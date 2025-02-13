https://ukraina.ru/20250213/1061025159.html

"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны

"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны - 13.02.2025 Украина.ру

"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны

На Украине спорят о том, можно ли ждать приостановки конфликта, или же западные хозяева киевского режима говорят о мире лишь для отвлечения внимания, а на деле готовы сжечь в топке войны само будущее страны.

2025-02-13T06:56

2025-02-13T06:56

2025-02-13T06:56

эксклюзив

украина

запад

владимир зеленский

александр дубинский

джо байден

вооруженные силы украины

сизо

reuters

алексей арестович

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Пока в СМИ пишут о различных планах и вариантах возможных мирных инициатив и соглашений, на деле мы видим лишь подготовку Запада и Киева к эскалации конфликта.Зеленский выполняет "пожелание" западных партнёров и намерен отправить на верную смерть молодое поколение (18-24 лет) украинцев. Снижения возраста мобилизации требовала от Киева администрация Байдена, требует этого и администрация Трампа. Понятно, что это — не ради мира.Киев на давление поддался, хотя фактическое снижение мобилизационного возраста власти пытаются закамуфлировать - пока это дело будто бы добровольное, молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет обещают брать в ВСУ по спецконтракту на один год, с высоким денежным довольствием. Об этом Зеленский рассказал в интервью Reuters, подчеркнув, что "это для тех, кто хочет вступить (в ряды ВСУ — Ред.), это не мобилизация".Молодым людям, которые согласятся заключить контракт, обещаны льготы (бесплатное поступление в вузы, ипотека и пр.). Вот только до этого им надо будет ещё как-то дожить.Да и где гарантии, что эти обещания будут выполнены? Такой вопрос задал в своём блоге находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его словам: "Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу".Кроме того, продолжил политик, этот план создаст жёсткий конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми "контрактниками"."Получается, что одни воюют за копейки без всяких льгот, а другим платят миллион и раздают бонусы. Как это будет восприниматься в окопах? Зеленский своей панической политикой не просто срывает мобилизацию – он закладывает бомбу под боеспособность армии, разделяя военных на касты", - констатировал Дубинский.По мнению нардепа, всё это – "агония режима, который проигрывает войну, но продолжает забирать жизни украинцев в обмен на фантики".В своём видеоблоге опальный политик заявил, что старшее поколение украинцев уже убили, теперь речь идёт о максимально быстром уничтожении украинской молодёжи.По словам Дубинского, сейчас "Зеленский выполняет ту задачу, которую в своё время поставил себе Адольф Гитлер по очистке славянских земель от славян для заселения их другими народностями".Только Гитлер собирался переселять на украинские земли немцев, а кого планирует переселять Зеленский, пока не совсем ясно - "скорее всего, каких-то разноцветных персонажей".Многие наблюдатели предполагают, что вместо обещанных контрактов украинской молодёжи следует теперь ждать принудительной "бусификации".Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян предположила, что у Зеленского "вряд ли реально надеются, что на такие заманухи (льготы и пр. - Ред.) кто-то на самом деле поведётся".По её мнению, "скорее всего, 18-25-летних будут бусифицировать так же, как и всех остальных, просто вместо "добровольно-принудительного" согласия идти служить добровольцем из них будут выбивать подпись под тем самым годовым контрактом".Контракт этот — билет в один конец, обещанными льготами вряд ли кому-то удастся воспользоваться."Один миллион (гривен — Ред.) дадут за год, а значит, вам просто дадут зарплату 83 тысячи гривен (в месяц — Ред.). Отсюда выходит, что вас сразу будут готовить под штурмовика, где шанс выжить в течении года равен 5-7% (при этом на 100% вы через год получите ПТСР и ещё некие ранения, травмы и болячки)", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указывают также, что молодым украинцам не следует верить обещаниям давать беспроцентную ипотеку: "ловкость в том, что нет такого проекта, это — лозунг"."Главное, что вам не говорят Зе-мошенники, это то, что контракт автоматически продлевается в период военного положения. А значит, вы будете таким же "рабом" и не сможете уйти из армии, пока не станете инвалидом без рук/ног, или не умрете, или не попадёте в плен", - предостерегает "Легитимный".Впрочем, сейчас украинские войска находятся в таком состоянии, что им уже вряд ли что-то поможет, считает экс-советник ОП Алексей Арестович*. Он в эфире ютуб-канала "Альфа и Омега" отметил, что, по его подсчётам, каждый час гибнет 8 украинских военнослужащих.ВСУ теперь не поможет даже всё вооружение мира, поскольку генералы не смогут им правильно распорядиться, считает экс-советник.По его словам, "парадокс заключается в том, что нас (киевский режим — Ред.) просто подписали, как индейцев, воевать с другими индейцами за одеяло, которое вождям досталось". Арестович* добавил, что "эти вожди ещё и максимально глупо организовали эту войну".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев"

https://ukraina.ru/20250211/1060985107.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, запад, владимир зеленский, александр дубинский, джо байден, вооруженные силы украины, сизо, reuters, алексей арестович