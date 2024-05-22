Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине - 22.05.2024 Украина.ру
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Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине
Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине - 22.05.2024 Украина.ру
Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине
На Украине впервые прошла массовая акция неповиновения военкомам, которые буквально забирают последних мужчин из населенных пунктов. В Николаевской области работников территориального центра комплектования (ТЦК) просто не впустили в село. Остается вопрос, что это было – разовая вспышка народного гнева или же предвестник будущих массовых протестов
2024-05-22T16:57
2024-05-22T16:57
эксклюзив
украина
мобилизация
военкомат
всу
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Начало сопротивления мобилизацииНе прошло и недели с момента вступления в силу ужесточенного закона о мобилизации, как на Украине начались инциденты из-за нежелания местных жителей идти на фронт.Видеороликами с кадрами силовой мобилизации отдельных украинцев интернет пестрит уже давно, однако массовых волнений на этой почве пока не фиксировалось.С натяжкой к этому можно причислить эпизод в Закарпатской области, который произошел в начале мая. Тогда в городе Виноградов около десяти жителей села Онок, цыган по национальности, пришли к военкомату и попытались прорваться туда. Причина – недовольство мобилизацией их односельчанина. Полицейские были вынуждены открыть стрельбу в воздух, чтобы разогнать толпу.Из этого же разряда февральский "бунт" в селе Космач Ивано-Франковской области, где целых три дня разъяренная толпа блокировала дорогу и устроила импровизированный блокпост, задача которого была вычислить "наводчика", который передавал военкомам координаты местных мужчин. Все закончилось тем, что на роль "наводчицы" определили одну из женщин, которую впустили в село, а на обратном пути отловили ее и чуть не учинили над ней расправу.Катализатором подобных выступлений может стать усилившееся влияние мобилизации на экономические и социальные процессы, на качество жизни населения, когда проблема перестает касаться только самого призывника и его семьи.В Николаеве, например, за последние дни отменили несколько автобусных маршрутов, так как управлять транспортом стало некому – мужчин отправили на фронт, а никакой замены им подготовить не успели.Пагубные последствия тотальной мобилизации сполна ощутила на себе сельскохозяйственная отрасль страны."В сельской местности людей активно мобилизовали, и, если смотреть на период пиковых работ — именно полевые работы весенние, летние или осенью, — очень не хватает всех специалистов", - рассказывал в марте замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.Соцсети полны роликами, которые снимают жители в разных украинских городах. Авторы отмечают, что с момента усиления мобилизации на улицах населенных пунктах практически не встретишь мужчин, они боятся попасть под очередную облаву и залегли на дно."Ловят как собак"О ситуации с протестом в Николаевской области стало известно от депутат Херсонской областной думы Юрия Барбашова, который узнал о ней от своих источников.По его словам, в одно из местных сел наведались военкомы, однако проникнуть в населенный пункт у них не вышло, их туда не пустили сами жители. Представителям ТЦК объяснили, что они "выгребли" из села уже всех мужчин, работать осталось некому.Барбашов назвал украинских военкомов "людоловами", из-за которых украинцы бояться высунуться на улицу.Подробнее о происходящем в Николаеве читайте в материале издания Украина.ру Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в НиколаевеО работе таких "людоловов" два месяца назад написала газета Washington Post. Американские журналисты рассказали о жизни в селе Маков Хмельницкой области. На тот момент в этом населенном пункте, говорилось в материале, оставалось очень мало мужчин боеспособного возраста (теперь их может не осталось и вовсе), а когда-то там проживали более 3 тыс. человек."Ловят людей, как собак, на улице", - рассказала местная жительница, имея ввиду работу военкомов.В статье приводилось свидетельство 70-летнего пенсионера, которого несколько раз останавливал патруль и проводил с ним беседы, хотя уже десять лет как он вышел за верхнюю границу возрастного лимита для мобилизации.Примечательно, что американские журналисты обратили внимание еще на один аспект проблемы – жители сельской местности считают, что больше страдают от повального ухода мужчин на фронт, нежели большие города, где продолжает кипеть жизнь, а мобилизация не так бросается в глаза.