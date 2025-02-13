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СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"
СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности" - 13.02.2025 Украина.ру
СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 12 февраля принял решение о введении бессрочных экономических санкций в отношении пяти физических лиц из-за угрозы государственной безопасности. Об этом 13 февраля сообщила СБУ.
2025-02-13T15:46
2025-02-13T15:46
2025-02-13T15:46
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"В частности, бессрочные санкции введены в отношении олигархов, среди которых гражданин Израиля Игорь Коломойский*, граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук", - сказано в официальном сообщении.СБУ сослалась на решение СНБО, который поддержал внесенные Кабинетом министров Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Решение закреплено президентским указом№81/2025, который 12 февраля подписал Владимир Зеленский.Решение о санкциях вступило в силу, отметили в спецслужбе.Там также отметили, что большинство из упомянутых в решении подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается Служба безопасности Украины или другие силовые ведомства.В частности, Порошенко* и Медведчуку ранее были заявлены "подозрения" в измене постсоветской республике, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.Украинские следователи уверены, что Порошенко в период исполнения полномочий президента поставил государство в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ему лидеров народных республик.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.Ранее на эту тему: Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, израиль, россия, петр порошенко, игорь коломойский, виктор медведчук, сбу, снбо, кабинет министров, санкции, репрессии
Новости, Украина, Израиль, Россия, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, СБУ, СНБО, Кабинет министров, санкции, репрессии
СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 12 февраля принял решение о введении бессрочных экономических санкций в отношении пяти физических лиц из-за угрозы государственной безопасности. Об этом 13 февраля сообщила СБУ.
"В частности, бессрочные санкции введены в отношении олигархов, среди которых гражданин Израиля Игорь Коломойский*, граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук", - сказано в официальном сообщении.
СБУ сослалась на решение СНБО
, который поддержал внесенные Кабинетом министров
Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Решение закреплено президентским указом№81/2025, который 12 февраля подписал Владимир Зеленский
.
Решение о санкциях вступило в силу, отметили в спецслужбе.
"Предложения по применению санкций на рассмотрение СНБО были вынесены с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц", - пояснили в СБУ.
Там также отметили, что большинство из упомянутых в решении подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается Служба безопасности Украины или другие силовые ведомства.
В частности, Порошенко* и Медведчуку ранее были заявлены "подозрения" в измене постсоветской республике, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.
"По материалам СБУ Коломойскому было доложено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.п.", - уточнили в спецслужбе.
Украинские следователи уверены, что Порошенко в период исполнения полномочий президента поставил государство в энергетическую зависимость от России
и подконтрольных ему лидеров народных республик.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.