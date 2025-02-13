В МИД Финляндии уверены, что Украина станет членом ЕС и НАТО

Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером в среду, 12 февраля, провели первый за 4,5 года телефонный разговор. Сразу после этого американский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. Впереди – начало переговоров между Москвой и Вашингтоном, а также личная встреча глав РФ и Соединенных Штатов