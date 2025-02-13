https://ukraina.ru/20250213/1061048718.html

"Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины

"Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины - 13.02.2025 Украина.ру

"Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины

Трамп не может гарантировать России, что ее условия переговоров по украинскому кризису будут выполнены, считает кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.

2025-02-13T13:40

2025-02-13T13:40

2025-02-13T13:49

интервью

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сша

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владимир путин

владимир зеленский

переговоры

мир

франция

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Свое мнение о ситуации и разговоре президентов России и США он выразил в интервью изданию Украина.ру.Дональд Трамп сообщил, что провел 12 февраля телефонный разговор с Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.— Дмитрий Анатольевич, Трамп в беседе с президентом России высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Означает ли это, что он готов принять условия России? Между словами и действиями Трампа зачастую есть сильный диссонанс.— Выслушать — да, он готов. Торговаться — готов. Принять — нет. Более того, любые договорённости и даже подписанные договоры с Трампом — это ещё не залог долгого, устойчивого, выгодного России мира.Наш президент не раз рассказывал, как "западные партнёры" водили нас за нос, а то и прямо обманывали. Они, например, не только не исполнили Минских соглашений, но изначально даже не думали их выполнять. Надеяться сейчас, что американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом, верным своему слову, по меньшей мере наивно.То есть, я считаю, нет никаких оснований полагать, что мы договоримся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Нам Трамп ничего из этого ни дать, ни гарантировать не может.— Вашингтон в обмен на вернувшегося накануне в США американца Марка Фогеля освобождает российского предпринимателя Александра Винника. Этот обмен — жест доброй воли перед личной встречей Путина и Трампа?— Это реверанс в сторону американского общественного мнения.Кастрюльку обывательских представлений так долго держали на огне русофобии, что она раскалилась докрасна. Плесни на неё суждением холодного рассудка — лопнет. Чтобы снизить градус, адекватные социальные архитекторы избрали верный ход: нужна ничего не значащая в глобальном смысле, но личная, близкая каждому и потому понятная история. Нужен конкретный человек и проявление снисхождения к нему.Для американского простоватого реднека [насмешливое прозвище жителей американской глубинки] самое то: в России за наркотики посадили американца. И вдруг Путин его помиловал и отпустил. "Гм-м, — делает односложный вывод американец, — значит, Путин — не такой уж и злодей, как нам рассказывали".Таким образом, это и подготовка личной встречи — не может же американский президент пожимать руку объявленного злодеем, и подготовка дальнейших контактов. Но это исключительно внутренняя американская история. И она тоже говорит о наличии команды профессионалов в команде Трампа.— Как считаете, что происходит за кулисами переговоров по Украине? На что нам сейчас стоит обратить внимание?— На потребности наших бойцов. Сейчас, как и раньше, нужно не ослаблять внимание к нуждам наших парней, которые отстаивают суверенитет и безопасность России на фронте. Это важно.Посмотрите, как раз за разом применяется один и тот же приём, известный с начала веков, набивший оскомину и высмеянный в комедиях всех народов: "Смотрите, птичка!" Человек оборачивается, и мелкий жулик получает то, что хотел — возможность сбежать, нанести удар, украсть кошелёк.С Украиной это сработало так: "Россия пришла отнять у вас земли!" И хоп — все ценности земель оказались в кармане заокеанского мошенника. Европе крикнули: "Смотри, Россия хочет подсадить тебя на свой газ!" И Европа уже покупает втридорога американский газ.Нам сейчас говорят: "Переговоры! Будет ‘договорняк’. Скоро мир!" И нам нужно просто проигнорировать эти крики, не спуская глаз с действительно важного. Нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что контролируем. И усиливать это.— Кстати, что стоит за последним действиями и заявлениями американских лидеров, за амбициями Трампа о редкоземельных металлах Украины, за просьбой отдать Газу США, и так далее? Какую игру ведут в США?