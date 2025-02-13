https://ukraina.ru/20250213/1061059395.html

Выборы на Украине

Выборы на Украине - 13.02.2025 Украина.ру

Выборы на Украине

С одной стороны, вроде бы как большинство активного российского информационного меньшинства не желает никаких переговоров, никаких компромиссов и мечтает воевать со всем миром до морковкина заговенья, пока все супостаты не капитулируют.

2025-02-13T18:03

2025-02-13T18:03

2025-02-13T18:05

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С другой, стоит только кому-то на Западе сказать, что-то не очень восторженное о Зеленском и не очень плохое о России и Путине, в российских СМИ начинается вакханалия мирных ожиданий, а вчерашние непримиримые милитаристы бросаются объяснять почему мириться надо именно сейчас и на любых условиях.Я тоже могу объяснить.На любых, потому, что они не знают, на каких условиях Путин реально готов подписать мир. А именно сейчас, потому они за кружкой пива, многозначительно глядя в потолок, поведали друг другу, что мир наступит уже через пару недель, что всё согласовано и тайная встреча Путина и Трампа состоялась в секретном тоннеле под Европой, вырытом ещё опричниками Ивана Грозного для его свиданий с Елизаветой Тюдор.Их украинские коллеги, с которыми они привыкли кроить бюджеты ещё "со времён очаковских и покоренья Крыма" (года так с 1994), по привычке и в надежде получить долю малую, тоже подтверждают: "Да, мол, так всё и было". Они тоже "знают". Им "в Офисе Зеленского рассказали", что он туда "крысиным ходом прокрался, беседу подслушал и теперь бьётся в истерике, жалуется, что Трамп его Путину продал".Вот так, "подтверждая" измышления друг друга, они выходят на стадию "все говорят" и становятся материальной силой, начинающей формировать общественное мнение, а значит реально влиять на политику. Российская власть оглянуться не успела, а страна уже ждёт, когда она "похабный мир" подпишет. Причём общественное мнение готово любой мир похабным объявить.Но давайте обратимся прежде всего к одному из ключевых моментов ещё не начавшихся мирных переговоров, которые, кстати, уже позиционируются командой Трампа, как переговоры России и США (возможно без Европы и Украины), а совсем недавно ещё американцы вели речь о переговорах Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона и Брюсселя. Пока переговоры не начались это нельзя назвать победой (всё можно отыграть назад), но тактический успех российской дипломатии на предварительной стадии налицо.Итак, ключевое требование России – легитимация украинской власти, которая будет подписывать отказ от территорий, так чтобы Киев не мог позднее отозвать свою подпись под предлогом того, что его представитель был не легитимным. Это требование в принципе невыполнимо, поскольку любые выборы, назначенные и проведённые в условиях военного положения не могут считаться легитимными. Если же Украина отменит военное положение, у неё сразу разбежится армия, рухнет фронт и не факт, что удастся сохранить даже видимость государственного единства.Но предположим, что свершилось чудо и каким-то образом удалось дать старт процессу выборов. Для назначения легитимных выборов президента надо в первую очередь легитимировать Верховную Раду, срок полномочий которой истёк и которая должна быть переизбрана в течение двух месяцев с момента окончания военного положения. Можно, конечно, проигнорировать эту необходимость и назначить президентские выборы действующим составом Рады, но в таком случае у украинцев останется возможность заявить, что назначавшая выборы Рада легитимность уже утратила, поэтому избранный на таких выборах президент также нелегитимен. Так что лучше Раду всё же переизбрать (если, конечно, нас всерьёз интересует легитимность украинской власти).Два месяца на выборы Рады, пара-тройка недель на её структуризацию и три месяца на президентские выборы – практически полгода должно пройти до легитимации украинской власти. И все эти полгода военные действия должны продолжаться. Мы уверены, что через полгода боевых действий Украине будет где проводить выборы, кроме, как среди эмигрантов в ЕС? Трамп не столь оптимистичен. Он уже говорит, что Украина "может стать Россией".