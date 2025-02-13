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Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости Путина

Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости Путина - 13.02.2025 Украина.ру

Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости Путина

Владимир Путин желает прекращения кровопролития на Украине, где Владимир Зеленский не пользуется популярностью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщило информагентство Associated Press.

2025-02-13T16:44

2025-02-13T16:44

2025-02-13T16:45

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Президент США отметил, что в вооружённом конфликте на Украине погибло много военнослужащих и продолжающийся конфликт настолько жесток, что он и представить себе не мог подобного.По его мнению, с Украиной произошла "позорная" история. При этом, отметил президент США, российский президент Владимир Путин настроен эту историю завершить.Отвечая на вопросы журналистов, он опроверг утверждение гостьи Белого дома о том, что он якобы обещал съездить на Украину.Он также заявил, что не собирается сейчас рассказывать прессе о своём плане урегулирования украинской проблемы. При этом он заметил, что "мы добились большого прогресса и это должен был сделать Байден, а не я, поэтому это продолжается много лет".Трамп также поддержал нового главу Пентагона, который за несколько часов до этого, перед заседанием министров стран-членов НАТО в Брюсселе заявил, что Украине не место в этом военно-политическом блоке.Министр обороны США Пит Хегсет выразил обоснованное мнение о "непрактичности" и "маловероятности" членства Украины в НАТО, заметил Дональд Трамп. Он также напомнил, что Владимир Путин категорически против такого расширения альянса и не допустит этого."И меня это устраивает", - заметил при этом Трамп.Он уклончиво ответил на вопрос о перспективах участия нынешнего руководства Украины в переговорном процессе Москвы и Вашингтона о прекращении кровопролития на украинской территории.Трамп также ответил на вопрос о перспективе "обмена территориями", которую обозначил накануне Зеленский в интервью британскому изданию.Трамп снова напомнил о том, что США выделили на поддержку Украины $350 млрд при том, что "Европа" - около $100 млрд."И они это сделали в форме кредита", - отметил президент США, говоря о помощи Киеву со стороны его европейских партнёров.Он также раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она выделяла деньги "по глупости, когда кто-то приходил с Украины".Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

https://ukraina.ru/20250213/1061046396.html

https://ukraina.ru/20250213/1061047234.html

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