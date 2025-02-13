https://ukraina.ru/20250213/1061026474.html

Алексей Леонков: Россия копит ФАБы для вскрытия обороны ВСУ и строит авианосцы для битвы за Севморпуть

Алексей Леонков: Россия копит ФАБы для вскрытия обороны ВСУ и строит авианосцы для битвы за Севморпуть - 13.02.2025 Украина.ру

Алексей Леонков: Россия копит ФАБы для вскрытия обороны ВСУ и строит авианосцы для битвы за Севморпуть

Армия России в зоне СВО продолжит нашу каскадную тактику ударов по всей линии соприкосновения, когда ВСУ не могут предугадать, где произойдет прорыв, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-02-13T07:00

2025-02-13T07:00

2025-02-13T07:00

интервью

украина

россия

сша

илон маск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вкс

нато

спутник

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ последние несколько дней ВКС РФ наносят активные удары по территории Украины. Основной упор делается на поражение объектов газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу военной промышленности киевского режима. Особенно заметным был по газовому месторождению в Полтавской области.- Алексей Петрович, чем эти атаки отличались от предыдущих по исполнению? Какую задачу максимум российское командование пытается решить?- Во-первых, когда Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, у нас не осталось никаких причин сохранять ее газовую инфраструктуру. Во-вторых, Украина закачивала свои газовые мощности, чтобы использовать этот газ для генерации промышленных объектов, которые работали на военные нужды.Противник давно использует сложные логистические схемы для переброски грузов, чтобы наша космическая разведка не могла их обнаружить. Но регулярность, с которой мы наносим удары по тылам противника, подтверждает, что ему не удается избежать возмездия.Нынешняя атака по объектам военно-энергетической инфраструктуры Украины прошла успешно. Реакция с той стороны была такая, что они будут экономить на генерации для гражданского сектора. Киевский режим постоянно экономит на людях, потому что старается восстановить энергетические мощности промышленности, которая обеспечивает логистику и поставки военной техники не лини соприкосновения.Отмечу также, что Украине в последнее время удавалось восстанавливать свою генерацию за счет стран Восточной Европы, где еще сохранились промышленные мощности советского производства. Точно так же, как Европа избавлялось от советского оружия, поставляя его на Украину, она избавляется от советских промышленных мощностей. То есть такое импортозамещение идет по двум сценариям.Венгрия или Словакия могут говорить, что поставляют на Украину энергетическое оборудование, чтобы облегчить жизнь мирным гражданам. На самом же деле они фактически поддерживают украинскую армию.Поэтому наши удары будут продолжаться до тех пор, пока Украина не утратит любую возможность вырабатывать электроэнергию для военных нужд.- Ракеты у нас когда закончатся?- Хороший вопрос (смеется). Об этом сейчас не говорят даже украинские пропагандисты, которые ранее заявляли, что у нас ракет осталось на две-три недели. Ну не закончатся у нас ракеты и дальнобойные беспилотники. Я бы даже не исключал, что мы на Украине испытаем парочку новых комплексов, о которых подробно расскажет верховный главнокомандующий. Цели СВО по демилитаризации и денацификации обязательно будут выполнены.- Насчет беспилотников. Украина анонсирует поступления в войска "новой линейки дронов". Россия впервые применила новый БПЛА "Куб". Как, на ваш взгляд, будет проходить эта дроновая дуэль в ходе весенне-летней кампании?- У нас формируется новый вид вооруженных сил – беспилотные войска, который должен быть сформирован к третьему кварталу 2025 года. Сейчас фактически происходит отборочный этап, когда Минобороны выберет из большого разнообразия наших БПЛА те образцы, которые доказали свою эффективность.У нас были беспилотники, которые собирались из импортных комплектующих. Те, которые собирали наши народные умельцы. И те, которые собирали специализированные малые и средние предприятия. Все они проходили апробацию в зоне СВО. Только 10% машин, которые участвовали в таком жестком естественном отборе, получили путевку в жизнь. Налаживалось их массовое производство, никаких препон по их внедрению на поле боя не было.Мы будем применять дроны как средство разведки и воздушного нападения на ротном, батальонном, полковом, дивизионном и армейском уровне. У нас будут тактические, оперативно-тактические и стратегические БПЛА.Да, Украина хвастается, что увеличила производство дронов чуть ли не в 200 раз. Но надо понимать, что это не она сама производит, а поставки 50 стран Запада в таком количестве выросли. У них даже есть "беспилотная коалиция" с центром в Прибалтике, откуда дроны поступают на Украину. Но и мы увеличили производство беспилотников в несколько раз. По отдельным образцам мы делаем 50 тысяч дронов в месяц. Теперь сами украинские военные жалуются на засилье наших БПЛА и на то, что у них нет с ними средств борьбы. И обучение операторов поставлено на поток.