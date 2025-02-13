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Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков

Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков - 13.02.2025 Украина.ру

Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков

Президенты России и США не обсуждали участие стран ЕС в урегулировании ситуации на Украине. Об этом 13 февраля заявил "Первому каналу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-13T19:00

2025-02-13T19:00

2025-02-13T19:00

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Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.По словам руководителя пресс-службы Кремля, Владимир Путин Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду не обсуждали участия стран ЕС в украинском урегулировании.Евросоюз должен сам заниматься проблемой своего участия в переговорном процессе по Украине, отметил Песков. По его словам, для определения своего места лидерам ЕС следует обращаться напрямую в Вашингтон."Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", - пояснил Песков, оценивая перспективу участия стран ЕС в процессе украинского урегулирования.Он также отметил, что подготовка личной встречи президентов России и США может от нескольких недель до несколько месяцев. По словам Пескова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии."Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Песков.Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

https://ukraina.ru/20250202/1060754446.html

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