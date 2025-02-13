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Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине
Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине - 13.02.2025 Украина.ру
Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине
МККК в связи с конфликтом на Украине разыскивает 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти. Об этом заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
2025-02-13T18:43
2025-02-13T18:43
2025-02-13T18:43
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украина
красный крест
мирные жители
розыск
гуманитарная помощь
сво
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"С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал Вуяшанин.По его словам, количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы."Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, красный крест, мирные жители, розыск, гуманитарная помощь, сво
Новости, Украина, Красный Крест, мирные жители, розыск, гуманитарная помощь, СВО
Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине
МККК в связи с конфликтом на Украине разыскивает 50 тысяч человек, и эти цифры продолжают расти. Об этом заявил РИА Новости глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.
"С февраля 2024 года число открытых дел о пропавших без вести - людях, которых разыскивают их семьи, - увеличилось более чем вдвое, достигнув на сегодняшний день почти 50 000, и, к сожалению, это число продолжает расти", - сказал Вуяшанин.
По его словам, количество ежемесячных запросов увеличилось с 2024 года примерно с тысячи в месяц до пяти тысяч в последние месяцы.
"Это может быть связано с тем, что семьи получают больше информации о возможности связаться с нами", - подчеркнул представитель МККК.