Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
Владимир Зеленский ввел санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, из-за "осуществления деятельности в интересах России". Об этом сообщила "Украинская правда"
"Санкции введены из-за того, что бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". По каждому эпизоду есть открытые уголовные производства, которые расследуют правоохранители", - говорится в материале со ссылкой на слова источника
Так, против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.
По данным издания, в отношении Медведчука санкции применены из-за сбора информации о ВСУ, блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий на Украине, деятельности в политической партии, "работе на антиукраинскую пропаганду".
Как пишет издание, Коломойский и Боголюбов подпали под санкции из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited. По данным правоохранителей, она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома". Кроме того, за вывод средств из "Приватбанка". Как пишет "Украинская правда", основаниями введения санкций в отношении олигарха Жеваго стали его тесные связи с Россией, а также вывод средств из банка "Финансы и кредит".
Ранее в четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Подробнее - в материале "Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала на сайте Украина.ру.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.