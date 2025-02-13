https://ukraina.ru/20250213/1061044276.html

ЕС оцепенел: Трамп не видит Урсулу, Прибалтика без СССР платит втрое, а в хлебе узаконили личинок

ЕС оцепенел: Трамп не видит Урсулу, Прибалтика без СССР платит втрое, а в хлебе узаконили личинок - 13.02.2025 Украина.ру

ЕС оцепенел: Трамп не видит Урсулу, Прибалтика без СССР платит втрое, а в хлебе узаконили личинок

Что происходит в Европе? О чем пишут и говорят журналисты и активные пользователи соцсетей? Какие новости обсуждают политики и обычные жители? Всё это - в традиционном обзоре издания Украина.ру. И тут есть чему очень сильно удивляться и даже недоумевать

2025-02-13T14:30

2025-02-13T14:30

2025-02-13T14:30

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сша

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Почём электричество в ПрибалтикеБольшая удача! Страны Прибалтики перешли на электроснабжение из Европы.Отрубили энергетическую связь с Россией. Скинули оковы, сняли с себя многолетнюю "унизительную зависимость" от дешевой надёжной электроэнергии.Наконец-то! Радовались представители прибалтийских "тигров" (так когда-то называли Латвию, Литву и Эстонию в западной прессе, но уже давно не называют).Радовалась Урсула фон дер Ляйен, которая сообщила, что теперь-то Европа разрывает последние связи с Россией. Что конечно же, не так. Страны Европы этой зимой закупают у России рекордные объёмы газа и нефти.Но для прибалтийских "тигров" предназначен другой путь: "тигры", вернее, их население, которое так радовалось вступлению в ЕС, должны платить втридорога.Радовался и Гитанас Науседа, ныне президент Литвы, а ранее - член Компартии Литвы.- Прощай, Россия! Прощай, Ленин! - зачем-то патетически воскликнул литовский коммунист.При чём тут Ленин?Этого бывший коммунист Науседа не объяснил. Видимо, какие-то личные комплексы, "фантомные боли" мучают литовского политика.Он бы еще князя Ягайлу вспомнил.- Да здравствует князь Ягайло!И вот наконец-то пришёл впечатляющий результат, которого добились Науседа и его коллеги по "Троебалтии".Электроэнергия в Прибалтике теперь стоит 190 евро за мегаватт-час, а в пиковые часы (вечером, например) 240-290 евро за мегаватт, по утрам доходит до 325 евро.Энергия из России стоила 96 евро за мегаватт (средняя цена февраля 2024 года)."Мне больше нравится свет, когда в нём нет российских электронов", - удовлетворенно сказал еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.Йоргенсен - бывший министр по климату Дании. Обещает, конечно, перейти полностью со всем ЕС на ветряки и солнечный свет как источники энергии.А то, что народ будет платить за энергию "без российских электронов" в два-три раза больше, так это никого не волнует.Главное, как всегда - деньги. Зря, что ли, вся эта группа пролоббировала подключение к дорогой, но якобы "демократической, свободной энергии"?МИД Эстонии: возьмите наши металлы!А глава МИД Эстонии обратился к США вслед за Украиной: возьмите наши редкоземельные! Давайте копать вместе, уважаемые господа.Еще не дошло, видимо, до Эстонии.Редкоземельные никто не будет добывать. США нацелились на Укргаздобычу, АЭС, железную дорогу, ГТС. И другие ценные активы Украины, которые просто отберут у местных (или иностранных) олигархов.А в Эстонии ничего подобного нет.Но что-то все таки есть? Килька. Древесина.Суетиться не надо. Дойдут США и до вас, потерпите.Урсула и вакциныУрсула фон дер Ляйен очень довольна: она избежала очередного суда.В городе Льеже должны были рассмотреть дело о закупке вакцин на 72 миллиарда евро. Количество закупленных вакцин в десятикратном масштабе превышало население ЕС.Но суд отменен.Однако это не значит, что его не будет вообще. Как только в США возьмутся за производителей вакцин.А этот момент уже близок. Близок и момент начала "тарифных войн"."Тарифы? Абсолутли!"Несколько нервирует Урсулу фон дер Ляйен другое обстоятельство: Трамп до сих пор не поговорил с ней.И другие тревожные новости приходят из США: тарифы! Введёт ли Трамп запретительные тарифы для продукции из Европы?На вопрос журналистов Трамп ответил утвердительно:- Абсолутли!Тарифные войны впереди.А ЕС готовит тем временем санкции против Китая.Скоро Европа и США введут санкции против всех, и взаимные тоже. И вот тогда заживут!Тарифные войны - опаснейшая вещь. Они всегда бьют по собственной экономике.Но ведь Урсула ни за что не отвечает! Это очень ловкая схема: руководит ЕС, а отвечают национальные правительства.Но с национальным единством в ЕС всё далеко не так гладко."Новые еретики" празднуют победу Трампа."Сделаем Европу снова великой"В Мадриде прошел митинг "новых лидеров" ЕС.Там были: Виктор Орбан, Марин Ле Пен, Маттео Сальвини, Герт Вилдерс.Все они заявляли: Евросоюз должен копировать политику Трампа, чтобы обеспечить свое будущее.Всё свелось к набору громких лозунгов.Орбан:"Вчера мы были еретиками, сегодня мы - мейнстрим.""Торнадо Трампа изменил мир всего за несколько недель."Марин Ле Пен:"ЕС, кажется, оцепенел".Пока что "еретики" празднуют победу Трампа. Но что потом?Впереди тарифные войны США и Европы. И еще хуже - выполнение требования Трампа: 5 процентов ВВП - на оборону (то есть военным компаниям США).А 5 процентов ВВП - это 40 процентов бюджета для большинства стран Европы!Президент Франции, например, тоже предлагает: удвоим военный бюджет. Это при том, что Франция имеет самый большой дефицит бюджета среди стран Европы. Как удвоим, за счет чего?И никто из участников "митинга победителей" ни слова не сказал о планах Трампа "построить Ривьеру" в Палестине, где погибли десятки тысяч палестинцев.Также как не говорили они о тарифах, которые просто разорят европейских производителей.Пока что "новые лидеры" просто повторяют слова Трампа, и даже вплоть до основного лозунга: "Сделаем Европу снова великой!"А ЕС действительно оцепенел.Трамп не считает их субъектом. Урсула? Какая еще Урсула?Современный бюрократический аппарат ЕС, сам Европарламент и вся система управления - это такой же орган Демпартии США, как пресловутый USAID.Видимо, очень скоро они перестанут руководить? По крайней мере, очень похоже на то.Как говорит сенатор Алексей Пушков:- Евросоюз для Трампа вообще не существует, он не хочет иметь дело с Евросоюзом. Он сказал, что будет иметь дело с отдельными главами государств.Интеллект ЕСЕвропа безнадёжно отстает от остальных стран в разработке искусственного интеллекта.Кая Каллас, управляющая иностранными делами ЕС, утверждает: 135 миллиардов выделил Украине ЕС с 2022 года, и ЕС должен, просто обязан продолжать Украине "помогать".Для сравнения: в собственный ИИ США вложат 500 миллиардов, Китай - 137 миллиардов, ЕС - 56 миллионов.Не было бы лучше отправить эти 135 миллиардов не на войну, а в собственные разработки ИИ?Справедливости ради надо сказать, что шейхи залива только что подписали соглашение: саудиты вложат в строительство во Франции дата центра от 30 до 50 миллиардов евро. Но когда еще это произойдёт?Пока что всё только на этапе даже не инвестиций, а подписания соглашений.А вот очень важная информация для всех, кто любит продукты из Европы. Там теперь разрешено добавлять белок из личинок во множество продуктов.Личинки в хлебе и сыреБелок личинок можно будет добавлять: в джем, макароны, сыр. В любые молочные продукты. В хлеб. В продукты из овощей.Вы покупаете продукты из ЕС?Имейте в виду, что 4 процента там - это личинки.Жёлтый мучной хрущак, вот что предлагается теперь на закуску европейцам в "прекрасном саду" ЕС.А вот уже появились и первые отступники. Итальянцы не хотят пожирать хрущака!Джорджия Мелони запретила добавлять насекомых в еду итальянцев.Если кто-то попробует накормить жителей Италии личинками, то получит штраф в 60 тысяч евро.Кто бы мог подумать. Что только не происходило, итальянцы так не возмущались. Но как только для любителей пиццы дошло, что их будут аккуратно подкармливать хрущаком, сразу же прозвучала гневная отповедь!Потом историки будут писать: ЕС распался из-за насекомых в хлебе и сыре.Отказ от алюминияПосле "отказа от российского газа", поставки которого, на самом деле даже увеличились, ЕС готовится сыграть в новую игру: отказ от российского алюминия.330 тысяч тонн алюминия было поставлено в Европу из России в 2024 году. Чем его заменить? Пока никто в Европе этого не знает, но планируют отказаться.Видимо, "откажутся" так же, как и от газа.Поставки газа через "Турецкий поток" достигли в январе исторического максимума: 50 миллионов кубических метров в сутки.Фольксваген, БМВ и МерседесЧто объединяет эти три немецкие знаменитые автомобильные компании?В самое ближайшее время они станут китайскими."Европейская автомобильная промышленность находится в решающем моменте", - говорит Урсула фон дер Ляйен.Более решающего, действительно, еще не бывало.А вот, например, производители "Порш" полностью переориентировались за последние 15 лет на рынок США, рассказывали, что Америка, а не Китай - их рынок номер один.Если будут введены пошлины в 10 процентов, как обещает Трамп, про этот рынок можно забыть. С электрокарами тоже проблема, направление оказалось не таким перспективным.Что делать?Пока что неясно. Продолжают находиться "в решающем моменте".Будет, конечно, смешно, если "Порш", который так гордился уходом с китайского рынка, купят в итоге те же китайцы.Бобры и плотинаНо есть всё-таки и приятные новости!Бобры в Чехии занялись строительством, и за две ночи построили плотину в природоохранной зоне Брды.Чешские любители бобров, природы и местных болот очень довольны.Плотину планировали возвести еще в 2018 году и ждали выделения на эти цели 1,2 миллиона евро.Бобры оказались умнее, технологичнее, они лучше организованы и работают в сотни раз быстрее, чем чехи.Всё-таки возникает надежда: есть будущее у Европы. Это разумные и работящие бобры.Все остальные предположения о разумном плане построения благополучного будущего на этой территории - пока что на уровне фантастики.Подробнее о том, что обсуждали в своем телефонном разговоре Путин и Трамп и как это восприняли в Европе - в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе"

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Елена Мурзина

эксклюзив, европа, сша, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, гитанас науседа, ес, евросоюз, мид