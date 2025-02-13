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Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ

Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ - 13.02.2025 Украина.ру

Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ

Владимир Зеленский ввел санкции против политиков и олигархов, в том числе в отношении экс-президента, главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, из-за "осуществления деятельности в интересах России". Об этом сообщила "Украинская правда"

2025-02-13T15:09

2025-02-13T15:09

2025-02-13T15:09

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"Санкции введены из-за того, что бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". По каждому эпизоду есть открытые уголовные производства, которые расследуют правоохранители", - говорится в материале со ссылкой на слова источникаТак, против Порошенко санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму.По данным издания, в отношении Медведчука санкции применены из-за сбора информации о ВСУ, блокирования запуска передовых сотовых радиотехнологий на Украине, деятельности в политической партии, "работе на антиукраинскую пропаганду".Как пишет издание, Коломойский и Боголюбов подпали под санкции из-за того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании Eclaris Group Limited. По данным правоохранителей, она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома". Кроме того, за вывод средств из "Приватбанка". Как пишет "Украинская правда", основаниями введения санкций в отношении олигарха Жеваго стали его тесные связи с Россией, а также вывод средств из банка "Финансы и кредит".Ранее в четверг Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко, украинских олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.Подробнее - в материале "Жабагадюкинг": Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, Захарова иронично отреагировала на сайте Украина.ру. * Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

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новости, россия, петр порошенко, украина, донецкая народная республика, виктор медведчук, владимир зеленский, партия регионов, рошен, вооруженные силы украины