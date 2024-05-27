https://ukraina.ru/20240527/1055309957.html

Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от Шольца

Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от Шольца - 27.05.2024 Украина.ру

Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от Шольца

Трудно даже предположить, что случилось с канцлером Германии Олафом Шольцем, что он так не по-детски начал "замачивать", или, если хотите, торпедировать голубые мечты просроченного фюрера украинского народа Владимира Зеленского

2024-05-27T15:54

2024-05-27T15:54

2024-05-27T15:54

олаф шольц

йенс столтенберг

нато

сво

ракеты

украина

россия

германия

мнения

владимир зеленский

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То ли херр Шольц решил-таки отомстить Украине за "ливерную колбасу" и прочие многомесячные издевательства, которым он подвергался с украинской стороны -- даже не первых лиц, а просто украинского посла в Берлине, который там в хамстве своем попутал берега при молчаливом согласии главных кураторов из-за Атлантического океана. Это когда США окончательно взяли курс на "обезжиривание" Германии в свою пользу и потому защищали украинцев, которые щемили Берлин, не выбирая ни методов, ни выражений.То ли Шольц решил таким образом – противодействуя планам США в политике и экономике – спасти честь и престиж своей страны в мировой и европейской политике и геополитике.То ли Шольц хочет вернуть Германии статус первой экономики Европы и ее политического локомотива в негласном соревновании с Францией, чей президент Эмманюэль Макрон сегодня буквально завалил всех предложениями и идеями, часть из которых не просто несбыточны, но и подходят рассмотрению на психиатрических симпозиумах.Но как бы там ни было, а Шольц, во-первых, буквально недавно пошел в немецкий народ, встревоженный упадком и обнищанием Германии, и в ходе общения с жителями Берлина заявил, что Украина, вероятно, не сможет стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет."Кстати, одной из причин, названных для войны в то время, было то, что Украина якобы вступает в НАТО. Вы знаете, решения (прошлых саммитов НАТО. — Авт.) — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, и в следующие 30 лет", — так и сказал канцлер. Более того, он напомнил, что говорил об этом и два-три года назад, потому что "это было ясно всем".Это был вообще удар под дых Зеленскому, который по-прежнему носится с идеей вступления в Альянс как дурень с писаной торбой, представляя членство в НАТО как единственный и последний возможный путь спасения своего режима.Но Шольц фактически напомнил, что это именно Германия хоронит натовские потуги Украины, как это впервые откровенно и было сделано еще в 2008 годку на саммите Альянса в Бухаресте, где не сбылись мечты "оранжевого мессийки"-президента Виктора Ющенко, который тоже бредил членством в НАТО.В июле этого года в Вашингтоне состоится как бы юбилейный саммит НАТО, на который в Киеве возлагали особые надежды. Но теперь они накрылись гулким медным германским тазом. Хотя, впрочем, не только им – о том, что Украине не светит членство в Альянсе, говорили и американцы, и даже покорный им генсек НАТО Йенс Столтенберг.Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сказал на днях: "Мы не ожидаем, что будет приглашение Украине присоединиться к НАТО. Но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины, работающей над тем, чтобы победить в этой войне". Столтенберг с ним согласен на все сто.И это притом, что, как вы помните, еще в 2019 году власти Украины внесли изменения в Конституцию страны, определив вступление в ЕС и НАТО в качестве стратегической цели государства. А Владимир Зеленский называл членство в оборонном Альянсе еще и единственным путем к победному завершению конфликта в Донбассе (специальная военная операция – СВО). Спустя полгода после её начала, осенью 2022 года, Украина подала заявку на ускоренное членство в НАТО. А сейчас, что называется, полный отлуп.Во-вторых, Шольц решительно и недвузначно выступил против недавней поддержанной и в США, и в Британии, и даже генсеком НАТО Столтенбергом идеи о том, чтобы разрешить Украине наносить удары натовским дальнобойным оружием (ракетами и дронами) по территории России в границах 1991 года. Не по ее новым землям в Крыму, ЛДНР, Запорожье или Херсонщине, а по исконным областям РФ. Вплоть до Москвы, Санкт-Петербурга и даже Казани.