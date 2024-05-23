https://ukraina.ru/20240523/1055229375.html

Михаил Поликарпов: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского

Михаил Поликарпов: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского - 23.05.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского

Украинская армия очень чувствительно относится к тому, что она вынуждена служить бессрочно. Поэтому там ведется такая дискуссия, что хорошо было бы демобилизовать всех, кого призвали в 2022 году. Солдат это сильно раздражает

2024-05-23T06:58

2024-05-23T06:58

2024-05-23T06:58

интервью

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

румыния

легитимность

политика

германия

италия

венгрия

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Но пока варианты военного или олигархического переворота на Украине не просматриваются, считает историк и писатель Михаил ПоликарповОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руС 21 мая 2024 года Владимир Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины. По конституции страны, срок его полномочий подошёл к концу. Теперь он фактически стал диктатором, узурпировавшим власть.- Михаил Аркадьевич, в России говорят о Зеленском как об этническом еврее, который возглавляет на Украине фашистский режим. Вы по этому поводу хотели дать небольшую историческую справку.- Прежде всего я бы хотел рассказать о фашизме как таковом.Фашизм как массовое явление появился после Первой мировой войны. Одна из причин его возникновения была связана с массовой мобилизацией в ряде стран и необходимости модернизации их экономик. Победить в войне можно было лишь в том случае, если у страны есть мощная промышленность.Но надо четко различать: есть фашистские движения, а есть государства, где фашизм победил. Это две большие разницы. Более того, фашистские движения в Германии и Италии (странах победившего фашизма) на первом этапе были левыми (по крайней мере, по риторике), а после прихода к власти резко сместились вправо. В Германии для этого даже провели "Ночь длинных ножей", чтобы физически уничтожить отмороженных леваков, которые не понимали новой повестки.Отличительной особенностью фашистских движений в Европе был антисемитизм. И тут тоже есть нюансы. В Германии социальных проблем с евреями не было. Но исповедовала большая австрийская группа в руководстве Рейха (Гитлер, Кальтенбрунер). Почему? В Вене действительно проживала большая еврейская община (около 10%). Больше половины венских адвокатов и дантистов были евреи. Но сама Вена антисемитской не была. Антисемитизм был в регионах. Провинция рассуждала так: "Столица нас грабит. А кто в этом виноват? Евреи, которые живут в Вене".Эту ситуацию можно сравнить сегодняшней Францией. За Марин Ле Пен голосуют регионы с большой безработицей, которые считают, что во всем виноваты понаехавшие в Париж арабы.Фашизм в Германии и в Австрии отличался еще и тем, что в Германии он был протестантский и сельский (католики были нейтральными в отношении Гитлера до 1939 года). А в Австрии были два фашистских движения (австрофашисты и австронацисты), которые соперничали между собой и оба были католическими.Фашистские движения также появились в Италии и Румынии, которые были в стане победителей Первой мировой войны. И тут тоже есть особенности.Италия добилась победы ценой большой крови. При этом ее приобретения от этой победы были маленькими. Рим чувствовал себя обиженным. А Румыния, которая фактически проиграла в войну, благодаря феномену румынской дипломатии оказалась в стане победителей и фактически увеличила свою территорию вдвое. Это уникальная ситуация.Фашистские движения в Венгрии и Румынии были даже более массовыми, чем в Германии. Но они не могли прийти к власти до конца Второй мировой войны.В чем особенность Венгрии? В руководстве фашистского движения "Скрещенные стрелы" было много этнических немцев (швабов). В венгерской армии большинство генералов тоже были швабы. Армия и фашисты соперничали между собой. И фашисты смогли прийти к власти только в 1944 году, когда там был путч. То есть в Венгрии был авторитарный режим, но он не был фашистским. Этот режим просто брал на вооружение фашистскую риторику, которая была очень популярной.