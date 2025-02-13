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Глобализм рухнул. "Теперь это мир Путина и Трампа"

Глобализм рухнул. "Теперь это мир Путина и Трампа" - 13.02.2025 Украина.ру

Глобализм рухнул. "Теперь это мир Путина и Трампа"

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американский президент охарактеризовал разговор как "продолжительный и весьма продуктивный". А Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

2025-02-13T14:33

2025-02-13T14:33

2025-02-13T14:33

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Сразу после разговора с российским лидером американский президент имел короткий разговор с Зеленским. О значении первого прямого контакта президентов США и России, об украинском урегулировании и не только – эксперты высказались в своих соцсетях.Публицист Алексей БобровскийТезисно по разговору Дональда Трампа и Владимира Путина: Диалог будет сложным. Это только первый подход к снаряду. Ситуация динамическая, 10 раз с обеих сторон все может сорваться. Плана у Трампа и его команды не было. Закончу за день, потом не за день. Сначала один представитель, потом другой. План есть, потом сообщают, что Трампу его скоро предложат.А вот уже и 1,5 часовой разговор. Фактом и содержанием даже первого разговора США фактически зафиксировали: они не медиаторы, не сторонники одного из участников конфликта, они - организаторы и наши оппоненты в конфликте - теперь вектор другой. Джентельмен - меняет правила игры, ибо не хочет больше играть по старым. С одной стороны, Трампу не нужны конфликты, начатые не им. Аналогии с Карибским кризисом напрашиваются. Не по форме, но по сути. Два лидера усилием воли, вопреки развитию событий, устанавливают контакт. Попытаются размотать запутанный клубок в ручном режиме. Возможен саботаж внутри США: военные, разведка, Госдеп. Их ядро все еще не подчиняется Трампу. И не хочет. Кстати, в США создается спецгруппа для рассекречивания списка клиентов Эпштейна, файлов по убийству Джона Кеннеди, документов по 11 сентября. Это очень серьезная история. С другой стороны задачи этого конфликта для США, в целом, достигнуты. Главная - полная ликвидация даже возможности возникновения оси Берлин-Москва. И отрезание ЕС от русских нефти и газа. Европа на слив. На нее переложат финансовую часть новой фазы конфликта (сколько бы она не длилась). Ее никто не будет защищать. Она потеряет деньги, время и промышленные ресурсы. Очень смешно будет смотреть на их растерянность. Никакой стратегии, кроме русофобии у политической элиты ЕС нет. Тарифные войны только ускорят радикализацию Европы. Дальше у ЕС несколько сценариев. В основных вариантах в итоге - развал ЕС. Британия в глубоком офсайде. А, значит, сейчас начнутся провокации. На Украине, на Ближнем Востоке и везде. Обсуждали ИИ. У нас есть наработки в ИИ, у США много чего в ИИ. А кто за скобками великой тенью? Правильно, Китай. Даже если США в лице Трампа будут готовы двигаться по Украине, то только по одной причине - Китай. Если кто и может нарушить игру США в Европе против самой Европы и России, на Ближнем Востоке против Ирана - это Россия и Китай. В разговоре Путин и Трамп обсуждали Ближний Восток. В этот же день наш президент говорил с временным руководителем Сирии Шараа. Это страна и регион, где меняются границы. Наступает время, когда границы начинают меняться. Везде.Если Россия и США выйдут когда-нибудь на какой-то формат взаимных гарантий, то это будет пакетный вариант вроде СБСЕ (совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе). Он будет предполагать в том числе и наличие нашей зоны интересов. Фрагментация мира.Политолог Михаил КарягинВчерашний разговор Путина и Трампа стал катализатором, проявившим реальное отношение некоторых групп к конфликту на Украине. Многие из тех, кто так рьяно в публичном поле выступал за немедленное прекращение огня и завершение конфликта, вдруг оказались самыми жесткими сторонниками войны.При этом, судя по публикациям в соцсетях, большинство даже не рефлексируют над этой проблемой. Все это время они выступали не за мирное разрешение конфликта, а за достижение желаемых ими целей военным путем. Просто сейчас на контрасте эти интенции стали отчетливее видны. В этих группах кристаллизуется позиция, согласно которой "плохой для Украины мир приведет к новой войне". Якобы украинцы не примут условия такого мирного договора. И снова эти люди либо обманывают себя, либо свою аудиторию. Согласно последним данным социологической группы "Рейтинг", украинцы больше всего опасаются роста цен и экономического кризиса, на третьем месте среди угроз – обстрелы. Потеря территорий даже не в топ-3. При этом среди украинцев растет критичность в оценках общей ситуации: около половины (49%) респондентов полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении (35% считают, что в правильном). Тотальное большинство (80%) говорят об ухудшении ситуации в экономической сфере, 62% указывают на деградацию в политике. Поэтому, если принять неудобную правду, то рядовые украинцы готовы к скорейшему завершению конфликта на тех условиях, которые вчера и сегодня анонсируются различными СМИ. Эти условия по понятным причинам не устраивают украинскую политическую элиту и по столь же прозрачным причинам часть российской антисистемной оппозиции, которые снова решили взять на себя функцию морального камертона.Политолог Илья УховВчерашние эпохальные во многом события на внешнеполитическом треке – в первую очередь, конечно, разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, показали несколько вещей.Во-первых, необходимо отметить, что прямой российско-американский диалог по Украине начался без Украины. И это является ключевым фактором – подтверждением довольно очевидного для нас, но не очень приемлемого для Запада тезиса о том, что Украина не субъектна, она есть лишь тень, проекция глобалистских планов по сдерживанию России. Европа все время вопила о том, что "никакого разговора об Украине без Украины" - однако такой разговор вчера вполне себе начался. А во-вторых, старт прямых переговоров Путина с Трампом показывает уровень стратегического терпения и видения президента России. Все мы помним, как в 2022-2023-2024 годах велась прямо таки психическая атака на Россию и на наш народ. Но Путин смог переиграть Запад на его же поле. Вот, к примеру, что пишет об этом New York Times. "Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции после вторжения на Украину почти три года назад. Г-н Трамп не раз с восхищением отзывался о российском президенте, которого он назвал "гением" после вторжения на Украину в 2022 году".Уже видно, что, как поникли европейские "ястребы" и начали признавать, что и Украина не выйдет к границам 2014, и вообще не очень-то и в НАТО надо. Важный показатель, что система (в данном случае созданная Путиным) в конечном итоге всегда побеждает любые попытки накатов и наскоков. Уверен, что курс российского руководства в последние пару лет еще будут изучать в профильных учебниках.Общественный деятель Татьяна ПопВ новостях ночь Трампа, на Украине ночь зрады, у евроглобалистов паника, как у воришек, застигнутых с поличным — неплохой результат всего для одного разговора.Хотя, конечно, не стоит ждать от него слишком много. До нормализаций отношений России с США все также далеко, как и до урегулирования украинского кризиса. Здесь иллюзий нет. А вот что стоит уже сейчас констатировать – по факту главным наследием Байдена оказалась деменция международных отношений, когда вместо контактов Запад выбрал максимально тупую тактику обрыва связей и переговоров внутри себя.Трамп всего одним звонком в Кремль этот диагноз и окончательно поставил, и тут же "вылечил", за что стоит отдать ему должное. Ну и конечно, спасибо, Дональд, за показательную порку киевских клоунов нынче ночью, это было реально смешно! Позвонил Зеле явно ни о чем – звонок длился считанные минуты и завершился никакими заявлениями сторон. Наломал мечты аборигенов о НАТО и границах 91 года. Снес конструкт "ни слова об Украине без Украины". Да еще и напомнил просроченному, что надо выборы проводить! Вы посмотрите, какой зрадник этот "агент Кремля". PS: Повторюсь, все это не значит, что "Трамп наш" и что завтра наступит всеобщий мир и благоденствие. И у нас, и у США есть свое видение геополитического будущего. Украинский кейс – только часть потенциальных новых договоренностей. И даже если стороны сойдутся в этих вопросах – а им активно будут мешать те же американские демократы и их европейские братья по разуму – не факт, что Москва и Вашингтон смогут прийти к компромиссу в главном. Но начало диалога все равно лучше бесполезного молчания.Украинский политолог Даниил МонинВообще если честно очень забавно читать реакции в сети … на слова Трампа и основная мысль - Украину сливают... Все пропало и все такое. Давайте по фактам: 1) очевидно, что мы военным путем не можем вернуть территории. Мы их теряем и продолжаем медленно терять. Соответственно выход в текущий момент на границы - невозможен в принципе никак. Но это не означает что Украина будет признавать их потерю; 2) Сказки про НАТО... Нас туда никто не брал ни при Байден ни при Трампе. Просто Трамп напрямую это говорит, и Байден типа давал фейк-надежду чтобы наши элиты кормили походом в НАТО население... Хотя НАТО импотентно по сути ...не говоря про то, что есть вероятность, что США сами покинут НАТО, как уже покинули ВОЗ, вышли из Парижского соглашения и других; 3) Вопрос оплаты. Это попытка Трампа в текущий момент нагнуть Зеленского к переговорам. Цифры, озвученные Трампом, очевидно, фейковые, и, конечно, Украина и украинцы ничего не будут платить. Но вопросы win-win стратегии с американцами - это вопрос яиц внутренних элит, а не внешних в виде Трампа. Если внутренние элиты захотят за свою часть ренты с территории превратить в колонию туземцев, то это будет выбор наших элит, а не США;4) Выборы. Ну так они давно перезрели. Сумеет Зеленский переизбираться и народ его выберет снова - значит, это воля украинского народа, и с ней будут считаться во всем мире. Если не сумеет - значит, внешние игроки будут считаться с новым лидером Украины. В любом случае, выборы нужны.Make Ukraine Great Again способны только мы сами. А не извне. Все в наших руках. Важны люди, а не территории. Хотя, я уверен, ни один политик на Украине не признает и не подпишет официальную потерю части территорий.Философ Александр ДугинДействительно, теперь это мир Путина, Трампа, Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Многополярный мир или Порядок Великих Держав. Глобализм рухнул. Европа просто отстала, оказавшись на обочине. Европа стала Украиной, а не Украина Европой. Это epic fail. Путин оказался прав во всем. Еще очень многое предстоит сделать для укрепления такого Порядка Великих Держав. Но вот только сейчас мы находимся в точке невозврата.Подробнее о телефонных переговорах президентов РФ и США: Все о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

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