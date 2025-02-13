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Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева
Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева - 13.02.2025 Украина.ру
Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева
США являются для России ключевым партнёром в обсуждении украинской проблемы. Об этом 13 февраля заявил "Первому каналу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-02-13T20:12
2025-02-13T20:12
2025-02-13T20:12
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Москва и Вашингтон продолжат обсуждение урегулирования украинской проблемы, сказал Песков. По его словам, помощники президентов США и России работают над личной встречей.Песков также отметил, что украинская сторона будет участвовать в этих переговорах, а участие ЕС зависит от того, как лидеры этого союза стран договорятся с Белым домом.По словам руководителя пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду не обсуждали правовой статус Владимира Зеленского. Ресков заявил, что "это никак не затрагивалось".Глава пресс-службы российского лидера сообщил также, что решение о составе делегаций на переговорах по украинской проблеме будет приниматься в Кремле.Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Трамп и Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. По итогам президент США констатировал большой прогресс в её решении и в очередной раз подверг критике ошибочный курс своего предшественника Джо Байдена.Он также отметил, что этот телефонный разговор был согласован на 18.00 и "это было сделано заблаговременно".По словам Пескова, не исключено, что президент США примет участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы в Москве. Он подчеркнул особую важность темы победы над фашизмом именно сейчас."Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве", - сообщил Песков.Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе
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новости, сша, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, ес, переговоры, сво, дипломатия, международные отношения, международная политика, владимир зеленский, украина, день победы
Новости, США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, переговоры, СВО, дипломатия, международные отношения, Международная политика, Владимир Зеленский, Украина, День Победы
Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева
США являются для России ключевым партнёром в обсуждении украинской проблемы. Об этом 13 февраля заявил "Первому каналу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва и Вашингтон продолжат обсуждение урегулирования украинской проблемы, сказал Песков. По его словам, помощники президентов США и России работают над личной встречей.
Песков также отметил, что украинская сторона будет участвовать в этих переговорах, а участие ЕС
зависит от того, как лидеры этого союза стран договорятся с Белым домом.
"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах, - сказал Песков. - Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога. И трек, который, конечно же, будет связан с вовлечённостью Украины".
По словам руководителя пресс-службы Кремля
, Владимир Путин
и Дональд Трамп
в ходе телефонного разговора в среду не обсуждали правовой статус Владимира Зеленского
. Ресков заявил, что "это никак не затрагивалось".
"Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал он.
Глава пресс-службы российского лидера сообщил также, что решение о составе делегаций на переговорах по украинской проблеме будет приниматься в Кремле.
"Это решение, которое будет принято президентом России. Я имею в виду то, что касается российской стороны. После того, как все решения будут приняты на этот счет, разумеется, мы об этом сообщим", - пояснил Песков.
Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Трамп и Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. По итогам президент США констатировал большой прогресс в её решении и в очередной раз подверг критике ошибочный курс своего предшественника Джо Байдена
.
"Тон был весьма конструктивный, рабочий и достаточно откровенный", - констатировал Песков, характеризуя состоявшиеся накануне телефонные переговоры лидеров России и США.
Он также отметил, что этот телефонный разговор был согласован на 18.00 и "это было сделано заблаговременно".
По словам Пескова, не исключено, что президент США примет участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы в Москве. Он подчеркнул особую важность темы победы над фашизмом именно сейчас.
"Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве", - сообщил Песков.