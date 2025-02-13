Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине - 13.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250213/1061061478.html
Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине
Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине - 13.02.2025 Украина.ру
Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине
МККК в связи с конфликтом на Украине разыскивает 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти. Об этом заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
2025-02-13T18:43
2025-02-13T18:43
новости
украина
красный крест
мирные жители
розыск
гуманитарная помощь
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060580633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_569074457ab18ac624f9aa693dd9a639.jpg
"С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал Вуяшанин.По его словам, количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы."Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060580633_347:0:1787:1080_1920x0_80_0_0_427803588856a446123110e06b52e353.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, красный крест, мирные жители, розыск, гуманитарная помощь, сво
Новости, Украина, Красный Крест, мирные жители, розыск, гуманитарная помощь, СВО

Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине

18:43 13.02.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОсвобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Освобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
МККК в связи с конфликтом на Украине разыскивает 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти. Об этом заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
"С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал Вуяшанин.
По его словам, количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы.
"Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине
 
НовостиУкраинаКрасный Крестмирные жителирозыскгуманитарная помощьСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:12Москва считает Вашингтон главным переговорщиком по украинской проблеме, не исключая участия Киева
19:11Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко
19:00Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - Песков
18:43Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине
18:03В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО
18:03Выборы на Украине
18:00Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине
17:40Песков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа до их личной встречи
17:24"Я ваш приговор": почему Зеленский вспомнил о своем предвыборном обещании
17:10Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
17:06Эксперт из КНР рассказал, какие сигналы послал миру звонок Трампа Путину
17:01Раздел мира или обман с продолжением? Сделан первый шаг к прорыву, но без Зеленского
16:44Трамп напомнил о непопулярности Зеленского и решимости Путина
16:14Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУ
16:05Какой уникальный опыт позволит ВС России бить ВСУ прямо в лоб и что планируют в распутицу - Полищук
16:00От космических фотоаппаратов до офиса генпрокуратуры: 80 лет киевскому заводу "Арсенал"
15:46СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"
15:09Зеленский ввел санкции против Порошенко из-за его "деятельности в интересах России" - СМИ
14:33Глобализм рухнул. "Теперь это мир Путина и Трампа"
14:30ЕС оцепенел: Трамп не видит Урсулу, Прибалтика без СССР платит втрое, а в хлебе узаконили личинок
Лента новостейМолния