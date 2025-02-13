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Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко
Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко - 13.02.2025 Украина.ру
Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа, а также рассказал о целях... Украина.ру, 13.02.2025
2025-02-13T19:11
2025-02-13T19:11
2025-02-13T19:11
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа, а также рассказал о целях Зеленского в войне с украинскими олигархами. 00:18 - О телефонном разговоре Путина и Трампа; 04:59 - Трамп: при мне бы война не началась; 17:21 - О молодёжном контракте для украинцев; 28:06 - О санкциях Зеленского против украинских олигархов. *В интервью упоминается украинский олигарх Игорь Коломойский, внесённый в России в реестр террористов и экстремистов.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, мобилизация, олигарх, переговоры, дипломатия, международные отношения, международная политика, игорь коломойский, петр порошенко, видео
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Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа, а также рассказал о целях Зеленского в войне с украинскими олигархами.
00:18 - О телефонном разговоре Путина и Трампа;
04:59 - Трамп: при мне бы война не началась;
17:21 - О молодёжном контракте для украинцев;
28:06 - О санкциях Зеленского против украинских олигархов.
*В интервью упоминается украинский олигарх Игорь Коломойский, внесённый в России в реестр террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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