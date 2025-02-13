https://ukraina.ru/20250213/1061046396.html

"Россия стремится захватить всё больше и больше". Новый глава Пентагона призвал НАТО сосредоточиться

"Россия стремится захватить всё больше и больше". Новый глава Пентагона призвал НАТО сосредоточиться - 13.02.2025 Украина.ру

"Россия стремится захватить всё больше и больше". Новый глава Пентагона призвал НАТО сосредоточиться

Североатлантический альянс должен повысить оборонные расходы, так как в американской конфигурации будущий мир должен быть обеспечен мощной военной машиной

2025-02-13T13:22

2025-02-13T13:22

2025-02-13T13:22

эксклюзив

украина

россия

сша

пит хегсет

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рютте

вооруженные силы украины

ес

нато

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Страны НАТО должны больше тратить на коллективную оборону, заявил утром 13 февраля министр обороны США Пит Хегсет перед закрытым заседанием в штаб-квартире Североатлантического альянса. Вооруженный конфликт России и Украины он назвал "перезагрузкой с нуля" для военно-политического блока. По его словам, европейские страны должны осознать, что существует реальная угроза континенту, и поэтому залог мира - увеличение мощи военного союза."Американцы являются активной частью этого альянса, были и будут. Но когда речь заходит о расходах на оборону, даже 2% ВВП [расходов от каждой страны-участницы НАТО] недостаточно. Три, четыре и в конечном счете, как сказал президент [США Дональд] Трамп, 5% расходов на оборону имеют решающее значение. Осознание того, что существует российская военная машина, которая стремится захватить все больше и больше земель на Украине. И противостоять этому - это это важная европейская обязанность. И, конечно, Соединенные Штаты находятся там уже долгое время также", - сказал Хегсет.Хегсет в качестве представителя США на встрече министров обороны стран НАТО возложил на себя роль "реалистичного спикера об этом конфликте". Он назвал Трампа лучшим переговорщиком на планете для достижения "мира, которого хотят все". Он предложил союзникам по блоку вести честные разговоры, нести мир на континент, но при этом убедиться в том, что Европа движется к лидерству.Глава Пентагона согласился ответить только на один вопрос журналистов. Когда ему сказали, что некоторые европейские чиновники восприняли заявления Трампа как предательство Украины, он не согласился. Хегсет пояснил, что Штаты вложили более 300 млрд долларов в украинский конфликт, и таким образом "инвестировали в стабилизацию линий фронта"."Это не предательство. Есть признание того, что весь мир и Соединенные Штаты заинтересованы в установлении мира. Мир, достигнутый путем переговоров, как сказал президент Трамп, остановит убийства. И для этого потребуется, чтобы обе стороны признали то, чего не хотят признавать", - добавил он.Своей задачей, как министра обороны страны, работающей бок о бок с НАТО, Хегсет назвал обеспечение оборонного потенциала Североатлантического альянса настолько мощным, чтобы предупредить любую будущую агрессию на континенте.Украину обсудят во время обедаСтраны НАТО должны увеличить расходы на оборону, увеличить оборонное производство в странах от США до Турции, чтобы "не отставать от России, Китая и других стран", согласился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."А затем, во время обеда, мы, конечно же, обсудим Украину", - сказал он. - "То, что произошло вчера, разумеется, приведет к дебатам здесь".В НАТО хотели бы убедиться в том, что Украина будет находиться на позиции силы, добавил он. Хегсет дополнил: страны НАТО должны тратить по 5% ВВП, чтобы быть готовыми к любым угрозам - будь то Россия или "набирающий силу Китай, у которого тоже есть свои амбиции". Например, в НАТО нужна новая система военных поставок, чтобы союзники по блоку получали то, что им нужно и когда нужно."Сегодня мы с нетерпением ожидаем еще более активных бесед, реалистичных, честных и прямолинейных обсуждений. Но все это под прикрытием полной поддержки и веры в то, что сильный альянс НАТО - это то, что защитит свободный мир, а также обеспечит то, чтобы Америка сохраняла свою лидирующую роль", - заявил он.В НАТО хотят за стол переговоров вместе с УкраинойМинистр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс считает, что Владимир Зеленский с Украины будет принимать участие в переговорном процессе. Он подтвердил приверженность тезису "никаких дискуссий об Украины без Украины" и добавил, что хотел бы соблюдения аналогичного принципа по отношению к Европе. Рютте высказался против попыток реформирования архитектуры европейской безопасности."