https://ukraina.ru/20240522/1055219478.html

Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России

Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России - 22.05.2024 Украина.ру

Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России

Пошел уже второй день, как сам президент Украины Владимир Зеленский и его полномочия превратились в дурно пахнущую тыковку с позорным прошлым, стремным настоящим и неопределенным будущим

2024-05-22T16:54

2024-05-22T16:54

2024-05-22T17:14

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Хотя, впрочем, что там неопределенного? Как во всякой банде, где правят какое-то время слишком наглые самозванцы, всегда приходит бандюк посильнее, который и сгоняет прежнего с насиженного места пинком под зад.Зеленский сегодня – это президент легальный, которого типа никто от власти пока не отстранил, но вот нелегитимный. То есть не имеющий на эту власть никаких законных прав. Другими словами – узурпатор, по которому плачут скамья подсудимых и неизбежный цугундер. Если его (Зеленского) по пути к нему (цугундеру) чистильщик или кто-то слишком жаждущий занять его место тапком не прихлопнет. Как же, клиент слишком много знает…Кроме того, будущее Зеленского определила СВО, которая с каждым днем медленно, но уверенно (хотелось бы быстрее) на полях трудных сражений обращается в победу России, которой ни неонацистская Украина Зеленского, ни ее кураторы на коллективном Западе ничего противопоставить не могут.В таких условиях и обстоятельствах постепенно вырисовалась роль Зеленского, которую он, похоже, бесславно доиграет до конца. С одной стороны, его партнеры за Западе, Европа и США, пытаются откупиться, завалив деньгами и оружием. Дают кто сколько может.С другой – на и за полученные деньги Зеленский просто обязан (как говорится в их кругах, век воли не видать) воевать с Россией из последних сил. Если хотите, до последнего украинца.И госсекретарь США Энтони Блинкен недавно приезжал в Киев посмотреть, как это у Зеленского получается и почему обнаружились странные непонятки. Мол, США выделили 61 "ярд зелени" на войну, Европа не поскупилась, а Зеленский тянет кота за подробности и не может обеспечить пушечное мясо, чтобы оно погибало с этим оружием в руках.Никому не ведомо, что Зеленский и Ко втюхали Блинкену, но он то ли с горя, то ли обдолбавшись с подчиненным клоуном чем-то запрещенным поиграл на гитаре в ночном генделыке и умчался за океан. И там США:а) срочно решили выделить Украине немедленный пакет помощи в 400 млн долл.;б) признали, что Зеленский – президент, власть которого непоколебима, несмотря на нелегитимность.Более того, самые ретивые "ястребы" войны в конгрессе США, среди которых в том числе члены сенатского комитета по делам вооруженных сил Рик Скотт и Майк Раундс, обратились с письмом к шефу Пентагона Ллойду Остину, чтобы тот позволил наносить удары американским оружием по военным целям на территории России.С такой малявой от Зеленского в США гужевала целая украинская делегация, вымаливающая такое разрешение. И вот результат. "Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России", – заявил глава комитета по разведке палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер.А в письме, которое подписали уже 13 конгрессменов, сказано: "Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия... Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций".Для этого члены конгресса и просят Пентагон увеличить количество украинских пилотов, которые США тренируют на истребителях F-16, разрешить бить по России ракетами АТАСМS, использовать ПЗРК Stinger и в перспективе те же F-16 для поражения самолетов ВКС России на российской же территории и т. д.Это чистой воды то ли провоцирование России на ответные аналогичные шаги, то ли откровенная глупость людей, потерявших берега от безнаказанности. Но цинизм авторов письма все равно зашкаливает. Они обосновывают свое требование тем, что мы, мол, "уже поднимали ставки, но Россия не отреагировала".То есть в США определенные альтернативно одаренные не хотят верить, что Россия не бомбит украинские земли и мирных жителей не потому, что жалеет их, а потому что не может или боится. Это как тупая гопота из подворотни вежливость боксера принимает за его слабость и задирается. Правда, пока не получит как следует по дюнделю. Но Россия-то, повторяю, жалеет украинских людей…И получается, что даже администрация президента Джо Байдена, его госсекретаря Блинкена и шефа Пентагона Остина поумнее, чем авторы письма конгрессменов. Она против расширения географии использования американского оружия и за то, чтобы ВСУ наносили удары исключительно в пределах границ Украины, которые признали в США.