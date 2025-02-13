https://ukraina.ru/20250213/1061057739.html

Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину

Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину - 13.02.2025 Украина.ру

Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину

Обсуждение лидерами США и России украинской проблемы продемонстрировало эффективность переговоров. Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн.

2025-02-13T17:06

2025-02-13T17:06

2025-02-13T17:31

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Накануне, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и США. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. После этого президент Дональд Трамп пообщался по телефону с Владимиром Зеленским.Во-вторых, отметил Ван Пэн, общение между Путиным и Трампом отражает способность к дипломатическому диалогу как варианту уладить конфликт, несмотря на сложную международную ситуацию или глубокое противостояние между двумя странами.Эксперт из КНР считает, что в целом, хотя разговор Путина с Трампом может создать новую дипломатическую атмосферу вокруг украинского вопроса, остается неясным, смогут ли эти телефонные переговоры способствовать разрешению конфликта. Ван Пэн полагает, что многое зависит от более широкой международной кооперации и практического применения дипломатических средств."Этот звонок скорее открывает окно для дипломатического диалога по сложному украинскому вопросу, но ключ к разрешению этого кризиса по-прежнему лежит в политической мудрости всех сторон и в процессе переговоров по существу", - сказал эксперт из института Евразии Китайского народного университета.Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

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