В Венгрии фашизм был антисемитским. Но парадокс состоит в том, что там олигархи (банкиры и крупные предприниматели) были евреи, а самих евреев называли большевиками. Дело в том, что в правительстве Белы Куна (коммунистическое правительство Венгрии в 1919 году) из 26 министров и замминистров 20 были евреями. Это такая биполярочка, когда евреи, с одной стороны - олигархи, а с другой стороны – большевики.Самая интересная история была в Румынии.Как я уже сказал, фашизм в Германии был сельским и протестантским. Это было связано с тем, что рабочие кварталы в Германии в течение всей войны были изолированы. Нацизм туда не проникал. Они всю войну были в оппозиции к Гитлеру с фигой в кармане. А в Румынии фашизм изначально был пролетарский, потому что евреям принадлежали крупные предприятия. Правда, фашизм там был не только антиеврейский, но и антивенгерский. Потому что Румыния отняла у Венгрии часть территорий по итогам Первой мировой (Трансильвания), где до сих пор проживает венгерское большинство.В Румынии появилась организация "Легион Архангела Михаила", которая потом стала "Железной гвардией". Она была в оппозиции к правительству. Правительство, чтобы бороться с ними, вынуждено было создать свою "Синюю гвардию", которая тоже взяла на вооружение риторику фашистов. Так вот во главе "Легиона Архангела Михаила" стоял Корнелиу Зеля Кодряну (урожденный Корнелиу Зелинский).Зелинский был родом из Буковины. У него мама была немка, а отец - украинец. Но когда недавно проводились исследования его биографии, у него были найдены еврейские корни.- "Совпадение? Не думаю".- Для меня вообще удивительно, почему в России об этом мало кто знает.Это такой исторический парадокс, когда человек с фамилией Зелинский украинско-еврейского происхождения возглавляет фашистское движение в Румынии. Причем движение массовое и пролетарское.Румынские власти с ним боролись. Когда они решили обезглавить "Железную гвардию", то в 1938 году арестовали Зелинского, а потом убили, инсценировав попытку его похищения. Они вывезли 14 руководителей этого движения в лес, где их всех застрелили и закопали, залив все это дело бетоном, чтобы было невозможно сделать опознание трупов.Фашисты это так не оставили. Они в отместку убили румынского премьер-министра, а за это власти опять устроили им показательную порку, когда множество фашистов повесили в Бухаресте на фонарях. То есть власть в отношении фашистов вела себя очень жестко, при этом брала на вооружение их риторику.В 1941 году в Румынии произошел фашистский путч. А еще ранее, в 1940, маршал Антонеску сверг власть короля Кароля II. Антонеску фашистом не был, но вел себя как фашист. Во время путча мнение руководства Германии по этому вопросу разделились: Гиммлер был за то, чтобы дать власть фашистам, а Гитлер был за Антонеску. Путч подавили. Огромное количество людей казнили или посадили в тюрьму, а часть из них уехала в Германию.Таким образом, фашистское движение в Румынии было загнано в подполье. При этом фашисты пришли к власти не надолго в 1944 году.Но парадокс не в этом. Парадокс в том, что у нас есть персонаж по фамилии Зелинский, у которого сложная биография и который возглавлял фашистское движение. Судьба его была весьма печальна.Нынешний Зеленский, будучи этническим евреем, тоже возглавляет власть на Украине, где правящий режим вынужден мимикрировать под фашизм. Если в стране есть фашистское движение, вам, чтобы удержать власть, надо вести себя как они. При этом на Украине есть мощные еврейские олигархи, как это было в Румынии.Что же произошло потом?Как я уже сказал, венгерские немцы играли значительную роль. Они и были в фашистском движении, и возглавляли армию. В Румынии тоже остается серьезная немецкая община. Она была не такой многочисленной, но заметной.В 1960е годы, когда к власти пришел Чаушеску, там стали продвигать национал-коммунизм, и немцев от руководства отодвинули. Там был человек Эмилио Боднэраш (румынский вариант западно-украинской фамилии "Боднар"). Он был точно такого же происхождения, как Зелинский. Мама – немка, папа – украинец. Он был "серым кардиналом" при Чаушеску.