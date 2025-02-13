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Реализм является важной частью переговоров по Украине – Пентагон

Реализм является важной частью переговоров по Украине – Пентагон - 13.02.2025 Украина.ру

Реализм является важной частью переговоров по Украине – Пентагон

При обсуждении урегулирования украинской проблемы следует исходить из реалий и не требовать неприемлемого ни от Москвы, ни от Киева. Об этом по итогам состоявшейся в Брюсселе встречи министров обороны НАТО заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

2025-02-13T20:47

2025-02-13T20:47

2025-02-13T20:47

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В новой администрации Белого дома считают, что неудачи предыдущего периода связаны с теми, кто пытался заниматься украинской темой. Пит Хегсет дал понять, что теперь успех возможен, потому что в Белом доме не Джо Байден, а Дональд Трамп.Хегсет отметил, что реалистичный взгляд на выход из нынешней ситуации на Украине не предполагает контроль Киева над территориями по состоянию до СВО.Также глава Пентагона отметил, что Дональд Трамп 12 февраля продемонстрировал практическую приверженность вовлечению в переговоры Москвы и Киева. Президент США позвонил и Владимиру Путину, и Владимиру Зеленскому, напомнил Пит Хегсет. По его словам, так будет и в дальнейшем."Любые переговоры, которые будут вестись, будут с ними обоими", - подчеркнул глава Пентагона.При этом он заметил, что лидерство в переговорном процессе будет у президента США.Хегсет также разъяснил журналистам позицию Вашингтона по предварительным условиям для Москвы и Киева для участия в переговорном процессе. Он подчеркнул: Вашингтону не нужны уступки от президента России для продолжения контактов с президентом США.Глава Пентегона уверен, что по итогам переговоров об урегулировании украинской проблемы ни Москва, ни Киев не получат всего ими желаемого.От хода переговоров может зависеть решение вопросов, связанных с продолжением помощи США руководству Украины, сообщил журналистам Хегсет.Он также отметил, что Белый дом желает видеть больше усердия своих партнёров по НАТО в вопросах обороноспособности, а для этого им следует увеличивать военные расходы. Глава Пентагона особо отметил, что именно европейские союзники Вашингтона несут "первичную ответственность" за безопасность на континенте.Значение переговоров Путина и Трампа по украинской проблеме отражено в публикации Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

https://ukraina.ru/20250213/1061047234.html

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новости, киев, москва, сша, пит хегсет, дональд трамп, владимир путин, пентагон, нато, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия, переговоры