https://ukraina.ru/20250213/1061058520.html

"Я ваш приговор": почему Зеленский вспомнил о своем предвыборном обещании

"Я ваш приговор": почему Зеленский вспомнил о своем предвыборном обещании - 13.02.2025 Украина.ру

"Я ваш приговор": почему Зеленский вспомнил о своем предвыборном обещании

Владимир Зеленский 13 февраля ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны наложить санкции на своего предшественника на посту президента Украины, депутата Верховной Рады, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко

2025-02-13T17:24

2025-02-13T17:24

2025-02-13T17:24

эксклюзив

украина

петр порошенко

владимир зеленский

верховная рада

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060702725_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_2e3acec6867422ecb4e0a581919831d4.png

Пожизненные санкции для госизменникаСлухи о попадании пятого президента Украины в санкционные списки ходили уже давно. Накануне местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что такое решение было-таки принято.Действительно, на следующий день эта информация была подтверждена официально. Указом Зеленского против Порошенко введены бессрочные санкции (то есть они могут быть отменены только специальным решением).Теперь пятому президенту Украины нельзя распоряжаться и пользоваться имуществом, запрещено заключать финансовые сделки, осуществлять торговые операции и операции с ценными бумагами, получать дивиденды и т.д. Вдобавок бывшего главу государства лишают госнаград и ограничивают ему доступ к радиочастотному спектру страны.Вместе с Порошенко санкции были введены против Игоря Коломойского*, олигархов Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, а также против бизнесмена и политика Виктора Медведчука.В 2021 году на Порошенко было заведено уголовное дело по статье о госизмене. По версии обвинения, он причастен к закупке украинским государством угля в ЛДНР на 1,5 млрд гривен в 2014-2015 гг.Утверждалось, что Порошенко действовал "по предварительному сговору группы лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, и способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР". Вместе с госизменой его подозревают также в "финансировании терроризма" и "создании террористической организации".В январе 2022 года ему были предъявлены обвинения, следствия ходатайствовало суд о задержании экс-президента, однако в качестве меры пресечения ему избрали личное обязательство и отпустили.На имущество и принадлежащие ему компании тогда же был наложен арест. СМИ писали, что Порошенко заранее переписал основной свой бизнес на сына, чтобы избежать проблем.В уголовном деле об угле из Донбасса фигурирует в качестве подозреваемого и Медведчук. Он уже ранее попадал под санкции Зеленского, а его нынешнее повторное включение в этот перечень имеет скорее всего политические мотивы (связать с ним Порошенко).Любопытно, что в комментарии журналистам Зеленский допустил, что санкции Совета нацбезопасности и обороны против Порошенко могут быть сняты. Оказывается, власти будто бы и не догадывались, сколько денег экс-глава государства вывел за границу. "Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды", - сказал Зеленский.По его словам, вопрос снятия санкций можно решить, если Порошенко заплатит "миллиарды гривен" в пользу ВСУ.Героическое возвращение на УкраинуСам Порошенко еще накануне выложил в своих соцсетях видеообращение касательно готовящихся против него санкций. Заказчиком и одновременно исполнителем этого "преступления" он назвал Зеленского.Порошенко обвинил своего оппонента в том, что он разрушил единство, которое с февраля 2022 года наблюдалось в украинской политике. Вся ответственность за это ложится персонально на нынешнего главу государства, отметил он.Лидер "Европейской солидарности" заявил, что Зеленский первые три года своего президентства игнорировал потребности вооруженных сил, не обращал внимание и скрывал разведданные о скором начале российской военной спецоперации."Ответственность за коррупцию во время войны, коррупцию в условиях, когда военным критически нечем воевать и защищать нашу землю. Коррупцию на большой крови. Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. Поэтому приказал бросать за решетку боевых командиров. Ну и тут уже без Порошенко — никак", - сказал политик.Порошенко подчеркнул, что кончается шестой год нахождения Зеленского у власти и вопросов к нему за это время накопилось предостаточно."И не имейте сомнений: украинский народ все их поставит", - заверил он.Далее Порошенко провозгласил, что давление на него не заставит его отказаться от борьбы за демократию, европейские ценности и т.д., а произошедшее с ним может повлиять на евроинтеграцию Украины.По его словам, власть боится его и хочет отомстить."И потому что у них начались выборы. Не у нас. У власти", - сказал он, намекая на возможные скорые выборы президента и парламента, которые были отложены из-за военного положения.Тем не менее, Порошенко сам сделал несколько заявлений, которые кроме как предвыборный пиар расценить сложно. Так, он заявил, что находился за границей, когда ему сообщили, что скоро против него введут санкции.В глубоком тылу кучка власть имущих, паразитируя на военном положении, возводит в стране авторитарный политический режим, резюмировал Порошенко.