Будет ли продолжение?Вероятно, что с усилением мобилизационных мероприятий, отступлением ВСУ, проблемами в экономике локальных вспышек недовольства на Украине будет все больше, однако ожидать какого-то коренного перелома в настроениях украинского общества в ближайшее время вряд ли стоит.Да, текущее состояние дел способно отрезвить некоторую часть украинцев, однако в большинстве своем социум по-прежнему находится под мощным воздействием антироссийской пропаганды и сохраняет веру в скорые "перемоги", хотя былой заряд, который наблюдался еще два года назад, изрядно поубавился.Пока все выступления против мобилизации носят периферийный характер и не затрагивают политические центры, поэтому гасить такие конфликты властям удается без особого труда. В конце концов, режим располагает обширным силовым ресурсом и отлаженным репрессивным аппаратом, при помощи которых под шумок войны можно будет бросать "бунтовщиков" в тюрьмы и запугивать оставшихся.Еще один немаловажный аспект – требования протестующих, которые ограничиваются возмущением работой ТЦК и не носят политического характера. То, что такое положение вещей является прямым следствием действий киевского режима остается за скобками.Во многом это обусловлено тем, что придать политический окрас этим протестам на сегодняшней Украине просто некому – реальная оппозиция разгромлена, а оставшиеся системные политики из "патриотов" играют с властью на одном поле, оберегая ее от критики по столь чувствительным темам.Не стоит все же исключать, что обстановка на Украине будет радикализироваться. В среду, 22 марта, телеграм-каналы растиражировали видео, на котором украинец рассказывает, что неизвестные произвели выстрел в здание военкомата в Харькове из РПГ "Муха". По его словам, граната повредила кирпичную кладку, ТЦК прекратил работу. Каких-либо доказательств этому, впрочем, пока нет. Если это правда, то вооруженное сопротивление действиям военкомов может вывести ситуацию на новый уровень.
https://ukraina.ru/20240522/1055207796.html
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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эксклюзив, украина, мобилизация, военкомат, всу
Эксклюзив, Украина, мобилизация, военкомат, ВСУ

Начало бунта или разовые акции: что стоит за протестами против мобилизации на Украине

16:57 22.05.2024
 
© Фото : скриншот с видео "Dumskaya TV" / Перейти в фотобанкжители, пенсионеры, фига
жители, пенсионеры, фига - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : скриншот с видео "Dumskaya TV"
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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На Украине впервые прошла массовая акция неповиновения военкомам, которые буквально забирают последних мужчин из населенных пунктов. В Николаевской области работников территориального центра комплектования (ТЦК) просто не впустили в село. Остается вопрос, что это было – разовая вспышка народного гнева или же предвестник будущих массовых протестов
Начало сопротивления мобилизации
Не прошло и недели с момента вступления в силу ужесточенного закона о мобилизации, как на Украине начались инциденты из-за нежелания местных жителей идти на фронт.
Видеороликами с кадрами силовой мобилизации отдельных украинцев интернет пестрит уже давно, однако массовых волнений на этой почве пока не фиксировалось.
С натяжкой к этому можно причислить эпизод в Закарпатской области, который произошел в начале мая. Тогда в городе Виноградов около десяти жителей села Онок, цыган по национальности, пришли к военкомату и попытались прорваться туда. Причина – недовольство мобилизацией их односельчанина. Полицейские были вынуждены открыть стрельбу в воздух, чтобы разогнать толпу.
Из этого же разряда февральский "бунт" в селе Космач Ивано-Франковской области, где целых три дня разъяренная толпа блокировала дорогу и устроила импровизированный блокпост, задача которого была вычислить "наводчика", который передавал военкомам координаты местных мужчин. Все закончилось тем, что на роль "наводчицы" определили одну из женщин, которую впустили в село, а на обратном пути отловили ее и чуть не учинили над ней расправу.
Катализатором подобных выступлений может стать усилившееся влияние мобилизации на экономические и социальные процессы, на качество жизни населения, когда проблема перестает касаться только самого призывника и его семьи.
В Николаеве, например, за последние дни отменили несколько автобусных маршрутов, так как управлять транспортом стало некому – мужчин отправили на фронт, а никакой замены им подготовить не успели.
Пагубные последствия тотальной мобилизации сполна ощутила на себе сельскохозяйственная отрасль страны.