И вот натовские "первачи" во главе с американскими "ястребами войны" самого разного пошиба, а также министр обороны Британии Грант Шэппс или сам Столтенберг высказались за то, чтобы утюжить российские земли теми же ракетами АТАСМS из США, Storm Shadow из Британии или SCALP-EG из Франции. Ослабить ограничения по применению переданного ВСУ оружия призывает и госсекретарь США Энтони Блинкен.Более того, Столтенберг подтвердил, что выступает за снятие ограничений на использование западного оружия по "легитимным целям" на территории России, потому что Украина проигрывает бои? особенно на харьковском направлении. По словам Столтенберга, НАТО на саммите в Вашингтоне создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования.То есть налицо типичная геополитическая шизофрения, двойные стандарты и циничное фарисейство в исполнении коллективного Запада и НАТО: Альянс хочет вооружать Украину и ее руками бить по России, но при он якобы стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины.А Шольц как раньше неоднократно заявлял, что всегда выступил против разрешения Киеву применять западное оружие для ударов по России, так заявляет и сейчас. Потому что, сказал он, цель его политики — не допустить, чтобы конфликт "перерос в очень большую войну". В Европе, разумеется. И с втягиванием в нее Германии.По словам Шольца, сказанным на все том же принародном митинговом мероприятии в Берлине, он не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. Кроме того, сегодня по поставкам немецкого оружия Киеву существуют "четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают", не давая конфликту или СВО перерасти в полномасштабную войну.И что самое удивительное: в этом плане позиция Шольца близка не только к московским кремлевским взглядам, которые сводятся к тому, что заявления о необходимости разрешить Украине совершать удары западным оружием по территории России являются безответственной позицией, "опасной своими последствиями".Взгляды Шольца находят понимание и в других странах Европы. И не только в Венгрии или Словакии, которых уже отнесли к "анфан терриблям" (еnfant terrible) – несносным детям Европы, не желающим ссориться с Москвой. Глава МИД Италии Антонио Таяни тоже отметил, что его страна — хоть и неотъемлемая часть НАТО, согласная с тем, что "каждое решение должно приниматься коллегиально", но, тем не менее, выступает против втягивания в войну с Россией. Особенно по единоличной воле или геополитической прихоти США или Британии.И с такой позицией Германии и Италии в разной степени согласны и другие члены так называемой "старой" Европы, что и дает Шольцу надежду на то, что континент хоть частично выскользнет из удушающих объятия старшего брата на Гудзоне и не будет уничтожен в новой войне.И, наконец, в-третьих, новые высказывания Шольца отсылают к его прежним высказываниям о том, что Германия одной рукой вооружает Украину обычным оружием (Берлин, по словам Шольца, за все время СВО выделил Киеву оружия на 28 млрд евро). Но другой – сдерживает чересчур ретивых ястребов от втягивания в войну с Россией. Во всяком случае, Шольц всегда выступал и сегодня выступает против отправления на Украину ракет для ударов по РоссииКогда в конце прошлого – начале текущего годов возникла дискуссия о том, давать ли Украине дальнобойное оружие для бомбардировок "старой" России, Шольц выступил против поставок Киеву крылатых ракет Taurus. Чтобы не быть втянутым в войну. Сейчас Зеленский и его приспешники забросали Запад просьбами помочь им разрушить Россию на ее территории. И Запад готов уступить Киеву. Но вот Шольц опять фонтанирует высказываниями совсем другого содержания. И позиция его ясна и печальна для неонацистского режима Зеленского: при поддержке Германии Украина никуда не вступит, никуда в Россию чем-то германским неонацисты стрелять не будут и ничего угрожающего России из Германии Киев не получит.Если это не ловкий отвлекающий ход, не обман и не пыль в глаза, призванная прикрыть то, что уже свершилось (поставки оружия де-факто), то можно констатировать сближение позиций здравого смысла и в России, и в Европе. Москва, как известно, не только выступает резко против членства Украины в НАТО, но и считает, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта. И самое противное для Запада в том, что любые поставки любого оружия не повлияют на исход боевых действий на фронтах СВО.И получится, что Запад вместо победы получит войну, в которой запросто может проиграть. И это, похоже, хорошо чуют в Германии, где, кажется, на генетическом уровне должны помнить, чем заканчиваются войны немцев с русскими, которые трижды брали Берлин. А вот немцы только добирались до Москвы и так там огребали…Может, Щольцу это и просветляет мозги.Читайте также: Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России

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