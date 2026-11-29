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Война городов: почему Россия бьёт не "растопыренной пятерней" — мнение эксперта
Война городов: почему Россия бьёт не "растопыренной пятерней" — мнение эксперта - 29.11.2026 Украина.ру
Война городов: почему Россия бьёт не "растопыренной пятерней" — мнение эксперта
Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для врага за все четыре года войны. Отсюда столько ньянья про энергетическое или морское перемирие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал севастополец, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-11-29T06:21
2026-11-29T06:21
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Журналист отметил, что у российского подхода к войне городов есть критики, которые говорят так: "Почему мы бьем растопыренной пятерней? Давайте какой-то один аспект вырубим, потом уже к следующему перейдем".Рожин объяснил, что удары носят системный характер: Россия не распыляет силы.Он подчеркнул, что в отдельных регионах удалось добиться существенных результатов. Это касается Киева, Одессы и Днепропетровска: там проблемы со светом нарастают, а ведь еще только ноябрь, отметил он.Эксперт привёл экономические показатели. "Экономические показатели от наших атак уже очевидны. Это касается морской блокады Украины. Грузопоток упал в 12-15 раз. Есть потопленные суда. Общий ущерб оценивается в миллиарды долларов", — сообщил Рожин."Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для врага за все четыре года войны. Отсюда столько ньянья про энергетическое или морское перемирие, чтобы зиму перекантоваться. Но мы у них на поводу не пойдем и продолжим долбить", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Борис Рожин: Европа не смирилась с поражением Украины и подходит к грани, за которой только ядерная война" в дзен-канале Украина.ру.О том, что удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике — в материале "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.
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Война городов: почему Россия бьёт не "растопыренной пятерней" — мнение эксперта
Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для врага за все четыре года войны. Отсюда столько ньянья про энергетическое или морское перемирие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал севастополец, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Журналист отметил, что у российского подхода к войне городов есть критики, которые говорят так: "Почему мы бьем растопыренной пятерней? Давайте какой-то один аспект вырубим, потом уже к следующему перейдем".
Рожин объяснил, что удары носят системный характер: Россия не распыляет силы.
"У нас не все ракеты летят в одну точку, но и силы мы не распыляем. В плане той же энергетики мы выбираем пару областей и наносим удары по подстанциям, чтобы разорвать единую систему", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что в отдельных регионах удалось добиться существенных результатов. Это касается Киева, Одессы и Днепропетровска: там проблемы со светом нарастают, а ведь еще только ноябрь, отметил он.
Эксперт привёл экономические показатели. "Экономические показатели от наших атак уже очевидны. Это касается морской блокады Украины. Грузопоток упал в 12-15 раз. Есть потопленные суда. Общий ущерб оценивается в миллиарды долларов", — сообщил Рожин.
"Удары 2026 года оказались наиболее болезненными для врага за все четыре года войны. Отсюда столько ньянья про энергетическое или морское перемирие, чтобы зиму перекантоваться. Но мы у них на поводу не пойдем и продолжим долбить", — подытожил собеседник издания.
О том, что удерживает Запад от прямого вмешательства в конфликт на Украине и от эскалации на Балтике — в материале "Марат Баширов: Если Россия, США и Китай договорятся, Британия проиграет свою последнюю битву" в дзен-канале Украина.ру.