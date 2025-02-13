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Кризис Макрона. Французы захотели своего Трампа

Кризис Макрона. Французы захотели своего Трампа - 13.02.2025 Украина.ру

Кризис Макрона. Французы захотели своего Трампа

Институт OpinionWay провел исследование уровня доверия французов к политическим лидерам, и его результаты оказались для действующей французской власти настоящим разгромом.

2025-02-13T13:27

2025-02-13T13:27

2025-02-13T13:27

эксклюзив

эммануэль макрон

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Только 20% респондентов считают правильной политику действующего президента Эммануэля Макрона.Это меньше даже чем у британских лейбористов, имеющих 22% поддержки, или у распустившего свое правительство канцлера Германии Олафа Шольца с планкой популярности 28%.Уровень недоверия к кабинету министров вырос до 45%. А 68% опрошенных вообще думают, что нынешнее правительство Франции не является легитимным – поскольку оно неоднократно нарушало законы страны и не представляет интересы большинства ее населения.К примеру, на днях правительство Франсуа Байру опять приняло бюджет в обход парламентского голосования – закрепляя за Францией репутацию современной пародии на монархию.Кабинет министров не хочет увеличения социальных расходов, но главной проблемой французского общества по-прежнему является бедность.Достаточно сказать, что 33% респондентов сами относят себя к "низшим социальным слоям". Этот показатель увеличился на два пункта, а, значит, бедность продолжает расти. Причем она, конечно, растет быстрее, чем это показывают опросы – ведь в таких случаях многие люди крайне неохотно признают свою нищету.Франция официально считается страной с самым высоким показателем неравенства в Европе. Независимая организация "Обозрение неравенства" подсчитала, что более 5,1 млн человек живут в этой стране за чертой бедности – в основном из-за несоответствия между низкими доходами и растущей стоимостью жизни.Также социологи отмечают: французы все чаще предпочитают замыкаться в маленьком мирке своей частной жизни, называя это явление "внутренней иммиграцией". Потому что они не видят возможности оказывать влияние на жизнь государства.Выхода из кризисного тупика на сегодня пока что нет. Хотя французское руководство продолжает топить себя буквально на ровном месте.К примеру, французский интернет обсуждает странный поступок Макрона на саммите по искусственному интеллекту (ИИ) в Париже, где он, в присутствии журналистов, проигнорировал попытку премьера Индии Нарендры Моди пожать ему руку.Судя по всему, речь идет не о неприязни между Парижем и Дели, а о каком-то случайном протокольном недоразумении. Но эта история все равно не добавила французам веры в адекватность своего лидера.А вот конфликт между Эммануэлем Макроном и Илоном Маском, как сообщает Politico, действительно явно обозначился в ходе саммита.Маск не приехал в Париж, чтобы поговорить на модную тему искусственного интеллекта, хотя его ожидали на саммите до последнего.Газета назвала это "ударом для французского президента" – поскольку Макрон пытался убедить Маска инвестировать деньги во Францию, приглашая любимца Трампа и напрямую, и через посредников – миллиардера Ксавье Ньеля и исследователя в области информатики Артура Менша.Судя по всему, в Белом доме считают Макрона уходящей натурой – справедливо рассматривая его как политического ставленника своих врагов из Демпартии. Но главное, французскому президенту нечего предложить ни Маску, ни Вашингтону – за исключением постоянно меняющейся политической демагогии.Этот человек, который еще недавно обещал послать войска для помощи просроченному Зеленскому, сейчас оперативно подстраивается к смене повестки, обсуждая с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом "общую приверженность завершению боевых действий на Украине" – как было сказано по итогам их разговора в официальном коммюнике Белого дома.Глобалистские элиты какое-то время надеялись на то, что Макрон сумеет стать новым лидером евроантлантической политической элиты, потерявшей свою опору после победы Дональда Трампа.Но пока французского президента хватило только на то, чтобы пообещать защиту Гренландии, а потом анонсировать "незамедлительные ответные меры" в случае введения американских торговых пошлин на товары из Евросоюза. Хотя эксперты считают, что французы в итоге будут избегать торговой войны с Америкой, победить в которой они не смогут.Все это естественным образом создает во Франции запрос на нового и сильного лидера. который "приведет все в порядок".По данным опроса OpinionWay, такого политика хотели бы видеть у власти 73% респондентов. Причем вполне очевидно, что французы ориентируются на недавнюю смену власти в Соединенных Штатах Америки, и хотели бы видеть у власти человека с практическим опытом, социальной ответственностью, политической самостоятельностью и харизмой.Однако, проблема состоит в том, что такие личности не встречались во французской политике довольно давно.Политические силы всех спектров обычно раздроблены в этой стране на множество разных групп.Все они – правые, левые и центристы – полностью разделяют политическую платформу брюссельской бюрократии. Все они зависели от финансирования Демпартии США. И только сейчас, с оглядкой на Трампа, иногда позволяют себе какое-то особое мнение по вопросам внутренней и внешней политики.Ситуация во Франции такова, что она буквально требует появления нового Бонапарта или де Голля, которые сумел бы сломать сложившуюся систему, обеспечив реальные перемены для своих соотечественников.И такие персоналии нередко появлялись во французской истории в моменты кризиса и застоя.Ещё на эту тему: "Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом

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эксклюзив, эммануэль макрон, илон маск, дональд трамп, франция, politico, ес, сша