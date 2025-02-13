В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО - 13.02.2025 Украина.ру
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В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО
В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО - 13.02.2025 Украина.ру
В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО
Украина в будущем станет членом Евросоюза и НАТО. Уверенность в этом выразила глава МИД Финляндии Элина Валтонен
2025-02-13T18:03
2025-02-13T18:04
новости
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владимир зеленский
пит хегсет
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международные отношения
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Своё заявление глава МИД Финляндии сделала после того, как официальный Вашингтон указал на отсутствие перспективы членства Украины в НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет коллегам в Брюсселе. Также США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс, отметило РИА Новости.Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.До этого Владимир Зеленский потребовал от Запада компенсацию за невозможность Украины стать членом военно-политического блока НАТО. Предыдущая администрация Белого дома и лидеры ЕС заверяли украинское руководство в возможности членства в альянсе. Москва утверждала, что это противоречит её национальным интересам и увязала урегулирование конфликта ан Украине с отказом от принятия постсоветской республики в НАТО.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине
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новости, украина, европа, россия, владимир зеленский, пит хегсет, дональд трамп, нато, ес, международные отношения, международная политика, дипломатия, восточное партнерство, восточная европа, членство, евроинтеграция, украина-нато
Новости, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, международные отношения, Международная политика, дипломатия, Восточное партнерство, Восточная Европа, членство, евроинтеграция, Украина-НАТО

В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО

18:03 13.02.2025 (обновлено: 18:04 13.02.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Ministers / Valtonen Elina
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© commons.wikimedia.org / Ministers / Valtonen Elina
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Украина в будущем станет членом Евросоюза и НАТО. Уверенность в этом выразила глава МИД Финляндии Элина Валтонен
Своё заявление глава МИД Финляндии сделала после того, как официальный Вашингтон указал на отсутствие перспективы членства Украины в НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет коллегам в Брюсселе. Также США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс, отметило РИА Новости.
"Украина продолжит оставаться центральной частью Европы, в будущем также как член ЕС и НАТО. Сейчас нам просто нужно поработать над тем, чтобы это стало возможным", - заявила Валтонен агентству STT.
Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.
Коллаж: Трамп и Путин
13:27Аналитика
Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в ЕвропеПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером в среду, 12 февраля, провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Сразу после этого американский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. Впереди – начало переговоров между Москвой и Вашингтоном, а также личная встреча глав РФ и Соединенных Штатов
До этого Владимир Зеленский потребовал от Запада компенсацию за невозможность Украины стать членом военно-политического блока НАТО. Предыдущая администрация Белого дома и лидеры ЕС заверяли украинское руководство в возможности членства в альянсе. Москва утверждала, что это противоречит её национальным интересам и увязала урегулирование конфликта ан Украине с отказом от принятия постсоветской республики в НАТО.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленскому "не очень приятно", а за хитрость его накажут. Итоги 13 февраля на Украине
 
НовостиУкраинаЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийПит ХегсетДональд ТрампНАТОЕСмеждународные отношенияМеждународная политикадипломатияВосточное партнерствоВосточная ЕвропачленствоевроинтеграцияУкраина-НАТО
 
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18:43Красный Крест разыскивает 50 тысяч человек в связи с конфликтом на Украине
18:03В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО
18:03Выборы на Украине
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