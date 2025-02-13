Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости Путина
16:44 13.02.2025 (обновлено: 16:45 13.02.2025)
© AP / Ben Curtis
© AP / Ben Curtis
Владимир Путин желает прекращения кровопролития на Украине, где Владимир Зеленский не пользуется популярностью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщило информагентство Associated Press.
Президент США отметил, что в вооружённом конфликте на Украине погибло много военнослужащих и продолжающийся конфликт настолько жесток, что он и представить себе не мог подобного.
"Вероятно, за короткий срок погибло полтора миллиона солдат. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал Трамп.
По его мнению, с Украиной произошла "позорная" история. При этом, отметил президент США, российский президент Владимир Путин настроен эту историю завершить.
Отвечая на вопросы журналистов, он опроверг утверждение гостьи Белого дома о том, что он якобы обещал съездить на Украину.
Он также заявил, что не собирается сейчас рассказывать прессе о своём плане урегулирования украинской проблемы. При этом он заметил, что "мы добились большого прогресса и это должен был сделать Байден, а не я, поэтому это продолжается много лет".
Министр обороны США Пит Хегсет выразил обоснованное мнение о "непрактичности" и "маловероятности" членства Украины в НАТО, заметил Дональд Трамп. Он также напомнил, что Владимир Путин категорически против такого расширения альянса и не допустит этого.
"И меня это устраивает", - заметил при этом Трамп.
Он уклончиво ответил на вопрос о перспективах участия нынешнего руководства Украины в переговорном процессе Москвы и Вашингтона о прекращении кровопролития на украинской территории.
"Я думаю, что им придётся заключить мир", - сказал Трамп, оценивая шансы украинского руководства на участие в переговорном процессе.
Трамп также ответил на вопрос о перспективе "обмена территориями", которую обозначил накануне Зеленский в интервью британскому изданию.
"Ему предстоит делать то, что он должен делать, - сказал Трамп, характеризуя Зеленского с его идеей обмена. – Но вы знаете, что его рейтинги не очень хороши".
Трамп снова напомнил о том, что США выделили на поддержку Украины $350 млрд при том, что "Европа" - около $100 млрд.
"И они это сделали в форме кредита", - отметил президент США, говоря о помощи Киеву со стороны его европейских партнёров.
Он также раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она выделяла деньги "по глупости, когда кто-то приходил с Украины".
Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе