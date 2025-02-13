https://ukraina.ru/20250213/1061056220.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ - 13.02.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-13T16:14
2025-02-13T16:14
2025-02-13T16:14
эксклюзив
спецоперация
россия
вооруженные силы украины
геннадий алехин
курская область
суджа
авиация
артиллерия
бронетехника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
Оперативно-тактическая обстановка в Курской области остается очень сложной. Войска группировки "Север" предпринимают большие усилия, чтобы полностью взять под огневой контроль трассу "Сумы — Суджа", по которой ВСУ перебрасывают подкрепления, боевую технику, продукты и боеприпасы. Противник также использует грунтовые и лесные дороги в условиях наступивших морозов.В небе Курского приграничья развернулась настоящее дроновое сражение. Российская армия активно задействует штурмовую и армейскую авиацию, нанося непрерывные огневые удары по выявленным маршрутам передвижения тыловых колонн. Противник старается передвигаться по ночам в составе нескольких единиц техники и вооружения.Несмотря на поступающие сообщения о полной зачистке Черкасской Конопельки (юго-восточнее Суджи), отдельные мобильные группы ВСУ все еще пытаются держать позиции в населенном пункте в надежде получить помощь. Однако военкоры, причем по обе стороны линии боевого соприкосновения, называют их "обреченными". Вернуться назад у них уже не получится, а атаковать малыми силами российские войска они не могут.Похожая ситуация складывается в районе Свердликово северо-западнее Суджи. Там продолжаются активные боевые действия. Гарнизон противника зажимается в плотные клещи нашими штурмовыми группами при активной поддержке артиллерий и армейской авиации. Но говорить о полном освобождении селения еще преждевременно.Стоит отметить, что продвижение российских войск на западном фронте Курской области в треугольнике "Свердликово — Николаево-Дарьино — Александрия", несмотря на упорное сопротивление противника, выглядит впечатляюще. Подразделения российской армии с каждым часом расширяют плацдарм. На участках прорыва он составляет шириной до 17 километров и в глубину до двух километров. Одновременно в результате маневренных действий наши штурмовые группы приближаются к Судже с южной стороны города, особенно в районе Махновки.ВСУ неоднократно пытались прорваться у Черкасской Конопельки, чтобы расширить плацдарм под Суджей и обезопасить пути снабжения из Сумской области. Однако сами командиры украинских подразделений признают, что воплотить намеченные планы становится все труднее. В бой бросают наемников, прибывших из Полтавы и Днепропетровска, до последнего времени отсиживавших в Сумах. По местам их временной дислокации регулярно наносятся точечные огневые удары нашей артиллерией и РСЗО.Поскольку растет число двухсотых и трехсотых, иностранцев смешивают с мобилизованными полтавчанами и днепропетровцами, в подразделениях ВСУ получается сборная солянка, когда бойцы в прямом и переносном смысле не могут найти общий язык. Даже грамотные командиры в такой ситуации вряд ли могут обеспечить хорошую подготовку и эффективное боевое слаживание личного состава. Есть все шансы, что курский плацдарм станет могильником для ловцов военной удачи из других стран.Сырский приказал скрывать масштабы провального контрнаступления - любой ценой эвакуировать технику и тела всушников именно из окрестностей Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Ночью противник предпринял контратаку на этом участке. Здесь врага не только остановили, но и серьезно потеснили, нанеся ему потери. Особо отличилась группа "Каштан" спецназа "Ахмат". К утру все лесопосадки в окрестностях населенного пункта просто завалены "двухсотыми" всушниками и, соответственно, брошенными боеприпасами, оружием и даже натовской тяжелой техникой.По данным Минобороны РФ, за сутки уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА. Людские потери ВСУ составили более 300 человек.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250212/1061029659.html
россия
курская область
суджа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_13bc1a39163edcd4139688af8c0ae4c3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
эксклюзив, спецоперация, россия, вооруженные силы украины, геннадий алехин, курская область, суджа, авиация, артиллерия, бронетехника
Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Оперативно-тактическая обстановка в Курской области остается очень сложной. Войска группировки "Север" предпринимают большие усилия, чтобы полностью взять под огневой контроль трассу "Сумы — Суджа", по которой ВСУ перебрасывают подкрепления, боевую технику, продукты и боеприпасы. Противник также использует грунтовые и лесные дороги в условиях наступивших морозов.
В небе Курского приграничья развернулась настоящее дроновое сражение. Российская армия активно задействует штурмовую и армейскую авиацию, нанося непрерывные огневые удары по выявленным маршрутам передвижения тыловых колонн. Противник старается передвигаться по ночам в составе нескольких единиц техники и вооружения.
Несмотря на поступающие сообщения о полной зачистке Черкасской Конопельки (юго-восточнее Суджи
), отдельные мобильные группы ВСУ все еще пытаются держать позиции в населенном пункте в надежде получить помощь. Однако военкоры, причем по обе стороны линии боевого соприкосновения, называют их "обреченными". Вернуться назад у них уже не получится, а атаковать малыми силами российские войска они не могут.
Похожая ситуация складывается в районе Свердликово северо-западнее Суджи. Там продолжаются активные боевые действия. Гарнизон противника зажимается в плотные клещи нашими штурмовыми группами при активной поддержке артиллерий и армейской авиации. Но говорить о полном освобождении селения еще преждевременно.
Стоит отметить, что продвижение российских войск на западном фронте Курской области в треугольнике "Свердликово — Николаево-Дарьино — Александрия", несмотря на упорное сопротивление противника, выглядит впечатляюще. Подразделения российской армии с каждым часом расширяют плацдарм. На участках прорыва он составляет шириной до 17 километров и в глубину до двух километров. Одновременно в результате маневренных действий наши штурмовые группы приближаются к Судже с южной стороны города, особенно в районе Махновки.
ВСУ неоднократно пытались прорваться у Черкасской Конопельки, чтобы расширить плацдарм под Суджей и обезопасить пути снабжения из Сумской области
. Однако сами командиры украинских подразделений признают, что воплотить намеченные планы становится все труднее. В бой бросают наемников, прибывших из Полтавы
и Днепропетровска
, до последнего времени отсиживавших в Сумах. По местам их временной дислокации регулярно наносятся точечные огневые удары нашей артиллерией и РСЗО.
Поскольку растет число двухсотых и трехсотых, иностранцев смешивают с мобилизованными полтавчанами и днепропетровцами, в подразделениях ВСУ получается сборная солянка, когда бойцы в прямом и переносном смысле не могут найти общий язык. Даже грамотные командиры в такой ситуации вряд ли могут обеспечить хорошую подготовку и эффективное боевое слаживание личного состава. Есть все шансы, что курский плацдарм станет могильником для ловцов военной удачи из других стран.
Сырский
приказал скрывать масштабы провального контрнаступления - любой ценой эвакуировать технику и тела всушников именно из окрестностей Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Ночью противник предпринял контратаку на этом участке. Здесь врага не только остановили, но и серьезно потеснили, нанеся ему потери. Особо отличилась группа "Каштан" спецназа "Ахмат
". К утру все лесопосадки в окрестностях населенного пункта просто завалены "двухсотыми" всушниками и, соответственно, брошенными боеприпасами, оружием и даже натовской тяжелой техникой.
По данным Минобороны РФ, за сутки уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА. Людские потери ВСУ составили более 300 человек.