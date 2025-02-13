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Песков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа до их личной встречи
Песков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа до их личной встречи - 13.02.2025 Украина.ру
Песков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа до их личной встречи
Президенты России и США могут провести телефонные переговоры до очной встречи. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2025-02-13T17:40
2025-02-13T17:40
2025-02-13T17:40
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переговоры
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Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. После этого президент Дональд Трамп пообщался по телефону с Владимиром Зеленским.По мнению Пескова, в дальнейшем телефонный разговор лидеров России и США возможен до того, как Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся лично. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.Прямой диалог лидеров России и США с обсуждением украинской проблемы вызвал широкий международный резонанс. О своём желании участвовать в переговорах заявили политики Запада и даже Прибалтики.Подробности события и его последствия представлены в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе
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новости, россия, сша, запад, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, дипломатия, переговоры, сво, украина, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, США, Запад, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, дипломатия, переговоры, СВО, Украина, международные отношения, Международная политика
Песков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа до их личной встречи
Президенты России и США могут провести телефонные переговоры до очной встречи. Об этом 13 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. После этого президент Дональд Трамп пообщался по телефону с Владимиром Зеленским.
По мнению Пескова, в дальнейшем телефонный разговор лидеров России и США возможен до того, как Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся лично. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
"Конечно, возможен", - сказал Песков.
Прямой диалог лидеров России и США с обсуждением украинской проблемы вызвал широкий международный резонанс. О своём желании участвовать в переговорах заявили политики Запада
и даже Прибалтики
.