"В сельской местности людей активно мобилизовали, и, если смотреть на период пиковых работ — именно полевые работы весенние, летние или осенью, — очень не хватает всех специалистов", - рассказывал в марте замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Соцсети полны роликами, которые снимают жители в разных украинских городах. Авторы отмечают, что с момента усиления мобилизации на улицах населенных пунктах практически не встретишь мужчин, они боятся попасть под очередную облаву и залегли на дно.
"Ловят как собак"
О ситуации с протестом в Николаевской области стало известно от депутат Херсонской областной думы Юрия Барбашова, который узнал о ней от своих источников.
По его словам, в одно из местных сел наведались военкомы, однако проникнуть в населенный пункт у них не вышло, их туда не пустили сами жители. Представителям ТЦК объяснили, что они "выгребли" из села уже всех мужчин, работать осталось некому.
Барбашов назвал украинских военкомов "людоловами", из-за которых украинцы бояться высунуться на улицу.
Подробнее о происходящем в Николаеве читайте в материале издания Украина.ру Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве
О работе таких "людоловов" два месяца назад написала газета Washington Post. Американские журналисты рассказали о жизни в селе Маков Хмельницкой области. На тот момент в этом населенном пункте, говорилось в материале, оставалось очень мало мужчин боеспособного возраста (теперь их может не осталось и вовсе), а когда-то там проживали более 3 тыс. человек.
"Ловят людей, как собак, на улице", - рассказала местная жительница, имея ввиду работу военкомов.
В статье приводилось свидетельство 70-летнего пенсионера, которого несколько раз останавливал патруль и проводил с ним беседы, хотя уже десять лет как он вышел за верхнюю границу возрастного лимита для мобилизации.
Примечательно, что американские журналисты обратили внимание еще на один аспект проблемы – жители сельской местности считают, что больше страдают от повального ухода мужчин на фронт, нежели большие города, где продолжает кипеть жизнь, а мобилизация не так бросается в глаза.
Будет ли продолжение?
Вероятно, что с усилением мобилизационных мероприятий, отступлением ВСУ, проблемами в экономике локальных вспышек недовольства на Украине будет все больше, однако ожидать какого-то коренного перелома в настроениях украинского общества в ближайшее время вряд ли стоит.
Да, текущее состояние дел способно отрезвить некоторую часть украинцев, однако в большинстве своем социум по-прежнему находится под мощным воздействием антироссийской пропаганды и сохраняет веру в скорые "перемоги", хотя былой заряд, который наблюдался еще два года назад, изрядно поубавился.
Пока все выступления против мобилизации носят периферийный характер и не затрагивают политические центры, поэтому гасить такие конфликты властям удается без особого труда. В конце концов, режим располагает обширным силовым ресурсом и отлаженным репрессивным аппаратом, при помощи которых под шумок войны можно будет бросать "бунтовщиков" в тюрьмы и запугивать оставшихся.
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
03:57
Экономика Украины и война: беспощадная мобилизация и веерные отключения электроэнергииГлавная тема минувшей недели — вступление в силу нового закона о мобилизации. Он не только легализовал ранее ставшие массовыми практики отлова граждан на Украине, но и ввёл рабовладельческий строй на Украине
Еще один немаловажный аспект – требования протестующих, которые ограничиваются возмущением работой ТЦК и не носят политического характера. То, что такое положение вещей является прямым следствием действий киевского режима остается за скобками.
Во многом это обусловлено тем, что придать политический окрас этим протестам на сегодняшней Украине просто некому – реальная оппозиция разгромлена, а оставшиеся системные политики из "патриотов" играют с властью на одном поле, оберегая ее от критики по столь чувствительным темам.
Не стоит все же исключать, что обстановка на Украине будет радикализироваться. В среду, 22 марта, телеграм-каналы растиражировали видео, на котором украинец рассказывает, что неизвестные произвели выстрел в здание военкомата в Харькове из РПГ "Муха". По его словам, граната повредила кирпичную кладку, ТЦК прекратил работу. Каких-либо доказательств этому, впрочем, пока нет. Если это правда, то вооруженное сопротивление действиям военкомов может вывести ситуацию на новый уровень.
 
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