Поэтому мы считаем, что Европа, конечно, тоже должна сесть за стол переговоров. Особенно когда речь заходит о гарантиях безопасности. Мы должны быть уверены, что европейские страны также смогут участвовать в этих дискуссиях, - сказал Брекелманс. - Самый важный вопрос заключается в том, чтобы мы убедились в том, что никаких переговоров об архитектуре европейской безопасности не ведется. Никаких переговоров о гарантиях безопасности без участия европейских стран".По его мнению, НАТО должна играть более важную роль как в обеспечении собственной безопасности, так и на Украине. Альянс, сказал он, может предложить многое для обсуждение будущих гарантий безопасности.Мир через силуГде-то в глубине души таких же позиций придерживалась прошлая, демократическая администрация США, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Новшество заключается в начале переговоров, и эти вещи очевидны для Парижа:"Либо мы находимся в дискуссионных условиях, которые действительно позволяют установить мир силой, или, наоборот, это будет мир через слабость. И мир через слабость, к сожалению, может привести нас к драматическим ситуациям в области безопасности, или даже к расширению конфликта в конечном итоге", - сказал он.Все участники альянса знают, что нужно тратить больше на оборону, добавил Лекорню. Все парламенты стран НАТО находятся, по его словам, на стадиях согласования бюджетов. Кредиты Франции могут удвоиться."Мы, возможно, даже выйдем за рамки, но на самом деле для чего нужны эти государственные деньги ? Если для того, чтобы выиграть вчерашнюю войну, если для того, чтобы заполнить наши склады оборудованием… это будет провал. Поэтому по сути это вопрос оборонной промышленности, военной экономики, о реальном количестве кораблей, самолетов, войск которые на самом деле доступны НАТО для выполнения различных задач".И, кроме этого, в блоке не забывают о проблеме инноваций. Например, существуют договоренности о совместных разработках в сфере искусственного интеллекта между Индией и Францией; Париж намерен участвовать в инициативах НАТО в области наземных дронов в Прибалтике.СМИ все подсчиталиЖурналисты Bloomberg Economics оценили планы Трампа в 3,1 трлн долларов США на грядущее десятилетие. При подсчете учитывались потребности Украины в восстановлении, развитии ОПК, мобилизацию европейских финансовых средств.По подсчетам, восстановление ВСУ обойдется примерно в 175 млрд долларов за десять лет. Сумма может измениться в зависимости от нескольких факторов: численности нужного миротворческого контингента (армию в 40 тысяч человек на 10 лет оценили в 30 млрд долларов, а Зеленский просит гораздо больше); того, что останется от ВСУ; размера территории Украины.Если финансирование будет осуществляться за счет заемных средств, то в течение следующего десятилетия потребности пяти крупнейших европейских стран-членов НАТО в заемных средствах возрастут на 2,7 трлн долларов, заключили журналисты.На восстановление украинской инфраструктуры требуется 230 млрд долларов США, но между потребностями и выделяемыми средствами существует дефицит в 130 млрд долларов.Кроме этого, Bloomberg видят возможными три сценария:Базовый. Новые регионы России останутся под контролем России. Киев получит какие-то гарантии безопасности, европейцы попытаются убедить Трампа в необходимости помогать Украине - чтобы нарастить свои мощности.Лучший для Киева. США и НАТО обязуются вмешаться, если сделка с Россией не состоится. Против России введут очередные экономические санкции, увеличат военную поддержку Украины. Цель: приблизить Украину к членству в НАТО в течение следующего десятилетия.Кошмар для Киева. Трамп потеряет интерес к Украине, европейцам придется "тянуть" ее самостоятельно. Урегулирование конфликта приведет к прекращению военной поддержки Киева, а также закрепит правовой статус новых регионов России. При таком сценарии западные журналисты, что вполне от них, учитывая повестку, ожидаемо, опасаются новых вооруженных конфликтов России с какой-либо страной Евросоюза. И тогда, если, конечно, Вашингтон откажется защищать Европу, Евросоюзу и НАТО будет угрожать раскол и последующий развал.

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эксклюзив, украина, россия, сша, пит хегсет, дональд трамп, рютте, вооруженные силы украины, ес, нато