Конфликты внешние и внутренниеВскоре после вброса первых слухов о санкциях против Порошенко появилась информация, что в ближайшее время может произойти арест экс-главы государства.Некоторые телеграм-каналы сообщили, что возле дома Порошенко дежурят сотрудники правоохранительных органов, однако на момент выхода этого текста о каком-либо задержании или аресте Порошенко не сообщалось.Группа поддержки бывшего президента начали кампанию в его защиту. В четверг Верховная Рада должна была провести свое заседание, однако однопартийцы Порошенко заблокировали трибуну вместе с президиумом и всячески мешали спикеру Руслану Стефанчуку выполнять его обязанности.В руках депутатов "Европейской солидарности" были заранее отпечатанные плакаты с лозунгами против политических репрессий, а также "Украина – не Россия". Последний тезис до этого уже воспроизвел Порошенко, который обвинил Зеленского в том, что он воспроизводит на Украине "авторитарную" политику российских властей.В итоге заседание парламента было сорвано и закрыто, так и не начавшись.К защите Порошенко подключились другие его прошлые соратники по Майдану-2014. Мэр Киева Виталий Кличко написал в соцсетях, что демократия и страна проиграют, если к борьбе на внешнем фронте добавится внутреннее противостояние.Еще более конкретнее выступил бывший премьер-министр Арсений Яценюк. На фоне военного конфликта, санкции против Порошенко нельзя воспринимать как что-то необходимое и обоснованное, подчеркнул он."Это еще одна линия напряжения в украинском обществе, которое видит в санкциях политический мотив, подготовку к выборам и работу на внутренний конфликт. Нужно общественное единство, а не раздор. Единство, которое позволит не потерять Украину", - написал Яценюк у себя в соцсетях.Почему сейчас"Я не являюсь вашим оппонентом, Петр Алексеевич, я ваш приговор", - сказал Зеленский в 2019 году на знаменитых дебатах на стадионе. У этой фразы было еще продолжение, которое осталось несколько в тени: "Вы задаете мне вопрос о войне. Сейчас идет война. И вы как главнокомандующий должны ответить на него - почему она до сих пор не кончилась".Спустя шесть лет Зеленский вдруг решил привести этот "приговор" в действие и наложил санкции на Порошенко, а их роли поменялись практически зеркально. Ирония истории, но теперь Порошенко спрашивает с нынешнего руководителя страны за коррупцию.Шесть лет назад Зеленский упрекал своего соперника в том, что тот никак не может закончить войну. Подвинувший "гетьмана" в президентском кресле "слуга народа" не только не сумел сам закончить войну за это время, но и накликал своими действиями на страну гораздо более страшный и кровопролитный конфликт.Спустя годы этот вопрос встает перед украинским обществом в полный рост. Как президент, который шел к власти под лозунгами мира, демократии и справедливости, сам превратился в узурпатора: зачистка политического поля, ликвидация остатков свободы слова, тюремные сроки для несогласных и т.д. Более того, он сделал то, что майданным националистам эпохи Порошенко только грезилось во сне, вплоть до полного запрета русского языка и канонического православия.Все это время фигуру непопулярного и вороватого Порошенко власть придерживала про запас. Теперь, судя по всему, настало время разыграть эту карту.О санкциях против лидера "Евросолидарности" стало известно в тот день, когда президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, договорившись начать переговоры о достижения мира на Украине. Зеленский был проинформирован об этой беседе уже постфактум.Параллельно с этим развивается история вокруг соглашения между Вашингтоном и Киевом о природных ресурсах Украины. Новая администрация Соединенных Штатов хочет поставить под свой контроль украинские недра в качестве гарантий, что их многомиллиардные вливания в эту страну не пропали даром.Зеленский к финалу своего правления рискует оказаться тем президентом, при котором Украина потеряла как минимум 20% своей территории и полностью отдала все свои богатства иностранцам по первому их требованию.Именно сейчас, в такой почти что критический для Зеленского момент и извлекли на свет божий Порошенко с его госизменами, рассчитывая перебить этим "зраду". Параллельно с этим решается одна из проблем, связанная с выборами – экс-президент и его партия теоретически могли оттянуть на себя голоса радикалов и "ветеранов", а этот контингент с недавних пор власть хочет окучивать сама.Вопрос лишь в том, не случится ли обратного эффекта. За Порошенко в той или иной степени вступились Кличко и Яценюк, что может свидетельствовать пусть о сиюминутном, но возрождении майданного консенсуса, который может быть направлен на этот раз против Зеленского.На него повесят всю вину за неудачи на фронте, невыгодные (если они будут таковыми) условия мирного соглашения, катастрофическую ситуацию в экономике и т.д. В этих условиях давление на Порошенко оппозиция сможет раскрутить как факт политического преследования в тяжелый для государства исторический момент и обратить это событие против власти.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаИнтересные факты о Петре Порошенко - в его биографии на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061055862.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, петр порошенко, владимир зеленский, верховная рада, санкции