Блинкен, правда, отвечая конгрессменам и сенаторам-"ястребам", 22 мая 2024 года зачем-то заявил, что США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине. Но упор все равно сделал на том, что Украине, во-первых, что ни дай, она профукает.Во-вторых, украинцы не умеют грамотно воевать американским оружием."Могу вас заверить, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить непосредственно поставки помощи украинцам, чтобы она попала им в руки. …Как вы знаете, имеют значение не только оружейные системы. Надо обеспечить обучение их применению… Дело обстояло так с танками Abrams, истребителями F-16. Нет летчиков, которые в действительности могут их пилотировать. Другие готовят летчиков. Дело не просто в поставке танков, самолетов или ракет. Нужно, чтобы имелась вся инфраструктура для их применения и обслуживания. И конечно, надо иметь конкретный план их эффективного применения", — сказал Блинкен.И это чистая правда, мистеры из конгресса.И сдержанность этого потомка киевлян или его страдающего деменцией шефа понятна: судя по всему, приказ президента России Владимира Путина провести учения по применению тактического ядерного оружия возымел cвой отрезвляющий эффект.Ни Белый дом, ни Пентагон не жаждут российской ответки. Хотят к ней подготовиться получше. Вот для этого и должна Украина пока повоевать своими силами. И своим пушечным мясом, которое и должен обеспечить выдавленный из неонацистского Киева Западом новый закон о мобилизации…И вы не поверите, но точно такую же позицию заняла и Европа. С одной стороны, она всячески признает права Зеленского на продолжение президентства. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, на Украине общество и политики не сомневаются в том, кто является легитимным президентом. А значит, "и у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский", — сказал этот Петер.А чтобы, значит, подчеркнуть, что этот клоун для Берлина – по-прежнему легитимный президент, уже в первый день "тыквенного" существования Зеленского в Киев седьмой раз за время своего пребывания в должности примчалась глава МИД Германии Анналена Бербок.Что она делала в Киеве, кроме демонстрации поддержки, тоже не совсем понятно, но вот в Харьков ее не пустили. От греха подальше – там наступают российские войска, которые запросто могут взять в плен любого, не то что эту женщину во всех отношениях заметную, ума чрезвычайного и великолепного знатока геометрии.Она, например, в Киеве сказала: "Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия непоколебимо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе".И тут ничего комментировать без специального психиатрического образования не стоит – можно не угадать с диагнозом.Ну а канцлер Германии Олаф Шольц в это же время рассказал, что его страна от войны на Украине просто откупается. Причем довольно щедро. По словам Шольца, за время СВО Берлин передал Киеву оружия и всякого смертоносного добра на 28 млрд евро.Но вот дальнобойные крылатые ракеты Taurus давать не будет. Потому что если современные российские танки, ненароком разозлясь, проделают до Берлина тот же путь, что и танки Павла Рыбалко в 1945 году, то немцев никакие крики "Шольц капут!" не спасут.Как сообщает Bild, Шольц также против идеи "бесполетной зоны" на западе Украины. Потому что "это вовлечет Германию, Европу и НАТО непосредственно в войну на Украине". "Эти планы могут превратить Германию в "партию войны" и привести Путина к непредсказуемым реакциям", – заявил резонно канцлер.Это Шольц с чем-то от своего эсэсовского дедушки с детства впитал. И он все же поумнее Анналены, постигающей вершины разума на батуте.И что самое интересное: нелегитимность Зеленского сделала его ненужным, а всю Украину – недоговороспособной стороной и для России. Москве сегодня просто не с кем в Киеве договариваться, о чем президент Путин сказал откровенно: "Если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями".Вот же где, как говорится, собака порылась в сторону Зеленского – он никому уже не нужен даже в короткой перспективе. И окончательно он это поймет, кажется, на так называемом саммите мира в Швейцарии 15-16 июня сего года. Чтобы застолбить на этом мероприятии легитимность Зеленского, на него приглашали 160 стран ─ прибудут, дай бог, 60, а то и меньше зависимых от США сателлитов. Не будет Бразилии с ЮАР, которые являются лидерами глобального Юга. Под вопросом участие Китая, который уверен, что без России вопрос Украины не решить.Тыковка рулит на Украине, что, впрочем, вполне ментально: на Украине если кто-то кому-то в чем-то отказывает, то преподносит… гарбуз. Тыкву то есть.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240521/1055190165.html

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