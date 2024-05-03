https://ukraina.ru/20240503/1054869810.html
Зеленский поторопил главу МИД Британии с отправкой Киеву бронетехники и ракет
Зеленский поторопил главу МИД Британии с отправкой Киеву бронетехники и ракет - 03.05.2024 Украина.ру
Зеленский поторопил главу МИД Британии с отправкой Киеву бронетехники и ракет
Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая провел в Киеве встречу с главой министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Офиса главы государства
2024-05-03T10:07
2024-05-03T10:07
2024-05-03T10:07
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Зеленский поблагодарил правительство Великобритании за крупнейший пакет оборонной поддержки в размере полумиллиарда фунтов стерлингов, о котором объявили на прошлой неделе.Он описал ситуацию на фронте и подчеркнул важность того, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. В первую очередь бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов.Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к саммиту "Группы семи" в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.Накануне агентство Рейтер опубликовало новость о визите главы МИД Великобритании в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что глава МИД Великобритании действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю".В первые минуты пятницы новость вновь появилась на ленте агентства без видимых изменений. Цитата о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде.
https://ukraina.ru/20240503/1054869228.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, новости, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, мид, нато
Великобритания, Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД, НАТО
Зеленский поторопил главу МИД Британии с отправкой Киеву бронетехники и ракет
Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая провел в Киеве встречу с главой министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Офиса главы государства
Зеленский поблагодарил правительство Великобритании за крупнейший пакет оборонной поддержки в размере полумиллиарда фунтов стерлингов, о котором объявили на прошлой неделе.
"Предоставление этого пакета, вместе со сверхважным решением США о помощи, имеет большое значение для нас в этот ключевой момент", - сказал Зеленский.
Он описал ситуацию на фронте и подчеркнул важность того, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. В первую очередь бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов.
Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к саммиту "Группы семи" в Италии, инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, саммиту НАТО в Вашингтоне и четвертому саммиту Европейского политического сообщества в Великобритании.
Накануне агентство Рейтер опубликовало новость о визите главы МИД Великобритании в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.
Позднее агентство указало, что отзывает новость, "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что глава МИД Великобритании действительно говорил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружие, но разразившийся скандал вынудил Лондон "дать заднюю".
В первые минуты пятницы новость вновь появилась на ленте агентства без видимых изменений. Цитата о праве Украины использовать британское оружие для ударов по территории России также приводится в неизменном виде.