Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков
Президенты России и США не обсуждали участие стран ЕС в урегулировании ситуации на Украине. Об этом 13 февраля заявил "Первому каналу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.
По словам руководителя пресс-службы Кремля, Владимир Путин Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду не обсуждали участия стран ЕС в украинском урегулировании.
"Это никак не обсуждалось. Европейские дела никак не затрагивались на вчерашней беседе", - сказал Песков.
Евросоюз должен сам заниматься проблемой своего участия в переговорном процессе по Украине, отметил Песков. По его словам, для определения своего места лидерам ЕС следует обращаться напрямую в Вашингтон.
"Нужно будет европейцам беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место", - пояснил Песков, оценивая перспективу участия стран ЕС в процессе украинского урегулирования.
2 февраля, 16:14Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостикомДжо Байден ментально нравился политикам ЕС больше Дональда Трампа, однако они быстро займут место у ноги хозяина Белого дома. Об этом президент России Владимир Путин рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он также отметил, что подготовка личной встречи президентов России и США может от нескольких недель до несколько месяцев. По словам Пескова, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии.
"Эр-Рияд подходит, и действительно Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне на этот счет, ни на высшем уровне не принималось, не фиксировалось", - сказал Песков.
Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе