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Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине

Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине - 13.02.2025 Украина.ру

Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине

МККК в связи с конфликтом на Украине разыскивает 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти. Об этом заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.

2025-02-13T18:43

2025-02-13T18:43

2025-02-13T18:43

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"С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал Вуяшанин.По его словам, количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы."Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, красный крест, мирные жители, розыск, гуманитарная помощь, сво