе с Россией, профукал и разворовал эти деньги, но себе на карман поднял "первый ярд". То есть миллиард североамериканских долларов, который Запада ему и простил – ведь он же в пику Путину и России воровал.И кто потом только не пытался повторить фокус Яценюка и что-нибудь построить на границе, чтобы под таким благовидным предлогом и себе украсть "дэщыцю" (по-украински – хоть что-то). Нынешний неонацистский фюрер Украины Владимир Зеленский – тоже не исключение. Тоже хочет начать строить и украсть. Но вот беда – на Западе не дают уже в нужном объеме, приходится изворачиваться и воровать дома. Уже не с прибылей, а с убытка……Но Эстонию все же можно поздравить. От эстонцев вскоре уйдет Каллас. И, может быть, устроившись в Европе, и сама украдет, и оставшимся эстонцам поможет прибарахлиться на строительстве стены. Чтобы понять степень скрытой ненависти к Каллас, достаточно вспомнить, что в прошлом году по итогам скандала, связанного с тем, что муженек русофобской "прэмьеркы" тесно сотрудничал с Россией, цинично и в высшей степени фарисейски получая оттуда неслабые деньги, даже президент Эстонии, тоже записной русофоб Алар Карис призвал ее уйти в отставку. И, согласно соцопросам, 66 % жителей Эстонии выступили за такую отставку Каллас, а саму Каю поддерживали только 29%.Но Кая послала всех. И президента, и эстонцев. И в поведении своего муженька не увидела ничего противоестественного или аморального. А что? Хапать надо все, что плохо лежит. Не возьмешь чужое – своего не будет. Таков главный признак оголтелого европрагматизма времен развитого антипутинизма и зоологической русофобии.И вы не поверите, но активнее всех Каю Каллас с супружником поддержал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк. Он вообще не увидел в деяниях семейки ничего предосудительного.А теперь вот и Запад высказался: несмотря на финансовую и политическую нечистоплотность, он решил сделать Каю главной по безопасности, отвечающей в том числе и за возможную стену авторства Польши и трибалтийских тигров. Там 700 км – на всех должно хватить, если тырить понемножку и вовремя кричать, что "Путин вот-вот нападет"...О делах ЕС и НАТО читайте в статье "Изменит ли друг Украины Марк Рютте политику НАТО"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240610/1055592035.html

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