В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО
18:03 13.02.2025 (обновлено: 18:04 13.02.2025)
Украина в будущем станет членом Евросоюза и НАТО. Уверенность в этом выразила глава МИД Финляндии Элина Валтонен
Своё заявление глава МИД Финляндии сделала после того, как официальный Вашингтон указал на отсутствие перспективы членства Украины в НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет коллегам в Брюсселе. Также США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс, отметило РИА Новости.
"Украина продолжит оставаться центральной частью Европы, в будущем также как член ЕС и НАТО. Сейчас нам просто нужно поработать над тем, чтобы это стало возможным", - заявила Валтонен агентству STT.
13:27АналитикаВсё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в ЕвропеПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером в среду, 12 февраля, провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Сразу после этого американский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. Впереди – начало переговоров между Москвой и Вашингтоном, а также личная встреча глав РФ и Соединенных Штатов
До этого Владимир Зеленский потребовал от Запада компенсацию за невозможность Украины стать членом военно-политического блока НАТО. Предыдущая администрация Белого дома и лидеры ЕС заверяли украинское руководство в возможности членства в альянсе. Москва утверждала, что это противоречит её национальным интересам и увязала урегулирование конфликта ан Украине с отказом от принятия постсоветской республики в НАТО.
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