Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину - 13.02.2025 Украина.ру
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Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину
Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину - 13.02.2025 Украина.ру
Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину
Обсуждение лидерами США и России украинской проблемы продемонстрировало эффективность переговоров. Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн.
2025-02-13T17:06
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Накануне, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и США. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. После этого президент Дональд Трамп пообщался по телефону с Владимиром Зеленским.Во-вторых, отметил Ван Пэн, общение между Путиным и Трампом отражает способность к дипломатическому диалогу как варианту уладить конфликт, несмотря на сложную международную ситуацию или глубокое противостояние между двумя странами.Эксперт из КНР считает, что в целом, хотя разговор Путина с Трампом может создать новую дипломатическую атмосферу вокруг украинского вопроса, остается неясным, смогут ли эти телефонные переговоры способствовать разрешению конфликта. Ван Пэн полагает, что многое зависит от более широкой международной кооперации и практического применения дипломатических средств."Этот звонок скорее открывает окно для дипломатического диалога по сложному украинскому вопросу, но ключ к разрешению этого кризиса по-прежнему лежит в политической мудрости всех сторон и в процессе переговоров по существу", - сказал эксперт из института Евразии Китайского народного университета.Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе
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новости, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры, сво, украина, эксперты, международные отношения, международная политика, дипломатия
Новости, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, СВО, Украина, эксперты, международные отношения, Международная политика, дипломатия

Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину

17:06 13.02.2025 (обновлено: 17:31 13.02.2025)
 
Коллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин
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Обсуждение лидерами США и России украинской проблемы продемонстрировало эффективность переговоров. Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн.
Накануне, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и США. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. После этого президент Дональд Трамп пообщался по телефону с Владимиром Зеленским.
"Этот звонок послал миру несколько сигналов. Во-первых, он показал, что, несмотря на то, что украинский кризис стал одним из самых серьезных геополитических вызовов в мире, международные лидеры все еще сохраняют потенциал для решения таких проблем через переговоры", - сказал Ван Пэн в интервью российскому информагентству.
Во-вторых, отметил Ван Пэн, общение между Путиным и Трампом отражает способность к дипломатическому диалогу как варианту уладить конфликт, несмотря на сложную международную ситуацию или глубокое противостояние между двумя странами.
Эксперт из КНР считает, что в целом, хотя разговор Путина с Трампом может создать новую дипломатическую атмосферу вокруг украинского вопроса, остается неясным, смогут ли эти телефонные переговоры способствовать разрешению конфликта. Ван Пэн полагает, что многое зависит от более широкой международной кооперации и практического применения дипломатических средств.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
16:44
Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости ПутинаВладимир Путин желает прекращения кровопролития на Украине, где Владимир Зеленский не пользуется популярностью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщило информагентство Associated Press.
"Этот звонок скорее открывает окно для дипломатического диалога по сложному украинскому вопросу, но ключ к разрешению этого кризиса по-прежнему лежит в политической мудрости всех сторон и в процессе переговоров по существу", - сказал эксперт из института Евразии Китайского народного университета.
Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе
 
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