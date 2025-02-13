Какой уникальный опыт позволит ВС России бить ВСУ прямо в лоб и что планируют в распутицу - Полищук - 13.02.2025 Украина.ру
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Какой уникальный опыт позволит ВС России бить ВСУ прямо в лоб и что планируют в распутицу - Полищук
Какой уникальный опыт позволит ВС России бить ВСУ прямо в лоб и что планируют в распутицу - Полищук - 13.02.2025 Украина.ру
Какой уникальный опыт позволит ВС России бить ВСУ прямо в лоб и что планируют в распутицу - Полищук
Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру провёл исторические... Украина.ру, 13.02.2025
2025-02-13T16:05
2025-02-13T16:05
видео
вооруженные силы украины
россия
александр полищук
общественная палата
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курск
fpv-дрон
сво
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру провёл исторические параллели при освобождении населённых пунктов ранее и сейчас, а также рассказал о тактике российской армии при лобовых штурмах и о противостоянии FPV-дронам. 00:40 - Освобождение населённых пунктов: исторические параллели; 17:12 - О тактике ВС РФ в лобовых штурмах; 19:19 - Об опыте борьбы с дронами в Часовом Яре; 23:22 -О борьбе с FPV- дронами; 27:37 - Задачи Западной и Северной группировок ВС РФ. *в интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannel Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, вооруженные силы украины, россия, александр полищук, общественная палата, украина, курск, fpv-дрон, сво, кто, курск-восточный , часов яр, всу, "азов", видео
Видео, Вооруженные силы Украины, Россия, Александр Полищук, общественная палата, Украина, Курск, fpv-дрон, СВО, КТО, Курск-Восточный , Часов Яр, ВСУ, "Азов"

Какой уникальный опыт позволит ВС России бить ВСУ прямо в лоб и что планируют в распутицу - Полищук

16:05 13.02.2025
 
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру провёл исторические параллели при освобождении населённых пунктов ранее и сейчас, а также рассказал о тактике российской армии при лобовых штурмах и о противостоянии FPV-дронам.
00:40 - Освобождение населённых пунктов: исторические параллели;
17:12 - О тактике ВС РФ в лобовых штурмах;
19:19 - Об опыте борьбы с дронами в Часовом Яре;
23:22 -О борьбе с FPV- дронами;
27:37 - Задачи Западной и Северной группировок ВС РФ.
*в интервью упоминается батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannel
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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ВидеоВооруженные силы УкраиныРоссияАлександр Полищукобщественная палатаУкраинаКурскfpv-дронСВОКТОКурск-ВосточныйЧасов ЯрВСУ"Азов"
 
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