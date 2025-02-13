"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны - 13.02.2025 Украина.ру
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"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны
"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны - 13.02.2025 Украина.ру
"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны
На Украине спорят о том, можно ли ждать приостановки конфликта, или же западные хозяева киевского режима говорят о мире лишь для отвлечения внимания, а на деле готовы сжечь в топке войны само будущее страны.
2025-02-13T06:56
2025-02-13T06:56
эксклюзив
украина
запад
владимир зеленский
александр дубинский
джо байден
вооруженные силы украины
сизо
reuters
алексей арестович
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Пока в СМИ пишут о различных планах и вариантах возможных мирных инициатив и соглашений, на деле мы видим лишь подготовку Запада и Киева к эскалации конфликта.Зеленский выполняет "пожелание" западных партнёров и намерен отправить на верную смерть молодое поколение (18-24 лет) украинцев. Снижения возраста мобилизации требовала от Киева администрация Байдена, требует этого и администрация Трампа. Понятно, что это — не ради мира.Киев на давление поддался, хотя фактическое снижение мобилизационного возраста власти пытаются закамуфлировать - пока это дело будто бы добровольное, молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет обещают брать в ВСУ по спецконтракту на один год, с высоким денежным довольствием. Об этом Зеленский рассказал в интервью Reuters, подчеркнув, что "это для тех, кто хочет вступить (в ряды ВСУ — Ред.), это не мобилизация".Молодым людям, которые согласятся заключить контракт, обещаны льготы (бесплатное поступление в вузы, ипотека и пр.). Вот только до этого им надо будет ещё как-то дожить.Да и где гарантии, что эти обещания будут выполнены? Такой вопрос задал в своём блоге находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам: "Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу".Кроме того, продолжил политик, этот план создаст жёсткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми "контрактниками"."Получается, что одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы. Как это будет восприниматься в окопах? Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию – он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты", - констатировал Дубинский.По мнению нардепа, всё это – "агония режима, который проигрывает войну, но продолжает забирать жизни украинцев в обмен на фантики".В своём видеоблоге опальный политик заявил, что старшее поколение украинцев уже убили, теперь речь идёт о максимально быстром уничтожении украинской молодёжи.По словам Дубинского, сейчас "Зеленский выполняет ту задачу, которую в своё время поставил себе Адольф Гитлер по очистке славянских земель от славян для заселения их другими народностями".Только Гитлер собирался переселять на украинские земли немцев, а кого планирует переселять Зеленский, пока не совсем ясно - "скорее всего, каких-то разноцветных персонажей".Многие наблюдатели предполагают, что вместо обещанных контрактов украинской молодёжи следует теперь ждать принудительной "бусификации".Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян предположила, что у Зеленского "вряд ли реально надеются, что на такие заманухи (льготы и пр. - Ред.) кто-то на самом деле поведётся".По её мнению, "скорее всего, 18-25-летних будут бусифицировать так же, как и всех остальных, просто вместо "добровольно-принудительного" согласия идти служить добровольцем из них будут выбивать подпись под тем самым годовым контрактом".Контракт этот — билет в один конец, обещанными льготами вряд ли кому-то удастся воспользоваться."Один миллион (гривен — Ред.) дадут за год, а значит, вам просто дадут зарплату 83 тысячи гривен (в месяц — Ред.). Отсюда выходит, что вас сразу будут готовить под штурмовика, где шанс выжить в течении года равен 5-7% (при этом на 100% вы через год получите ПТСР и ещё некие ранения, травмы и болячки)", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указывают также, что молодым украинцам не следует верить обещаниям давать беспроцентную ипотеку: "ловкость в том, что нет такого проекта, это — лозунг"."Главное, что вам не говорят Зе-мошенники, это то, что контракт автоматически продлевается в период военного положения. А значит, вы будете таким же "рабом" и не сможете уйти из армии, пока не станете инвалидом без рук/ног, или не умрете, или не попадёте в плен", - предостерегает "Легитимный".Впрочем, сейчас украинские войска находятся в таком состоянии, что им уже вряд ли что-то поможет, считает экс-советник ОП Алексей Арестович*. Он в эфире ютуб-канала "Альфа и Омега" отметил, что, по его подсчётам, каждый час гибнет 8 украинских военнослужащих.ВСУ теперь не поможет даже всё вооружение мира, поскольку генералы не смогут им правильно распорядиться, считает экс-советник.По его словам, "парадокс заключается в том, что нас (киевский режим — Ред.) просто подписали, как индейцев, воевать с другими индейцами за одеяло, которое вождям досталось". Арестович* добавил, что "эти вожди ещё и максимально глупо организовали эту войну".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев"
https://ukraina.ru/20250211/1060985107.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, запад, владимир зеленский, александр дубинский, джо байден, вооруженные силы украины, сизо, reuters, алексей арестович
Эксклюзив, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, СИЗО, Reuters, Алексей Арестович