Тогда, в 60-е, началась активная румынизация, которая выражалась в переписывании истории и даже подделке археологических отчетов. Мы все помним фильмы "Даки", "Колонна" и "Буребиста". Они продвигали политизированную версию происхождения румын от романизированных даков.- Я смотрел "Даков". Их снял известный режиссер Серджиу Николаеску. Для 1960х годов это был качественно снятый фильм.- Вот именно. Эта версия происхождения румын автоматически попала в наши учебники, хотя серьезные специалисты за пределами Румынии эту теорию не разделяют. Она не научная, а политическая. И то, что нам забили ее на подкорку – это забавная история.К чему я это рассказываю? К тому, что Чаушеску фактически симпатизировал фашистскому движению 1920-1930х годов, разделяя его тезисы о необходимости румынизации государства. Потому что большая часть тогдашней румынской элиты состояла из евреев, венгров и немцев, а этнические румыны были рабочими и крестьянами. Вот Чаушеску и пришлось создавать свою мифологию.- Зато сейчас президента Румынии зовут Клаус Йоханнис – он этнический немец.- Это говорит о том, что немецкая община, будучи небольшой, сохранила в Румынии серьезные позиции.Две мировые войны показали, что боеспособность румынской армии очень низкая. Но Бухарест за счет умелой дипломатии после Первой мировой смог увеличить румынскую территорию вдвое (не считая Бессарабии, которую они захватили в 1918 году), а после Второй мировой Кароль II был награжден советскими орденами. Румыния какое-то время считалась социалистической монархией. То есть румыны смогли вовремя примкнуть к стану победителей. Это их большое умение.Сейчас я тоже внимательно смотрел материалы, посвященные румынской армии. Я не увидел в ней особой мощи. У нее нет современной техники и нет боевого опыта. Вооруженные силы там находятся в печальном состоянии. Они бы даже не выдержали столкновения с ВСУ. Но дипломатическая школа румын по-прежнему сильна. "Румынская дипломатия" - это понятие, которое должно быть выбито золотыми буквами в граните. И они ей будут по-прежнему пользоваться.Сейчас у Румынии есть новый сюзерен в лице США, который строит на ее территории новые военные базы и транспортную инфраструктуру. По этим железным и автомобильным дорогам должны будут перебрасывать войска НАТО на Украину в случае необходимости. Причем это делается за счет американцев.Сами румыны в открытое столкновение с Россией ввязываться не хотят. В отличие от Польши. Румыния – это как Италия, которая по итогам Второй мировой приняла как установку для дальнейших действий, что ее армия (за исключением сил специальных операций) ни на что не годится.- Вы подробно перечислили черты, которые роднят нынешнюю Украину с Румынией 1920х-1930х годов. Режим Зеленского намеренно копировал эту модель? Или это получилось само собой?- Все европейские режимы настолько отличаются друг от друга, что мне очень тяжело сформулировать три условных признака, которые характерны для них всех. Наверное, к таким признакам можно отнести массовое парамилитарное движение, этатизм (социологическая теория, обосновывающая необходимость активного вмешательства государства в экономику и политическую жизнь общества – ред.), радикальный национализм и требование создать мощную промышленность.Мы уже видим возрождение фашизма в Европе. В той же Румынии партия "Великая Румыния" (наследница тех самых фашистов") в 2000 году получает 30% голосов. И на Украине действительно во-многом копируется румынская ситуация, потому что она вынуждена создавать свою национальную элиту. А для этого приходится что-то делать с тем, что значительная часть украинской элиты состоит из русских и евреев.Более того, даже часть ее нацистских и националистических лидеров ( Билецкий* и Ярош**) имеют польское происхождение.Короче говоря, поскольку украинская элита состоит не из украинцев, ей приходится играть в сложные игры по манипуляции массовым сознанием.Мы не можем поставить знак равенства между Украиной и Румынией. Но параллелей много. Ведь того же антисемитизма не было в Италии и Испании. У каждого фашистского режима свои приколы. Но Украину и Румынию роднит этатизм и полувоенная система, а также руководитель, который вынужден балансировать на противоречиях элитных групп. В 1930е годы в Румынии был такой же безумный карнавал, который напоминает сегодняшнюю Украину.- В чем сейчас состоит главная слабость режима Зеленского?- В его нелегитимности.На каком основании Зеленский сидит на Банковой? Только потому, что он контролирует поток оружия и денег, который идет на Украину с Запада. Он диктатор.Да, киевский режим придавил мощные националистические движения, как это сделали в Румынии в 1930е годы. Но эти движения никуда не делись. И украинским нацистам очень не нравится, что ими правят еврейские олигархи.Коломойский*** и "Правый сектор"**** считали, что они друг друга используют. Коломойский*** думал, что он использует "правосеков"**** как боевиков, а "правосеки"**** думали, что возьмут деньги и посчитаются с ним. С точки зрения Гитлера происходящее на Украине – это сюр. Но с точки зрения постмодернизма это нормальная история.Так что легитимность Зеленского сейчас основывается только на том, что его признают президент США и Запад.- Украинские элиты или националисты могут что-то сделать, чтобы США перестали признавать его легитимность?- Фактически вы спрашиваете меня о том, возможен ли на Украине переворот?Они убрали Залужного и всю его команду, потому что он был потенциальным диктатором. Арестович***** по этой же причине тоже уехал на Запад. Его изгнали, потому что он был рупором группы, которая хотела прийти к власти. А Сырский – без амбиций.Еще есть мощная оппозиция среди олигархов. Но Коломойский*** сейчас под следствием. Его обвиняют в убийствах 1990х годов. Они жмут эту олигархию. Может быть, его посадили на скамью подсудимых в профилактических целях, чтобы другие олигархи не думали дергаться. Война приносит им новые убытки, и продолжать ее им крайне невыгодно.США пока держат олигархов на коротком поводке с помощью спецслужб. Олигархи этим крайне недовольны. Они гораздо комфортнее чувствовали себя до 2014 года, когда они могли играть в многовекторность. А когда на них надели ошейник, им стало не так интересно жить.Что касается армии, то ее пока не довели до состояния, когда она может осуществить военный переворот.Другое дело, что украинская армия очень чувствительно относится к тому, что она вынуждена служить бессрочно. Поэтому там ведется такая дискуссия, что хорошо было бы демобилизовать всех, кого призвали в 2022 году. Солдат это сильно раздражает. Но пока варианты военного или олигархического переворота на Украине не просматриваются.- А какое военное поражение нужно нанести ВСУ, чтобы они повернули штыки против Зеленского?- Хороший вопрос. Это зависит от того, как армия будет реагировать на массовые протесты, которые так или иначе возникнут после принятия драконовского закона о мобилизации, когда отлов мужиков на улицах окончательно станет легальным.Чего больше всего боится киевский режим? Он боится бабьего бунта. Заставить солдат стрелять в толпу женщин гораздо сложнее, чем заставить их стрелять в толпу мужчин. И если украинские женщины выйдут на улицу, чтобы защитить своих мужей и детей от отправки в мясорубку, это может оказаться соломинкой, которая переломает хребет верблюду.В этом случае армия и Нацгвардия или ничего делать не будут, или сочтут возможным свергнуть этот режим.- Судя по видео из Одессы, отдельные элементы этого бабьего бунта, когда женщины дают отпор сотрудникам ТЦК, уже есть.- Есть. Но этот процесс пока не стал массовым. И то, что у Зеленского теперь нет легитимности, может этот процесс ускорить. Если до всего украинского общества дойдет, что Зеленский узурпировал власть, то он может разделить судьбу своего почти однофамильца."История повторяется дважды, сначала в виде трагедии, потом в виде фарса". И сейчас этот исторический анекдот происходит на наших глазах.Об особенностях протестов против мобилизации на Украине читайте в обзоре Павла Котова Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине* внесён в РФ в список террористов и экстремистов** внесён в РФ в список террористов и экстремистов*** внесён в РФ в список террористов и экстремистов**** Запрещенная в России экстремистская организация***** Внесен в список террористов и экстремистов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, румыния, легитимность, политика, германия, италия, венгрия, фашизм, олигарх, игорь коломойский, правый сектор, нацизм, запад