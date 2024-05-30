"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны - 30.05.2024 Украина.ру
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"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны
"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны - 30.05.2024 Украина.ру
"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны
Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого нужно поберечь. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выполняют роль заградотрядов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
2024-05-30T05:00
2024-05-30T05:00
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вс рф
мобилизация
оборона
всу
украинская армия
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Недавно на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. И теперь Киев пытается выгрести свои последние людские ресурсы, что не очень хорошо получается. Ситуация с распределением по фронту боеспособных подразделений ВСУ близка к критической, рассказал офицер.Он отметил, что много общался с военнослужащими и командующими различных частей и соединений, которые рассказывали, по какому принципу противник выстраивает свою оборону.Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого нужно поберечь. В первую очередь в бой бросают тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выполняют роль заградотрядов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО боевом пути Севастопольской пластунской сотни можно прочитать в интервью военного медика с позывным "Гунн": После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне
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новости, украина, россия, запад, офицеры россии, вс рф, мобилизация, оборона, всу, украинская армия, нато, иностранные наемники
Новости, Украина, Россия, Запад, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВС РФ, мобилизация, оборона, ВСУ, украинская армия, НАТО, иностранные наемники

"Тех, кого не жалко": подполковник запаса раскрыл, как киевский режим выстраивает свою линию обороны

05:00 30.05.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого нужно поберечь. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выполняют роль заградотрядов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Недавно на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. И теперь Киев пытается выгрести свои последние людские ресурсы, что не очень хорошо получается. Ситуация с распределением по фронту боеспособных подразделений ВСУ близка к критической, рассказал офицер.
Он отметил, что много общался с военнослужащими и командующими различных частей и соединений, которые рассказывали, по какому принципу противник выстраивает свою оборону.
"Первая ее линия — плохо подготовленные мобилизованные, которых поймали на улице сотрудники ТЦК. Вторая линия — кадровые соединения ВСУ, отдохнувшие и сформированные по западному образцу. Третья линия — нацистские добровольческие подразделения и специалисты из стран НАТО", - подчеркнул Шкурлатов.
Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого нужно поберечь. В первую очередь в бой бросают тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выполняют роль заградотрядов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру
О боевом пути Севастопольской пластунской сотни можно прочитать в интервью военного медика с позывным "Гунн": После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 06:35
Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моряЗапад, очевидно, реализует большую стратегию по удушению России. Мы серьезно ослабли на Балтийском и Крымском направлениях. И какими-то быстрыми оперативными методами восстановить нашу боеспособность, наш потенциал в этих зонах не получится
 
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