"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны

06:56 13.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине спорят о том, можно ли ждать приостановки конфликта, или же западные хозяева киевского режима говорят о мире лишь для отвлечения внимания, а на деле готовы сжечь в топке войны само будущее страны.
Пока в СМИ пишут о различных планах и вариантах возможных мирных инициатив и соглашений, на деле мы видим лишь подготовку Запада и Киева к эскалации конфликта.
Зеленский выполняет "пожелание" западных партнёров и намерен отправить на верную смерть молодое поколение (18-24 лет) украинцев. Снижения возраста мобилизации требовала от Киева администрация Байдена, требует этого и администрация Трампа. Понятно, что это — не ради мира.
Киев на давление поддался, хотя фактическое снижение мобилизационного возраста власти пытаются закамуфлировать - пока это дело будто бы добровольное, молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет обещают брать в ВСУ по спецконтракту на один год, с высоким денежным довольствием. Об этом Зеленский рассказал в интервью Reuters, подчеркнув, что "это для тех, кто хочет вступить (в ряды ВСУ — Ред.), это не мобилизация".
Молодым людям, которые согласятся заключить контракт, обещаны льготы (бесплатное поступление в вузы, ипотека и пр.). Вот только до этого им надо будет ещё как-то дожить.
Да и где гарантии, что эти обещания будут выполнены? Такой вопрос задал в своём блоге находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам: "Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу".
Кроме того, продолжил политик, этот план создаст жёсткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми "контрактниками".
"Получается, что одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы. Как это будет восприниматься в окопах? Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию – он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты", - констатировал Дубинский.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
11 февраля, 13:30
Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью РоссииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России
По мнению нардепа, всё это – "агония режима, который проигрывает войну, но продолжает забирать жизни украинцев в обмен на фантики".
В своём видеоблоге опальный политик заявил, что старшее поколение украинцев уже убили, теперь речь идёт о максимально быстром уничтожении украинской молодёжи.
По словам Дубинского, сейчас "Зеленский выполняет ту задачу, которую в своё время поставил себе Адольф Гитлер по очистке славянских земель от славян для заселения их другими народностями".
Только Гитлер собирался переселять на украинские земли немцев, а кого планирует переселять Зеленский, пока не совсем ясно - "скорее всего, каких-то разноцветных персонажей".
Многие наблюдатели предполагают, что вместо обещанных контрактов украинской молодёжи следует теперь ждать принудительной "бусификации".
Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян предположила, что у Зеленского "вряд ли реально надеются, что на такие заманухи (льготы и пр. - Ред.) кто-то на самом деле поведётся".
По её мнению, "скорее всего, 18-25-летних будут бусифицировать так же, как и всех остальных, просто вместо "добровольно-принудительного" согласия идти служить добровольцем из них будут выбивать подпись под тем самым годовым контрактом".
Контракт этот — билет в один конец, обещанными льготами вряд ли кому-то удастся воспользоваться.
"Один миллион (гривен — Ред.) дадут за год, а значит, вам просто дадут зарплату 83 тысячи гривен (в месяц — Ред.). Отсюда выходит, что вас сразу будут готовить под штурмовика, где шанс выжить в течении года равен 5-7% (при этом на 100% вы через год получите ПТСР и ещё некие ранения, травмы и болячки)", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала указывают также, что молодым украинцам не следует верить обещаниям давать беспроцентную ипотеку: "ловкость в том, что нет такого проекта, это — лозунг".
"Главное, что вам не говорят Зе-мошенники, это то, что контракт автоматически продлевается в период военного положения. А значит, вы будете таким же "рабом" и не сможете уйти из армии, пока не станете инвалидом без рук/ног, или не умрете, или не попадёте в плен", - предостерегает "Легитимный".
Впрочем, сейчас украинские войска находятся в таком состоянии, что им уже вряд ли что-то поможет, считает экс-советник ОП Алексей Арестович*. Он в эфире ютуб-канала "Альфа и Омега" отметил, что, по его подсчётам, каждый час гибнет 8 украинских военнослужащих.
ВСУ теперь не поможет даже всё вооружение мира, поскольку генералы не смогут им правильно распорядиться, считает экс-советник.
По его словам, "парадокс заключается в том, что нас (киевский режим — Ред.) просто подписали, как индейцев, воевать с другими индейцами за одеяло, которое вождям досталось". Арестович* добавил, что "эти вожди ещё и максимально глупо организовали эту войну".
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев"
 
ЭксклюзивУкраинаЗападВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныСИЗОReutersАлексей Арестович
 
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