https://ukraina.ru/20250213/1061022942.html

Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте

Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте - 13.02.2025 Украина.ру

Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте

Мир ожидает встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна решить судьбу Украины

2025-02-13T06:15

2025-02-13T06:15

2025-02-13T06:15

эксклюзив

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир путин

нато

ес

cnn

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Ведущие мировые СМИ пытаются отгадать дату и место этой встречи, но пока безуспешно. Сообщения на эту тему, исходящие от представителей администраций двух лидеров, пока можно описать так: "Вашингтон заявляет, Москва не подтверждает".Сбросить Украину на Европу и держаться подальше от НАТОВозможные итоги все еще не состоявшейся встречи и ее последствия для Европы обсуждает на своих страницах британский Financial Times. По мнению авторов издания, самый ужасный сценарий для стран Евросоюза — это достижение договоренностей между США и Россией за спиной и Украины, и Европы."Честно говоря, это давняя дипломатическая традиция, существовавшая в Америке задолго до Трампа", – отмечает издание.Financial Times ссылается на недавнее выступление американского историка Тимоти Снайдера в Сорбонне, в ходе которого европейцам был отправлен следующий посыл: если на Украине не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, "вам придется бросить на Украину все, что у вас есть — пригласить ее в ЕС, ввести войска и выплатить огромные инвестиции. В противном случае вы вечно будете жить в тени войны. Пробил час Европы, потому что США ничего не сделают".По словам автора публикации, речь Снайдера в Сорбонне перекликается со словами генсека НАТО Марка Рютте, который в январе предупредил членов Европарламента, что если страны ЕС не увеличат расходы на оборону, то их ждет неутешительный выбор: учить русский или переезжать в Новую Зеландию. Оказавшись между Путиным и Трампом, европейцы наконец-то столкнулись с реальностью, от которой они так долго пытались сбежать, отмечает он.Дело в том, что США держат курс "прочь от НАТО", но при этом Вашингтону нет нужды формально покидать альянс, отмечается в статье."Трамп просто хочет сбросить ношу в виде украинского конфликта. Если Европа жаждет места за столом переговоров, она должна сама что-нибудь на него положить, чтобы ее интересы учитывались не только в условиях соглашения, но и при его реализации", –пишет автор издания.При этом он подчеркивает, что договоренность, которая придется по вкусу Трампу, едва ли устроить Европу — если не "отвадит Путина от повторного ввода войск на Украину". Таким образом получается, что с европейской точки зрения ключ к любому соглашению — это надежные гарантии безопасности для Киева."Тут-то и начинается самое болезненное для стран, которые десятилетиями передавали свою безопасность во внешний подряд США и теперь запоздало осознают, что эта гарантия больше не работает", – отмечает автор Financial Times.Война как "идеальный путь" к достижению мира на УкраинеТем временем экс-посол Германии в США и Великобритании, бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер в статье, опубликованной на страницах американского издания Politico, сомневается в том, что переговоры по Украине могут принести быстрые результаты."Думая, что достаточно будет лишь обеспечить гарантии безопасности для Украины и ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, Запад выдает желаемое за действительное. Нам нужно готовиться к гораздо более длительному и чрезвычайно сложному процессу, который займет много месяцев", – полагает Ишингер.По его словам, российский лидер Владимир Путин не хочет, чтобы создалось впечатление, что он "пляшет под дудку США" и требует равноправия с Трампом."И он точно знает две вещи: во-первых, Трамп уйдет с концами к началу 2029 года, а во-вторых, он любой ценой хочет избежать военного конфликта с Россией. А поскольку единый фронт Европы и так почти развалился, то Путин может себе позволить еще потянуть время", – пишет Ишингер.Из различных раундов переговоров, которые состоялись на полях Всемирного экономического форума в Давосе в январе и подготовительных обсуждений к февральской Мюнхенской конференции по безопасности, Ишингер формулирует несколько выводов, которые, по его мнению, надо учесть перед началом переговоров.Первый из них — чем дешевле цена прекращения огня и чем менее прочным оно является, тем дороже будет мир, который за ним последует. Поэтому ни в коем случае нельзя сокращать поддержку Украины, наоборот, ее следует увеличить, считает немецкий дипломат.Второй вывод — Трам должен проявить сдержанность при рассмотрении вопроса о встрече с Путиным. Ишингер считает проведение переговоров в ближайшее время "совершенно незаслуженной наградой для российского лидера" и советует провести этот саммит "ближе к концу многообещающего переговорного процесса".Также он допускает, что Россия может планировать широкомасштабное наступление на Украине, чтобы "подорвать западные или украинские представления о переговорном процессе". Здесь Запад не должен "облегчать Москве жизнь", его лидеры должны быть реалистами, отмечает Ишингер."Важно не принимать близоруких решений, а устанавливать долгосрочные приоритеты и готовиться к трудному, болезненному переговорному процессу, который может занять много времени из-за своей чрезвычайной сложности. Прежде всего, мы должны не только продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь, но и увеличивать ее", – предупреждает дипломат.По его мнению, это "идеальный путь к достижению успешного результата ради будущего суверенной, свободной и неделимой Украины и восстановления безопасности Европы".Не было бы счастья, да несчастье помогло…Как украинский конфликт помог Литве, Латвии и Эстонии отключиться от общей с Россией и Белоруссией энергосистемыи "избавиться" этим самым от "одного из последних пережитков 50-летней связи с СССР" рассказал 8 февраля американский телеканал CNN.Американские журналисты напомнили, что Прибалтика к этому моменту готовилась почти два десятилетия после вступления в ЕС и НАТО в 2004 году."Страны обновили существующую инфраструктуру и построили новые линии электропередачи, включая несколько подводных кабелей, ведущих в Финляндию и Швецию, а также важнейшее сухопутное соединение с материковой европейской сетью — линию LitPol, соединяющую Литву и Польшу", – отмечается в репортаже телеканала.Благодаря этому уже через несколько месяцев после начала специальной военной операции России на Украине все три страны смогли прекратить закупки электроэнергии у Москвы, подчеркивает CNN."Однако Россия всё еще полностью контролировала работу энергосистемы, балансируя спрос и предложение и поддерживая частоту", – рассказала журналистам проектный эксперт по энергетике немецкого исследовательского института Helmholtz-Zentrum Сюзанна Нис.При этом Нис отметила, что Россия предоставляла эти услуги бесплатно. Это еще один пережиток советского времени, подчеркнул американский телеканал."Основной риск заключался в том, что в условиях конфликта на Украине Прибалтика могла оказаться в ситуации, когда Россия с минуты на минуту могла бы сказать: "Хватит. Мы вам больше не помогаем"", — сказала Нис в интервью CNN.К ответственному моменту отключения от российских электросетей власти прибалтийских государств тщательно готовились и провели соответствующую информационную подготовку населения.Эстонский спасательный департамент (агентство гражданской обороны страны) в своих соцсетях опубликовал фотографию, на которой изображена молодая женщина, которая на вытянутой руке держит внешний аккумулятор над столом, уставленным бутылками с водой, фонариком и другими приспособлениями на случай возникновения аварийных ситуаций.CNN дал понять телезрителям, что в Прибалтике рады были избавиться от очередного рычага влияния Москвы, даже если населению за эту "независимость" придется платить больше."Мы прекрасно понимаем, что дешевая российская энергия всегда поставляется по цене, которую не может позволить себе ни одна демократическая европейская страна", — рассказал в интервью телеканалу советник министерства внутренних дел Эстонии Воотеле Пяй.Больше о планах США по отношению к Украине в статье Владимира Скачко "Потенциальный обходной путь". В каком виде и для чего Запад и США хотят сохранить Украину

https://ukraina.ru/20250212/1061018211.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, нато, ес, cnn