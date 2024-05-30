https://ukraina.ru/20240530/1055369837.html

"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны

"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны - 30.05.2024 Украина.ру

"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны

Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого нужно поберечь. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выполняют роль заградотрядов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов

2024-05-30T05:00

2024-05-30T05:00

2024-05-30T05:00

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Недавно на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. И теперь Киев пытается выгрести свои последние людские ресурсы, что не очень хорошо получается. Ситуация с распределением по фронту боеспособных подразделений ВСУ близка к критической, рассказал офицер.Он отметил, что много общался с военнослужащими и командующими различных частей и соединений, которые рассказывали, по какому принципу противник выстраивает свою оборону.Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого нужно поберечь. В первую очередь в бой бросают тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выполняют роль заградотрядов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО боевом пути Севастопольской пластунской сотни можно прочитать в интервью военного медика с позывным "Гунн": После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне

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