— С полезными ископаемыми Украины у Трампа получилось весьма технично. Я давно с цифрами на руках, доказывал, что в украинской политике США мало политики, зато много экономики.Поскольку действия России делали американские вложения всё более рискованными, требовалось обеспечить залог, о котором не договорились на берегу. И Трамп, вместо подковерных интриг и без шороха подписанных договоров, так любимых семейством Байденов, решил всё в открытую.Но, конечно, он работает не один, штаб аналитиков у него есть. Свежеиспечённый президент США был уверен, что украинское общество дошло до той степени страха, что и слова не скажет против сдачи страны внешнему хозяину. Так и оказалось: национальные богатства страны на щелчок пальцев отдали американцам, у украинцев в один момент украли Украину, и никто из националистов даже не пикнул.Подозреваю, за бредовыми, с первого взгляда, идеями Трампа о будущем Газы, Гренландии, Панамы тоже стоят объективные данные серьёзного аналитического центра. И да — Европе приготовиться.— Роберта Кеннеди – младшего и Тулси Габбард в Сенате одобрили на предложенные Трампом должности. Смогут ли эти люди повлиять на разрешение украинского кризиса. Судя по их заявлениям, оба новых члена кабинета могли бы помочь президенту Трампу выполнить его предвыборные обещания прекратить войну.— Не стоит переоценивать роль личности в американской политике. Это я говорил ещё перед первым сроком Трампа. И потом, когда обычные суды отдельных штатов (на уровне наших районных) отменяли решения президента, мне оставалось лишь пожать плечами — да, у них так: многоуровневая система сдержек и противовесов не даёт чудить волюнтаристам.Собственно, именно опыт бессилия в первом сроке заставил Трампа начать крушить существующую систему. Однако до краха далеко, и ни он, ни его ставленники диктаторами не станут.Для понимания перспектив нужно глядеть не на персоналии, а на экономические интересы финансовых и промышленных элит. Там же сейчас грядёт передел. Приближённые к Трампу миллиардеры мечтают о рейдерском захвате контролируемых государством финансовых потоков. В том числе и тех, которые завязаны на Украину.— Зеленский говорит про обмен территориями. Согласится ли киевский режим на сделку, предложенную Дональдом Трампом?— "То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя". Многим в завываниях ветра слышатся звуки человеческого голоса. И, очаровавшись схожестью обертонов, можно начать пытаться разобрать отдельные слова, уловить содержание сказанного. Но это глупо — искать смысл в шуме ветра.То же с Зеленским. Он так часто противоречит в своих словах очевидной действительности и самому себе, что следить за его месседжами контрпродуктивно. Он будет читать тот текст, который ему дадут. С поправкой, конечно, на особенности психического состояния.Я не сторонник конспирологии и предпочитаю делать выводы на основе достоверных фактов. Доказательств употребления Зеленским психоактивных веществ у меня, разумеется, нет, поэтому считать, как многие, его наркоманом не могу. Но манера поведения и выдаваемые им тезисы заставляют с осторожностью оценивать состояние его психики.Я бы с ним не только за стол переговоров не сел, но даже оставаться в одном помещении поостерегся бы.— Чего добивается Франция от Дональда Трампа в вопросе Украины и готовы ли французы воевать с РФ?— Вижу напряжённость во французских элитах. Не уверен, что конфликт достаточно острый, но некоторые социальные изменения вызывают противоречия в интересах силовиков, финансистов, промышленников и условных "социалистов", пытающихся сгладить общественно-политический ландшафт страны.Францию вытесняют из Африки. А это значит, что на территории страны появятся тысячи профессиональных боевиков, не обремененных высокой нравственностью и законопослушанием, зато преданные своим командирам. Этакий французский вариант группы Вагнера, но более масштабный и создавший за десятилетия своего существования собственную корпоративную культуру. Культуру, замечу, весьма жестокую и агрессивную, далёкую от европейских традиций.Вполне понятно желание части французских элит отправить этих "диких гусей" в дальнейший полёт, потому как с "одомашиванием" могут начаться проблемы. Но у серьёзных политиков есть понимание, что втравливать страну в войну только ради того, чтобы пристроить оказавшихся не у дел боевиков и обеспечить благоденствие их командирам — безответственно.Более подробно о беседе президентов США и России в материале Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250212/1061014665.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, мир, франция