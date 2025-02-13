Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко - 13.02.2025 Украина.ру
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Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко
Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко - 13.02.2025 Украина.ру
Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа, а также рассказал о целях... Украина.ру, 13.02.2025
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа, а также рассказал о целях Зеленского в войне с украинскими олигархами. 00:18 - О телефонном разговоре Путина и Трампа; 04:59 - Трамп: при мне бы война не началась; 17:21 - О молодёжном контракте для украинцев; 28:06 - О санкциях Зеленского против украинских олигархов. *В интервью упоминается украинский олигарх Игорь Коломойский, внесённый в России в реестр террористов и экстремистов.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сво, мобилизация, олигарх, переговоры, дипломатия, международные отношения, международная политика, игорь коломойский, петр порошенко, видео
Видео, Россия, Москва, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СВО, мобилизация, олигарх, переговоры, дипломатия, международные отношения, Международная политика, Игорь Коломойский, Петр Порошенко

Что плясать вокруг обмена? О разговоре Путина с Трампом и войне Зеленского с олигархами - Ищенко

19:11 13.02.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа, а также рассказал о целях Зеленского в войне с украинскими олигархами.
00:18 - О телефонном разговоре Путина и Трампа;
04:59 - Трамп: при мне бы война не началась;
17:21 - О молодёжном контракте для украинцев;
28:06 - О санкциях Зеленского против украинских олигархов.
*В интервью упоминается украинский олигарх Игорь Коломойский, внесённый в России в реестр террористов и экстремистов.
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