- Будут ли у вас какие-то особые ожидания по ударному БПЛА "Италмас" - аналог "Ланцета", который будет поражать вражескую технику, но с большей дистанции (у "Ланцета" максимальная дальность действия – 70 километров, у "Италмаса" - 200)?- Как я уже сказал, мы будем ранжировать беспилотники на тактические, оперативно-тактические и стратегические.Тактическая зона – 30-50 километров от фронта. Оперативно-тактическая – выше 50 километров. И дальность обнаружения вражеских целей будет увеличиваться. Например, в 2023 году наши беспилотники давали разведданные на глубину в 30 километров, то сейчас – на 50-100 километров.Если посмотреть на тактические построения ВСУ, то у них в зоне свыше 50 километров находятся точки сосредоточения техники и личного состава. И когда наши БПЛА стали летать на такую дальность, для противника это стало неприятным сюрпризом. И мы на этом останавливаться не будем. Наши разведывательные беспилотники будут летать далеко и находиться в воздухе по 24-36 часов.А задача ударных дронов – быстро прилетать из зоны дежурства в зону поражения, чтобы цели не успели покинуть место, где их обнаружили. В основном это касается "Хаймарсов", которые до сих пор пытаются бить по нашим тылам.- Наблюдатели отмечают, что мы сейчас реже применяем корректируемые авиабомбы, потому что накапливаем их для какой-то крупной операции. На каком участке фронта они сейчас нужнее всего?- У ВСУ еще остается укрепрайон в той же Славянско-Краматорской агломерации. Противник там окопался и вгрызся в землю, чтобы удержать ее любой ценой. То же самое касается Купянской группировки (Изюм наверняка превращен в такой же укрепрайон). ФАБы нам понадобятся. Они нужны нам для вскрытия такой вражеской обороны и уничтожения живой силы и техники.Применение ФАБов будет результативным, когда мы их будем массово использовать: в идеале – две-три сотни. Это будет иметь не только разрушающий эффект, но и психологический. Это серьезно бьет по настроению украинских боевиков. Да если они остаются в живых, то получают контузии. И взятие таких фортификационных сооружений происходит быстрее.Возьмем ту же Авдеевку. Когда мы там ВСУ стали забрасывать ФАБами, на каком-то этапе противнику пришлось оттуда бежать. Их воля к сопротивлению была подавлена.Я уверен, что мы накопим необходимое количество ФАБов для новых наступательных операций.Киевский режим при этом собирается воевать до последнего украинца. Зеленский придумал способ мобилизовать 18-летних, обещая им все земные и неземные блага после того, как они пробудут год на линии соприкосновения. Хотя всем понятно, что они этот год не переживут.То есть какой-то приток живой силы в украинскую армию будет. Это все равно будет представлять для нас угрозу. И ФАБы калибром в 250, 500, 1000 и даже 3000 килограммов будут эффективно ее уничтожать.- Вы затронули тему Купянска. Наш плацдарм на правом берегу Оскола расширяется с каждым днем. Как вы считаете, удастся ли нам там устроить нечто вроде очеретинского прорыва вдоль железной дороги через Великий Бурлук в тыл Волчанской группировке ВСУ?- Удастся. Но для этого нужно соблюдать требования маскировки и фактор внезапности. Мы же понимаем, что у нас над головой висят средства космической разведки НАТО. Особенно те, которые запускает компания Илона Маска.Когда мы читаем новости, что его SpaceX запустила 21 спутник Starlink, на самом деле речь идет о Space Shield – спутниках военного назначения. Маск выводит их на орбиту, чтобы мониторинг поля боя в зоне СВО был круглосуточным. Когда он дооснастит группировку, в режиме непрерывного вещания штабы НАТО и США будут получать информацию о перемещении наших войск.То есть если раньше спутники обеспечивали статическую картинку, когда было невозможно определить, находится ли конкретное подразделение в месте дислокации, то теперь противник будет отслеживать движение наших войск, чтобы предугадать направление нашего главного удара.Нам придется идти на хитрости, чтобы у врага это не получилась. Например – действовать малыми группами. Они сложно различаются со спутников. И они могут быстро проникать к подавленному огнем опорному пункту: забрасывают его взрывчаткой и обеспечивают продвижение наших сил.Враг хитрит, но и мы хитрим.А так понятно, что если мы за Осколом формируем плацдармы, то именно оттуда будет развиваться наше дальнейшее наступление.- Сейчас в целом наши войска проводят перегруппировку. Как сделать так, чтобы эта перегруппировка соответствовала доктрине Герасимова, когда самые сильные подразделения должны бить самые слабые?