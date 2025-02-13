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СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"

СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности" - 13.02.2025 Украина.ру

СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 12 февраля принял решение о введении бессрочных экономических санкций в отношении пяти физических лиц из-за угрозы государственной безопасности. Об этом 13 февраля сообщила СБУ.

2025-02-13T15:46

2025-02-13T15:46

2025-02-13T15:46

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"В частности, бессрочные санкции введены в отношении олигархов, среди которых гражданин Израиля Игорь Коломойский*, граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук", - сказано в официальном сообщении.СБУ сослалась на решение СНБО, который поддержал внесенные Кабинетом министров Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Решение закреплено президентским указом№81/2025, который 12 февраля подписал Владимир Зеленский.Решение о санкциях вступило в силу, отметили в спецслужбе.Там также отметили, что большинство из упомянутых в решении подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается Служба безопасности Украины или другие силовые ведомства.В частности, Порошенко* и Медведчуку ранее были заявлены "подозрения" в измене постсоветской республике, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.Украинские следователи уверены, что Порошенко в период исполнения полномочий президента поставил государство в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ему лидеров народных республик.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.Ранее на эту тему: Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ

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новости, украина, израиль, россия, петр порошенко, игорь коломойский, виктор медведчук, сбу, снбо, кабинет министров, санкции, репрессии