Ладно, как-то утрясли и этот вопрос. Допустим, перемирие не объявляли, но активные наступательные операции не вели. Кто будет проводить выборы? Если не ошибаюсь, в соответствии с нашей позицией, это будет нацистский диктаторский режим, совершивший массу военных преступлений и не желающий нести за них ответственности?В стране не меньше миллиона до зубов вооружённых и в большинстве своём радикально настроенных силовиков (ВСУ, СБУ, полиции, ТЦК и прочих). Даже если, вдруг откуда-то из глубокого подполья выберутся "пророссийские" избиратели и кандидаты, им дадут спокойно баллотироваться? Не перебьют их?Я понимаю "международный контроль", наблюдатели. Это те же наблюдатели будут, которые в составе миссии ОБСЕ 8 лет "не могли определить" кто обстреливал жилые кварталы Донецка и других городов? Или это будут те, кто сейчас "не знает", кто стреляет по Запорожской АЭС? Можно, конечно, послать туда наблюдателей от России, но это будет поездка в один конец, для желающих посмертно стать Героем Российской Федерации. Как-то повлиять на порядок проведения выборов они не смогут. Кто захочет выжить, должен будет не покидать охраняемую гостиницу (и то шанс 50/50).То есть на "свободных" украинских выборах практически гарантировано будет избрана очередная нацистская власть. На фоне которой Зеленский может показаться весьма умеренным политиком. Я понимаю, что сейчас кажется, что хуже не будет. Напомню, что когда переизбирали Порошенко и половина России со всей Украиной купалась в радужных ожиданиях, я предупреждал, что новый "народный избранник" с высокой долей вероятности окажется хуже предыдущего. По-моему теперь видно, насколько умеренным, по сравнению с Зеленским, был Порошенко.У Украины такая судьба – каждый следующий президент хуже предыдущего. Кстати, если сейчас к власти придёт Порошенко, он будет хуже Зеленского; Кто бы ни пришёл будет хуже.Дело в том, что власть на Украине построена по классическому коррупционному принципу. Она приходит, чтобы нажиться, но, нуждаясь в группе поддержки, вынуждена делиться частью наворованного с теми, на кого опирается: силовиками, бюрократией, "экспертами", "журналистами". Если делиться нечем, то и лояльность массовки уплывает. Уплывает она и в том случае, если оппонент способен дать больше.Поэтому проиграл Янукович. Майданарбайтеры, хоть и не великие математики, быстро сложили два и два и пришли к выводу, что печатающие доллары США в любом случае могут дать больше, чем все регионалы вместе взятые. На этом же базировалась казавшаяся иррациональной готовность украинских властей выполнять любые указания Запада, даже в ущерб вполне выгодному сотрудничеству с Россией. Они исходили из того, что эмитенты доллара и евро способны дать больше СКВ, чем Россия, которая эту валюту зарабатывает.Но внутреннего ресурса с течением времени становится всё меньше (а нераспределённого вообще давно нет), Запад, понимающий, что точку возврата в отношениях с Россией Украина уже прошла, резко сокращает финансирование – и так никуда не денется. Платить своей банде, обеспечивающей нахождение очередного пана-атамана у власти, достаточно для того, чтобы у неё не возникало желание пана-атамана поменять можно только за счёт перераспределения оставшейся собственности. Причём чем меньше её остаётся и чем больше на руках у населения неучтённого боевого оружия, тем более зверские методы обеспечения своего господства банда должна применять.Так что никакие выборы на Украине, никакую нормальную власть не обеспечат. Можно, конечно, назначить пророссийскую власть. Но её надо будет содержать (сама она не продержится), заранее списывая 50% выделенного на коррупционную "усушку/утруску". В таком случае эффективнее и дешевле содержать собственную власть (вкладываться в эти территории уже в качестве своих). И опять же, назначить хоть российскую (в случае присоединения), хоть пророссийскую (в случае создания протектората) власть, Кремль сможет только на тех территориях, над которым установит свой военный контроль.Круг замкнулся. Украина никому не нужна. Совсем. Хоть с выборами, хоть без выборов. Она только деньги жрёт.О том, почему в эти дни украинская власть взялась за предыдущего президента Украины Петра Порошенко - в статье Павла Котова ""Я ваш приговор": почему Зеленский вспомнил о своем предвыборном обещании"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, рада, верховная рада, ес, ростислав ищенко