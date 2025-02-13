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От космических фотоаппаратов до офиса генпрокуратуры: 80 лет киевскому заводу "Арсенал"

От космических фотоаппаратов до офиса генпрокуратуры: 80 лет киевскому заводу "Арсенал" - 13.02.2025 Украина.ру

От космических фотоаппаратов до офиса генпрокуратуры: 80 лет киевскому заводу "Арсенал"

13 февраля 1945 года председатель Совета Народных Комиссаров УССР Никита Сергеевич Хрущёв написал Народному комиссару вооружений СССР Дмитрию Фёдоровичу Устинову официальное письмо № 552, благодаря которому следующие полвека столица Украины стала одним из мировых производителей фототехники, что, правда, было успешно потеряно в годы независимости

2025-02-13T16:00

2025-02-13T16:00

2025-02-13T16:00

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До начала Великой Отечественной войны фотоаппараты в УССР выпускались только в одном единственном городе — Харькове. Там производился малоформатный дальномерный (использующий для наводки на резкость оптический дальномер) фотоаппарат ФЭД. Это была "пиратская" копия немецкого фотоаппарата "Leica II".Не нужно думать, что промышленное "пиратство" в то время было чем-то из ряда вон выходящим. Почти одновременно американская компания Kodak занималась точно таким же нелицензионным копированием этого немецкого изделия.Очень интересна история производственных мощностей, на которых ФЭД изначально выпускался. Это были механические мастерских детской трудовой коммуны им. Дзержинского, руководил которой известный советский педагог и учёный Антон Макаренко. И сама колония, и её руководитель, и ФЭД заслуживают отдельных публикаций, но сейчас речь не о них.Перед Великой Отечественной войной выпускавший ФЭДы завод имел №296 и входил в наркомат авиационной промышленности, так как основной его продукцией была авиационная оптика и топливные насосы для самолётов. Однако 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР, и уже в сентябре дивизии группы армий "Юг" приблизились к Харькову.Завод эвакуировали в сибирский город Бердск, где он продолжал выпускать топливную аппаратуру, а вся оснастка для производства фотоаппаратов, приборы, незавершённая продукция и комплектующие уехали в Казань. Здесь в ноябре 1942 года их по акту передали подчинённому наркомату вооружений заводу №237 (в наше время это предприятие носит название Казанский оптико-механический завод).Во время войны было не до фотоаппаратов, но вот уже наши войска вошли в Германию, не за горами был штурм Берлина, и предприимчивый Никита Сергеевич Хрущёв задумался о будущем республики, управлять которой семь лет назад его назначил сам Сталин.Вспомнил он и о фотоаппаратах (ФЭДы, кстати, до войны пользовались в СССР огромной популярностью и считались очень качественными). Вот и написал Хрущёв наркому вооружений, что раз всё равно оснастка, приборы и незавершёнка лежат в Казани без дела, то не плохо было бы их вернуть на Украину вообще и в Киев в частности.Причём так как харьковский завод №296 (бывший ФЭД) находился пока в Сибири и будущее его оставалось туманным, то все материальные ценности следовало передать Укрпромсовету. Эта организация по поручению СНК УССР восстанавливала республиканскую промышленность. В связи с этим Хрущёв в этом же письме просил у наркомата выделить Украине соответствующее оптическое оборудование и контрольно-измерительные приборы. Список прилагался.Союзное руководство пошло навстречу украинским товарищам. 3 марта 1945 года постановлением ГКО было решено возобновить на площадях завода "Арсенал" производство, только вместо выпуска вооружений и сельскохозяйственного машиностроения, на которых специализировалось это предприятие раньше, здесь было решено теперь изготавливать оптико-механические приборы и фотоаппараты. Новое предприятие включили в систему наркомата вооружений и присвоили №784.Из Казани в Киев отправились вагоны с оснасткой, станками и комплектующими, а также специалисты, которые должны были помочь организовать запуск производства. Первые аппараты ФЭД из произведённых ещё до войны комплектующих, новые работники "Арсенала" собрали уже через несколько месяцев.