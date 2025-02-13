https://ukraina.ru/20250213/1061059120.html

Песков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа до их личной встречи

Песков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа до их личной встречи - 13.02.2025 Украина.ру

Песков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа до их личной встречи

Президенты России и США могут провести телефонные переговоры до очной встречи. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-02-13T17:40

2025-02-13T17:40

2025-02-13T17:40

новости

россия

сша

запад

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

дипломатия

переговоры

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_aaf6af14065f391c0b7d6505f4fa90f4.jpg

Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. После этого президент Дональд Трамп пообщался по телефону с Владимиром Зеленским.По мнению Пескова, в дальнейшем телефонный разговор лидеров России и США возможен до того, как Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся лично. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.Прямой диалог лидеров России и США с обсуждением украинской проблемы вызвал широкий международный резонанс. О своём желании участвовать в переговорах заявили политики Запада и даже Прибалтики.Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

россия

сша

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, запад, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, дипломатия, переговоры, сво, украина, международные отношения, международная политика