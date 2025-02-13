https://ukraina.ru/20250213/1061049420.html

"План Б" Владимира Зеленского

"План Б" Владимира Зеленского - 13.02.2025 Украина.ру

"План Б" Владимира Зеленского

Год назад, 24 февраля 2024 года, бывший тогда президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет "плана Б" на случай прекращения американской военной помощи. В интервью изданию The Economist, опубликованном 12 февраля, "план Б" уже появился. Появился, надо сказать, очень вовремя – уже вечером того дня мир изменился

2025-02-13T14:28

2025-02-13T14:28

2025-02-13T14:28

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Собственно, это не тот план и не на тот случай. Бывший президент Украины, по словам журналиста The Economist* "находившийся в странно приподнятом настроении" (попросту говоря – был угашеный; как, однако, дипломатичен британский журналист…), за год, разумеется, забыл, что предполагает "план А", потому озвученный им "план Б" является… "планом А". Запутано? Разберёмся.Вообще изначально "планом А" была "формула мира". Относительно неё киевские чиновники тоже говорили, что "плана Б" нет, но потом постепенно об этом забыли – оказалось, что даже "союзники" Киева не очень-то рвутся этот план выполнять.Вскоре под давлением Вашингтона из "формулы мира" был вытащен самый главный кирпич – исключение из переговорного процесса России, после чего она утратила смысл. Сейчас о её существовании не вспоминает даже сам Зеленский.Год назад "план А" состоял в том, чтобы получать от США военную помощь и воевать до последнего украинца. Этот план начал давать сбои ещё при прошлой американской администрации: сначала США ограничивали военные поставки и не давали разрешения на применение некоторых видов вооружений в рамках стратегии "управляемой эскалации", потом Конгресс заморозил предоставление помощи, а потом демократы проиграли выборы (мы уверены, что исключительно для того, чтобы не выполнять обязательств перед Украиной, но у нас нет доказательств).Сейчас планы поменялись."План А" предполагает получение Украиной гарантий безопасности в рамках НАТО. Однако даже Зеленскому, даже в том состоянии, в котором он давал интервью ("иногда смеётся, подавляя более гневные стороны своей личности"), очевидно, что в НАТО Украина не попадёт. Виновата в этом Венгрия. Зеленский, правда, уверен, что Венгрия переменит мнение, если США на неё надавят, но… США тоже против.Тут, кстати, интересный момент. Поздно вечером 12-го Трамп специально повторил – да, против. Но подал это как свою личную уступку – "меня это устраивает". Насколько мы понимаем, в действительности членство Украины в НАТО и до начала СВО серьёзно не рассматривалось. Главным образом, потому, что Украина и так была готова делать всё в интересах западных союзников. Предоставление ей каких-то гарантий в этих условиях было бессмыслицей – смысл натовских гарантий в том, что они предоставляются в обмен на обязательства.Но был ещё момент идеологический.1. Членство в НАТО должно быть доступно всем странам, соответствующим требованиям членства в НАТО.2. Решение о членстве в НАТО должно приниматься членами НАТО абсолютно суверенно – третьи страны (имеется в виду Россия) не должны иметь права вето.Получается, что в идеологической сфере Трамп действительно сделал существенную уступку. Правда, не России, а здравому смыслу, но в нынешние времена это едва ли не синонимы.Так или иначе, "план А" с повестки дня снят. Что предполагает "план Б"?Зеленскому мало гарантий, которые могут быть предоставлены США (что, в общем-то и понятно – "Вашингтонский обком" утратил доверие у "киевского райкома")."Украина должна "построить НАТО на своей территории", что, как он объясняет, означает усиление украинской армии. "Мы должны удвоить её. Удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией", – пишет автор The Economist. Более детально:"У России 220 бригад, в каждой из которых примерно 3500–5000 человек. У Украины — 110; у Европы — всего 80. "Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована".Надо срочно где-то взять 110 бригад численностью более полумиллиона человек (напомним, общая численность сил обороны – свыше миллиона). Где их собирается брать Зеленский, пока непонятно, но понятно, что при нынешней продуктивности ТЦК (30 тыс. человек в месяц) отлавливать недостачу придется полтора года. Сколько же времени займут поставки необходимых для этих бригад техники, вооружения и амуниции, вообще непонятно. Как минимум, на это время ни об открытии границ, ни, скорее всего, о прекращении военного положения и проведении выборов говорить будет нельзя.В общем, амбиции у Зеленского масштабные – он, ни много, ни мало рассчитывает занять место США в системе безопасности Европы. Как минимум статистически – с той точки зрения, что ВСУ более многочисленные и лучше подготовлены, чем армии европейских стран. А там, глядишь, дойдёт до юридического оформления нового военного блока с центром в Киеве (прямо это не сказано, но в подтексте угадывается). Так что более ранние заявления о возможной замене американских оккупационных войск в Европе украинскими шуткой отнюдь не были.Надо отметить, что США такой вариант устраивает. Трамп на брифинге по итогам телефонных переговоров 12 февраля повторил, что США будут помогать Украине, упомянув, что помощь будет предоставляться под гарантии (имеется в виду передача США украинских недр, для чего 12 февраля в Киев прибыл глава минфина США Скотт Бессент). А гарантией для гарантий является военная помощь:"Мы будем посылать помощь Украине, мы просто хотим, чтобы наши деньги были в безопасности. Если мы не будем этого делать – Путин скажет, что он победил. На нас всё это держится. И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно".Такой вот логический уроборос. Не пытайтесь понять это самостоятельно. Тут нужны консультации Виталия Кличко…Кстати, о Кличко – составляющей "плана Б" естественным образом является сохранение Зеленского при власти любой ценой. Об этом в интервью тоже шла речь.О выборах Зеленский говорил крайне неохотно – уклонился от ответа на вопрос, будет ли он выдвигаться на выборах, и резко высказался о возможности проведения выборов в военное время.Ну правда – не станешь же рассказывать, какими методами Офис президента готовится к выборам? А именно 12 февраля мы видели два момента:1. Арест высокопоставленного офицера СБУ полковника Дмитрия Козюры. Версия очень убедительная – завербовали его в 2018 году, но он сидел в засаде и только когда зашла речь о выборах… Козюра – хороший знакомый (некоторые каналы даже пишут, что друг, но это преувеличение) Кличко. Кличко же на выжженном поле украинской политики выглядит тяжеловесом.2. Введение санкций СНБОУ против Петра Порошенко. Порошенко, правда, лишился неприкосновенности с уходом прошлой американской администрации… Что, конечно, не исключает связи репрессий с выборами.Кстати, санкции введены не только против него, но также против Коломойского** (находится в СИЗО), Боголюбова, Жеваго и… Медведчука (находится в России), против которого санкции были введены ещё в 2021 году. Им теперь пожизненно нельзя делать вообще ничего – кажется, даже в магазин ходить (всего 17 позиций, причём последняя из них – "другое").На этом фоне становится тревожно за наиболее рейтинговых политиков Украины – Залужного и Буданова**. Как бы они под велосипед не попали…В общем, Зеленский явно готовится не мытьём так катанием (кстати – украинские юристы утверждают, что прекращение военного положения не означает автоматически проведения выборов) остаться на посту президента. И в этом качестве он, конечно, постарается и гарантии получить, и выполнения соглашений не допустить.Впрочем, на настоящий момент в основном заявления Трампа и Зеленского сходятся – оба нацелены на дальнейшую милитаризацию Украины, что, естественным образом, исключает денацификацию Украины и гарантирует возобновление горячего конфликта с Россией в будущем. Даже если Зеленскому каким-то образом удастся проиграть выборы.Так или иначе, "план Б" Зеленского вполне реалистичен, в какой-то степени согласован с Вашингтоном и создаст России массу проблем в самом недалёком будущем.* Статья почему-то не подписана. Есть только автор фотографии – Саша Маслов.** Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга РФО перспективах Украины в ближайшей перспективе можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков"

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