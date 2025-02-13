https://ukraina.ru/20250213/1061062199.html

Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева

Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева - 13.02.2025 Украина.ру

Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева

США являются для России ключевым партнёром в обсуждении украинской проблемы. Об этом 13 февраля заявил "Первому каналу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-02-13T20:12

2025-02-13T20:12

2025-02-13T20:12

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Москва и Вашингтон продолжат обсуждение урегулирования украинской проблемы, сказал Песков. По его словам, помощники президентов США и России работают над личной встречей.Песков также отметил, что украинская сторона будет участвовать в этих переговорах, а участие ЕС зависит от того, как лидеры этого союза стран договорятся с Белым домом.По словам руководителя пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду не обсуждали правовой статус Владимира Зеленского. Ресков заявил, что "это никак не затрагивалось".Глава пресс-службы российского лидера сообщил также, что решение о составе делегаций на переговорах по украинской проблеме будет приниматься в Кремле.Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Трамп и Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. По итогам президент США констатировал большой прогресс в её решении и в очередной раз подверг критике ошибочный курс своего предшественника Джо Байдена.Он также отметил, что этот телефонный разговор был согласован на 18.00 и "это было сделано заблаговременно".По словам Пескова, не исключено, что президент США примет участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы в Москве. Он подчеркнул особую важность темы победы над фашизмом именно сейчас."Поэтому если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно, мы и особенно президент Путин будет рад приветствовать их в Москве", - сообщил Песков.Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

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