Тем временем война закончилась. В соответствии с мирными соглашениями Германия должна была выплатить СССР значительные военные репарации, и советские чиновники по этому поводу внимательно присматривались к немецкой промышленности: в соответствии с договорённостями стран-победителей все немецкие компании теряли свои патентные права, а значит, немецкие технологии теперь можно было спокойно копировать.В советскую зону оккупации попал город Дрезден, который до того, как американская авиация стёрла его с лица земли, был столицей немецкой фото-промышленности. В частности, здесь на предприятии Zeiss Ikon AG выпускались знаменитые дальномерные фотокамеры Zeiss Contax II и Contax III. Что из оборудования не сгорело в бомбёжке, советские трофейные команды вывезли в Киев.Но одних станков и оснастки было мало, нужны были люди, способные наладить выпуск. Пока их не было, вывезенные из Дрездена ящики стояли на "Арсенале" нераспакованными, дожидаясь своего часа.В конце 1945 года Советская военная администрация в Германии (СВАГ) обратилась к руководству компании Zeiss, чья штаб-квартира оперативно переехала в западную зону оккупации в город Йена (об этом вовремя позаботились американцы). Немцам было сделано предложение, от которого они не могли отказаться, — организовать производство мощностью 5000 фотокамер Contax в СССР.Предварительно планировалось, что советская версия немецкого фотоаппарата будет носить название "Волга", а производство разместится в Казани на заводе №237. Однако новое вмешательство Хрущёва спутало руководству наркомата вооружений эти планы, и немецкие фотоаппараты решили выпускать в Киеве под торговыми марками "Киев-2" и "Киев-3" по аналогии с Contax II и Contax III.Чиновники СВАГ договорились с компанией Zeiss, что её специалисты создадут в Йене три производственные линии, две из которых затем отправятся в СССР, а одну она оставит себе. В случае отказа компания рисковала просто прекратить своё существование.Руководитель компании Уго Шрейд отдал своему подчинённому инженеру Вольфгангу Хану распоряжение заняться решением этой задачи. Она оказалась довольно сложной: часть чертежей была утеряна, а камера Contax III, на минутку, состоит из 22 000 измерений в 600 чертежах, описывающих 730 составных частей и деталей. Пришлось немецким инженерам перемерять одно из уцелевших готовых изделий и восстанавливать документацию.Несмотря на сложности, с поставленной задачей они успешно справились, и уже в 1946 году производство фотоаппаратов было восстановлено. В 1947 году в Йене изготовили 2000 фотоаппаратов, в том числе часть с надписью "Киев".В октябре 1947 года немцы передали производственные линии советской стороне, и они поехали в столицу Украины. Этому предшествовал приезд в Киев Вольфганга Хана и ещё нескольких его коллег, которых в октябре 1946 года в добровольно-принудительном порядке привезли в Киев на "Арсенал", чтобы они здесь занялись подготовкой технических специалистов и рабочего персонала. Последние съезжались в город чуть ли не из сёл, у них не было абсолютно никакого технического образования, так что задачка перед немцами стояла нетривиальная.Проблемы добавляло и то, что в Киев из Германии приехали абсолютно "кабинетные" специалисты, которые не работали за станками и на линии. Так что, прежде чем учить кого-то, им самим пришлось разбираться, как на практике, а не в теории, работает их вывезенное из Дрездена оборудование.Тем временем в Харькове полным ходом шло восстановление завода ФЭД, который с 1948 года вернулся к производству своих фирменных фотоаппаратов, а в Киеве на "Арсенале" в фотоцехе № 10 приступили к освоению производства новой техники на немецких линиях и пока что из немецких комплектующих, большую часть которых вывезли из Дрездена в 1945-м. Недостающие детали и компоненты доставлялись из Йены. В связи с этим "дебютные" фотоаппараты "Киев" почти не отличались от своих немецких "собратьев".Первую партию выпустили к первомайским праздникам 1948 года, а к 31-й годовщине Октября завод перешёл на полноценное серийное производство. Всего за 1948 год киевлянам удалось собрать 1400 фотоаппаратов. На следующий год цех №10 "выдал на-гора" уже 4000 единиц продукции и к зиме полностью перешёл на производство из комплектующих собственного изготовления.Одновременно в подмосковном Красногорске освоили выпуск собственных объективов к "Киевам", получивших название "Юпитер". Первое время для их производства использовались запасы вывезенного из Германии по репарациям оптического стекла. Закончились они только к 1954 году, после чего конструкцию объективов перерассчитали под советский сортамент оптических стёкол.Советское руководство гналось за количеством.С каждым новым генсеком за качеством на предприятии следили всё меньше и меньше, и кончилось это тем, что очередную модификацию фотоаппарата — "Киев-5" — с новой конструкцией дальномера и новаторским курковым взводом из-за недоработки последнего быстро сняли с производства. Фотоаппарат оказался ненадёжным, ломался и дорого обходился в ремонте. Даже в условиях дефицита бытовой фототехники у населения СССР он не пользовался спросом, поэтому оставался на конвейере всего 5 лет с 1968 по 1973 год.Завод "Арсенал" вернулся к модернизации предыдущих моделей фотоаппаратов "Киев-4" и "Киев-4А", в 1976 году появились модели "Киев-4М" (с экспонометром) и "Киев-4АМ" (без экспонометра). Официально эти камеры стали производиться в 1979 году… и качество резко "просело". Как раз вышли на пенсию те специалисты, которых обучали ещё немцы, а "молодёжь" относилась к делу спустя рукава. По непроверенным слухам комиссия по качеству, приехавшая на завод с внезапной проверкой в 1981 году, отправила в утиль сразу чуть ли не весь 2-месячный выпуск продукции цеха №10.За качество взялись всерьёз и несколько повысили его, но в 1986 году завод выпустил последние дальномерные "Киевы" — советские копии немецких Contax. Завод сконцентрировался на выпуске более продвинутых зеркальных камер Киев-18 и Киев-19 под 35-мм плёнку и среднеформатных Киев-60 и Киев-88. "Арсенал" был единственным в СССР предприятием, где производились профессиональные фотокамеры среднего формата под кадр 6х6 см.Справедливости ради нужно сказать, что бытовые фотоаппараты были не основной продукцией завода. Это был "ширпотреб". Главное, что делалось на заводе - фотокамеры для разведывательных самолётов и спутников. Правда, эти аппараты шли под маркой "Салют".Однако СССР развалился, пришли "святые 90-е". В независимой Украине завод быстро захирел: галопирующая инфляция лишила его оборотных средств, а иностранный инвестор вопреки громким и частым заверениям украинских политиков вкладываться в технические отечественные производства не спешил. Цех №10 пытался ещё выпускать профессиональные фотоаппараты, но с каждым годом их продавалось всё меньше и меньше… Частные компании из купленных за бесценок комплектующих наладили вне предприятия производство "Киева-60" и "Киева-88" под новой торговой маркой "Arax". А завод…28 июля 2009 года Хозяйственный суд Киева своим определением открыл производство по делу о банкротстве государственного предприятия "Завод Арсенал". Уже в декабре того же года его исключили из государственного реестра и включили в списки на приватизацию.Потихоньку цеха завода разрушают, а территорию застраивают, ведь находящаяся под ним почти в самом центре Киева земля — лакомый "кусочек" для любого девелопера. В части цехов по личной инициативе президента Виктора Ющенко в 2006-м году с помпой открыли модерновый выставочный арт-комплекс "Мыстэцький Арсенал". Значительная часть производственных площадей была передана Генеральной прокуратуре. Так независимость, наплевательское отношение к экономическим интересам страны и банальная алчность лишили Украину передового когда-то производства, тысяч людей — работы, а украинцев — очередного повода для гордости.Хотя… за последние 30 лет все уже привыкли, что впереди декоммунизации и дерусификации в стране семимильными шагами продвигается и деиндустриализация, и не обращают на это особого внимания. А зря.

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