- Надо постоянно вести разведку за силами противника. И когда мы читаем в сводках Минобороны о срыве ротации ВСУ или уничтожении колонн, мы понимаем, что если подразделение в обороне не ротировать и не снабжать, у него наступает депрессия. Его сопротивление может ослабеть настолько, что мы за короткий штурм можем взять населенный пункт и освободить его за несколько дней.Мы продолжим нашу каскадную тактику ударов по всей линии соприкосновения, когда ВСУ не могут предугадать, где произойдет прорыв. Где-то мы специально усыпляем бдительность противника, ведя бои местного значения, а потом оказывается, что там у нас сосредоточена крупная группировка. И в атаку у нас идут не те части, кто до этого вел эти позиционные бои, а свежие части, которые подтянули для прорыва. И подтянули так, что космическая разведка США ничего об этом не знала.И когда мы осуществляем прорыв с освобождением населенного пункта, в разведсообществе США рвут на себе волосы и подзатыльники друг другу раздают по принципу: "Как ты умудрился проспать?". Потому что во время этих наших успехов обнуляются не только поставки западного оружия на Украину, но и ценные западные специалисты, которые руководят боевым действиями из штабов, расположенных близко к линии соприкосновения.Наша тактика по-прежнему эффективно. Украина и Запад ничего с ней сделать не могут.- Я случайно наткнулся на новость о долгосрочном строительстве наших вооруженных сил для будущих конфликтов, которая, почему-то, осталась незамеченными СМИ. Суть в том, что теперь наши флот и ВКС получат большую автономность, и это, дескать, должно покончить с пережитками реформ Сердюкова. Поясните, пожалуйста, почему это так важно.- Россия – не только сухопутная держава. Мы – это порт пяти морей и двух океанов. При этом наш флот пока действует только в прибрежной зоне, а это не годится для великой морской державы. Великая держава – это когда ты можешь послать флот на большое расстояние и обеспечить свое военное присутствие в любой точке земного шара.Обычно это делают США. Их авианосная ударная группа как раз и демонстрировала военную силу. Она могла оказаться в любой точке и принудить к демократии любое слабое государство. А в России после распада СССР действовала концепция "Нашему флоту океан не нужен, пусть он охраняет береговую зону". Но мир изменился.Американцы и так считали, что все моря и океаны принадлежат им. А сейчас их интересы связаны с конкретными экономическими проектами. Один только Севморпуть может обеспечить экономический рост России и всех, кто в нем участвует. И запереть Севморпуть американцы пытаются как раз в Атлантике. Не зря Трамп собирается прибрать к рукам Гренландию и Канаду, чтобы обеспечить там передовое базирование сил флота и в случае чего осуществить блокаду наших торговых судов, перекрыв им выход в открытый океан.Нечто похожее уже происходит на Балтике, которую страны НАТО называют своим внутренним морем.Следовательно, русский флот должен стать автономной боевой единицей, способной летать любые задачи в течение продолжительного времени. Корабли, входящие в такие соединения, должны обеспечивать себя не только средствами обороны, но и средствами огневого воздействия на противника. У него должен быть большой боекомплект и продолжительная автономность плаванья.Это касается как надводных кораблей, так и подводных лодок, которые будут сопровождать такие ударные группировки.Если раньше у каждого нашего корабля каждого ранга была своя роль в составе соединения, а теперь они должны стать самостоятельными единицами, из которых и будет формироваться эта эскадра.И эта новая концепция повлияет на проекты кораблей, которые будут выпускаться для нужд флота. Количество типов кораблей будет ограничено, но их серийность будет увеличена.- А ВКС у нас будут самостоятельными, потому что флот не может существовать без авиационного зонтика?- Обязательно. Если корабельная группировка идет без авиационного прикрытия, ее живучесть составляет всего 20%. Если ее сопровождает один авианосец – она повышается на 20%. Если два корабля – это 80%. Если три – корабля – проблема почти решена.Корабли наши будут оснащаться в том числе беспилотными средствами для разведки и обнаружения авиационных сил противника на море. Возможно, будет изменена концепция, связанная с авианосцами. У нас пока один авианосец, но у нас есть верфь для строительства крупнотоннажных кораблей. Мы можем создать корабль, который станет и главным авианесущим крылом, и флагманом, с которого будет осуществляться боевое управление.Повторюсь, у нашего флота появилась перспектива для выхода в океан. И чтобы закрепиться там, надо там действовать наравне с флотом, который собираются перестроить США.О других аспектах СВО - в интервью Александра Полищука: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20250211/1060971520.html

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Кирилл Курбатов

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