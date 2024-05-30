"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого нужно поберечь. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выполняют роль заградотрядов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Недавно на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. И теперь Киев пытается выгрести свои последние людские ресурсы, что не очень хорошо получается. Ситуация с распределением по фронту боеспособных подразделений ВСУ близка к критической, рассказал офицер.
Он отметил, что много общался с военнослужащими и командующими различных частей и соединений, которые рассказывали, по какому принципу противник выстраивает свою оборону.
"Первая ее линия — плохо подготовленные мобилизованные, которых поймали на улице сотрудники ТЦК. Вторая линия — кадровые соединения ВСУ, отдохнувшие и сформированные по западному образцу. Третья линия — нацистские добровольческие подразделения и специалисты из стран НАТО", - подчеркнул Шкурлатов.
Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого нужно поберечь. В первую очередь в бой бросают тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выполняют роль заградотрядов, заключил собеседник издания.
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