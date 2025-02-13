Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков - 13.02.2025 Украина.ру
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Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков
Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков - 13.02.2025 Украина.ру
Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков
Президенты России и США не обсуждали участие стран ЕС в урегулировании ситуации на Украине. Об этом 13 февраля заявил "Первому каналу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-13T19:00
2025-02-13T19:00
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Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.По словам руководителя пресс-службы Кремля, Владимир Путин Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду не обсуждали участия стран ЕС в украинском урегулировании.Евросоюз должен сам заниматься проблемой своего участия в переговорном процессе по Украине, отметил Песков. По его словам, для определения своего места лидерам ЕС следует обращаться напрямую в Вашингтон."Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", - пояснил Песков, оценивая перспективу участия стран ЕС в процессе украинского урегулирования.Он также отметил, что подготовка личной встречи президентов России и США может от нескольких недель до несколько месяцев. По словам Пескова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии."Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Песков.Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе
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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, ес, саудовская аравия, переговоры, сво, украина-ес, украина-нато, антироссийские санкции, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международная политика, геополитика
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, Саудовская Аравия, переговоры, СВО, Украина-ЕС, Украина-НАТО, антироссийские санкции, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, Международная политика, геополитика

Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков

19:00 13.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Украина.ру
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Президенты России и США не обсуждали участие стран ЕС в урегулировании ситуации на Украине. Об этом 13 февраля заявил "Первому каналу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.
По словам руководителя пресс-службы Кремля, Владимир Путин Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду не обсуждали участия стран ЕС в украинском урегулировании.
"Это никак не обсуждалось. Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе", - сказал Песков.
Евросоюз должен сам заниматься проблемой своего участия в переговорном процессе по Украине, отметил Песков. По его словам, для определения своего места лидерам ЕС следует обращаться напрямую в Вашингтон.
"Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", - пояснил Песков, оценивая перспективу участия стран ЕС в процессе украинского урегулирования.
Фото: Синьхуа
2 февраля, 16:14
Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостикомДжо Байден ментально нравился политикам ЕС больше Дональда Трампа, однако они быстро займут место у ноги хозяина Белого дома. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он также отметил, что подготовка личной встречи президентов России и США может от нескольких недель до несколько месяцев. По словам Пескова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии.
"Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Песков.
Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе
 
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