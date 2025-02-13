https://ukraina.ru/20250213/1061060299.html

Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине

Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине - 13.02.2025 Украина.ру

Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине

Владимир Зеленский отреагировал на разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Эксперты рассказали об очевидной хитрости украинских властей

2025-02-13T18:00

2025-02-13T18:00

2025-02-13T18:00

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По словам Владимира Зеленского ему было не очень приятно от переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа."В разговоре он (Трамп — Ред.) не сказал, что Путин и Россия была в приоритете. Сегодня мы доверяем этим словам… Поэтому я не принимаю, что этот звонок был приоритетом. Хотя, конечно, это не очень приятно в любом случае. Вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что Украина прежде всего и ничего не может быть об Украине без Украины", — указал Зеленский.При этом сам Трамп охарактеризовал переговоры с Путиным и с Зеленским как хорошие."Замечательные переговоры с Россией и Украиной прошли вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны!!!" — написал Трамп в соцсети Truth Media.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что разговор президентов России и США немного отрезвит Запад, забывший, как надо вести диалог."И когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой, надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники истории и школьные учебники политологии", — отметил Лавров в ходе пресс-конференции.В то же время американское издание The New York Times оценило переговоры Путина и Трампа как большую победу российского президента."Путин одержал большую победу... В ходе продолжительного телефонного разговора в среду президент Трамп передал Путину послание, которое во многом отразило то, как российский лидер видит современный мир", — указывалось в публикации.Другое американское СМИ — телеканал CNN —сообщил о том, что минувшие 48 часов были очень напряжёнными для Зеленского."Это были 48 часов лихорадочных снов, малярийного ночного пота и тремора для Зеленского. Европейские лидеры раньше ехали целый день на шатком поезде, чтобы сфотографироваться с ним. Теперь он второй в списке вызовов Трампа после Путина", — отмечалось в публикации издания.Также канал сообщил, что Зеленский пока не подписал финансовое соглашение, которой привез ему глава американского Минфина Скотт Бессент."Ему представили <…> преимущественно финансовое соглашение, переданное Бессентом, американским миллиардером, которое он не подписал", — отмечалось в сообщении.Какого рода этот документ не уточнялось."CNN очень красочно описывает состояние Зеленского. А ещё пишет, что Зеленский не подписал соглашение, которое вчера привез ему глава Минфина США Бессент. Для полноты картины Зеленский, после того как послал американского министра финансов, должен в грубой форме послать и Трампа. Не скрою, это был бы идеальный для нас вариант", — прокомментировал происходящее первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Российский политолог Марат Баширов объяснил поведение Зеленского тем, что тот тянет время."Всё на самом деле объяснимо. Зе будет цепляться за европейцев и, в первую очередь, за британцев и тянуть резину", — отметил он.На Украине же оценили слова Зеленского о том, с кем должен был, по его мнению, первым говорить Трамп."Зеленский пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Все его сегодняшние заявления выглядят как оправдание. Тезис, что Трампу сначала надо говорить с Украиной, а уже после с РФ - это косвенная попытка поставить ультиматум Трампу и снова набивает себе цену. Мол всё, что вы договоритесь я не буду исполнять (смешно конечно). Мы ещё раз укажем, что если Зеленский сорвет Трампу его цель получить Нобелевскую премию мира за Украинский кейс, то он его "сотрёт в порошок"", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Авторы другого популярного на Украине телеграм-канала - "ЗеРада" - считают, что Зеленский "переориентируется на Брюссель и Лондон".Украинский политолог Константин Бондаренко назвал происходящее в стране агонией Зеленского."А вы понимаете, что все происходящее в Украине - это агония режима Зеленского? А он это понимает?" — написал он в своём телеграм-канале.Тем временем украинская власть делает всё, чтобы сорвать мирную инициативу США, предусматривающую в т.ч. и проведение в ближайшее время на Украине выборов.Слишком очевидная хитростьПосле введения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко* его политсила — "Европейская солидарность" — заблокировала трибуну Верховной Рады."К сожалению, работа над важными законами по поддержке Вооруженных сил Украины, европейской интеграции и международной финансовой помощи заблокирована одной фракцией – "Европейская солидарность"", — заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.Он указал, что фракция партии "Европейская солидарность" составляет всего 6% от состава Рады и такая небольшая группа депутатов не имеет права сдерживать работу всего парламента..Председатель Верховной Рады также отметил, что все вопросы в украинском парламенте решаются путем единства, диалога и голосования, и призвал оппозицию к порядку.При этом оппозиция заявила, что в стране установилась диктатура и обвинил Зеленского в подготовке к капитуляции."Мы в опасной ситуации, когда размывается международная субъектность Украины. И в синхрон мы видим шаги президента Зеленского, которые тоже ведут к десубъектизации Украины. Объявление санкций против граждан Украины — попытка, по сути, изъять из парламента руководителя оппозиционной силы. Это очень серьёзно. Мы стали свидетелями подготовки парламента к капитуляции, когда изымают силы, которые способны организовать какое-то сопротивление том, что нам будут навязывать", — заявил депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.При этом эксперты отмечают, что настоящей целью Зеленского при введении санкций в отношении его бывшего соперника на президентских выборах было именно заблокировать работу парламента."У Леся Подервьянского есть блестящая характеристика одного из персонажей: "Хитрый и одновременно наивный, как волк в сказке". Это о современном руководстве Украины. Они думают, что никто не видит внутреннюю логику их ходов: вводим санкции против Порошенко* - прогнозируемо "Европейская солидарность" и любители сладостей от "Рошен" блокируют Верховную Раду (что делает невозможным перенос переговорного трека в парламент, избрание нового спикера, подписание соглашения с Россией новым спикером). А параллельно - дополнительная зачистка медиа-пространства, закрытие телеканалов, финансируемых Порошенко* и Жеваго", — отметил украинский политолог Кость Бондаренко.По его словам, Зеленскому предстоит крайне непростая встреча с американцами в Мюнхене."Я с нетерпением жду 14 февраля и разговора Зеленского с Вэнсом и Рубио. Интересно, фразу "бейте, но только не по лицу - мне еще выступать с докладом" он будет кричать на русском, английском или украинском языке?" - подытожил Бондаренко.Тем временем фракция партии "Европейская солидарность" призывает своих сторонников, особенно тех, у кого есть полномочия, к сопротивлению украинской власти.* - внесён в список экстремистов и террористовО переговорах Путина и Трампа — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, сша, украина, верховная рада, cnn, минфин