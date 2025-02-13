https://ukraina.ru/20250213/1061056220.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ - 13.02.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-13T16:14

2025-02-13T16:14

2025-02-13T16:14

эксклюзив

спецоперация

россия

вооруженные силы украины

геннадий алехин

курская область

суджа

авиация

артиллерия

бронетехника

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Оперативно-тактическая обстановка в Курской области остается очень сложной. Войска группировки "Север" предпринимают большие усилия, чтобы полностью взять под огневой контроль трассу "Сумы — Суджа", по которой ВСУ перебрасывают подкрепления, боевую технику, продукты и боеприпасы. Противник также использует грунтовые и лесные дороги в условиях наступивших морозов.В небе Курского приграничья развернулась настоящее дроновое сражение. Российская армия активно задействует штурмовую и армейскую авиацию, нанося непрерывные огневые удары по выявленным маршрутам передвижения тыловых колонн. Противник старается передвигаться по ночам в составе нескольких единиц техники и вооружения.Несмотря на поступающие сообщения о полной зачистке Черкасской Конопельки (юго-восточнее Суджи), отдельные мобильные группы ВСУ все еще пытаются держать позиции в населенном пункте в надежде получить помощь. Однако военкоры, причем по обе стороны линии боевого соприкосновения, называют их "обреченными". Вернуться назад у них уже не получится, а атаковать малыми силами российские войска они не могут.Похожая ситуация складывается в районе Свердликово северо-западнее Суджи. Там продолжаются активные боевые действия. Гарнизон противника зажимается в плотные клещи нашими штурмовыми группами при активной поддержке артиллерий и армейской авиации. Но говорить о полном освобождении селения еще преждевременно.Стоит отметить, что продвижение российских войск на западном фронте Курской области в треугольнике "Свердликово — Николаево-Дарьино — Александрия", несмотря на упорное сопротивление противника, выглядит впечатляюще. Подразделения российской армии с каждым часом расширяют плацдарм. На участках прорыва он составляет шириной до 17 километров и в глубину до двух километров. Одновременно в результате маневренных действий наши штурмовые группы приближаются к Судже с южной стороны города, особенно в районе Махновки.ВСУ неоднократно пытались прорваться у Черкасской Конопельки, чтобы расширить плацдарм под Суджей и обезопасить пути снабжения из Сумской области. Однако сами командиры украинских подразделений признают, что воплотить намеченные планы становится все труднее. В бой бросают наемников, прибывших из Полтавы и Днепропетровска, до последнего времени отсиживавших в Сумах. По местам их временной дислокации регулярно наносятся точечные огневые удары нашей артиллерией и РСЗО.Поскольку растет число двухсотых и трехсотых, иностранцев смешивают с мобилизованными полтавчанами и днепропетровцами, в подразделениях ВСУ получается сборная солянка, когда бойцы в прямом и переносном смысле не могут найти общий язык. Даже грамотные командиры в такой ситуации вряд ли могут обеспечить хорошую подготовку и эффективное боевое слаживание личного состава. Есть все шансы, что курский плацдарм станет могильником для ловцов военной удачи из других стран.Сырский приказал скрывать масштабы провального контрнаступления - любой ценой эвакуировать технику и тела всушников именно из окрестностей Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Ночью противник предпринял контратаку на этом участке. Здесь врага не только остановили, но и серьезно потеснили, нанеся ему потери. Особо отличилась группа "Каштан" спецназа "Ахмат". К утру все лесопосадки в окрестностях населенного пункта просто завалены "двухсотыми" всушниками и, соответственно, брошенными боеприпасами, оружием и даже натовской тяжелой техникой.По данным Минобороны РФ, за сутки уничтожены два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА. Людские потери ВСУ составили более 300 человек.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250212/1061029659.html

россия

курская область

суджа

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, спецоперация, россия, вооруженные силы украины, геннадий алехин, курская область, суджа, авиация, артиллерия, бронетехника