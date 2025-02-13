Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ - 13.02.2025 Украина.ру
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Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ
Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ - 13.02.2025 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ
Владимир Зеленский ввел санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, из-за "осуществления деятельности в интересах России". Об этом сообщила "Украинская правда"
2025-02-13T15:09
2025-02-13T15:09
новости
россия
петр порошенко
украина
донецкая народная республика
виктор медведчук
владимир зеленский
партия регионов
рошен
вооруженные силы украины
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"Санкции введены из-за того, что бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". По каждому эпизоду есть открытые уголовные производства, которые расследуют правоохранители", - говорится в материале со ссылкой на слова источникаТак, против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.По данным издания, в отношении Медведчука санкции применены из-за сбора информации о ВСУ, блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий на Украине, деятельности в политической партии, "работе на антиукраинскую пропаганду".Как пишет издание, Коломойский и Боголюбов подпали под санкции из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited. По данным правоохранителей, она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома". Кроме того, за вывод средств из "Приватбанка". Как пишет "Украинская правда", основаниями введения санкций в отношении олигарха Жеваго стали его тесные связи с Россией, а также вывод средств из банка "Финансы и кредит".Ранее в четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.Подробнее - в материале "Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала на сайте Украина.ру. * Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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новости, россия, петр порошенко, украина, донецкая народная республика, виктор медведчук, владимир зеленский, партия регионов, рошен, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Петр Порошенко, Украина, Донецкая Народная Республика, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Партия регионов, Рошен, Вооруженные силы Украины

Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ

15:09 13.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Владимир Зеленский ввел санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, из-за "осуществления деятельности в интересах России". Об этом сообщила "Украинская правда"
"Санкции введены из-за того, что бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". По каждому эпизоду есть открытые уголовные производства, которые расследуют правоохранители", - говорится в материале со ссылкой на слова источника
Так, против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
По данным издания, в отношении Медведчука санкции применены из-за сбора информации о ВСУ, блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий на Украине, деятельности в политической партии, "работе на антиукраинскую пропаганду".
Как пишет издание, Коломойский и Боголюбов подпали под санкции из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited. По данным правоохранителей, она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома". Кроме того, за вывод средств из "Приватбанка". Как пишет "Украинская правда", основаниями введения санкций в отношении олигарха Жеваго стали его тесные связи с Россией, а также вывод средств из банка "Финансы и кредит".
Ранее в четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Подробнее - в материале "Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала на сайте Украина.ру.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
 
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