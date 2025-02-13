https://ukraina.ru/20250213/1061055862.html

Раздел мира или обман с продолжением? Сделан первый шаг к прорыву, но без Зеленского

Раздел мира или обман с продолжением? Сделан первый шаг к прорыву, но без Зеленского - 13.02.2025 Украина.ру

Раздел мира или обман с продолжением? Сделан первый шаг к прорыву, но без Зеленского

Из всей информшумихи, вызванной начавшимся диалогом между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пока бесспорны только два вывода, которые надежду дарят, но вот основания для ее успеха по-прежнему проблематичны.

2025-02-13T17:01

2025-02-13T17:01

2025-02-13T17:04

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вооруженные силы украины

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Первый вывод – самый бесспорный, потому что гуманный, даже если он так и пустыми словами, ничем не подтвержденным протоколом о намерениях. Речь идет о согласии сторон с тем, что мир и даже диалог о мире лучше, чем любая война. И что лучше переговариваться, чем перестреливаться.Во всех последовавших эйфорических и панических, шапкозакадительских и истерических, тупых и не лишенных здравого смысла, потому что осторожных реакциях не может не обращать на себя внимание следующий комментарий Трампа: когда он предложил Путину остановку огня в Украине, то услышал от президента России, что тот не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным.Говорит это лишь о том, что Путин прекрасно понимает, чего от него добиваются и Трамп, и страшно не него надеющиеся неонацистский режим просроченного полуфюрера Владимир Зеленского, и европейцы, на которых американцы практически скинули финансирование войны в Украине. А именно – остановки огня и российского наступления в ситуации, когда войска России в рамках специальной военной операции (СВО) теснят ВСУ по всем фронтам и скоро выйдут на конституционные границы своих новых регионов – ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей. Не говоря уже о районах Харьковщины, которые тоже могут стать свободными от неонацистов под ударами российских войск.Прекратить огонь и остановить наступление ВС РФ сейчас – это однозначно, как минимум, тактическое поражение России и ее властей, которым нужно по российской Конституции освобождать российские же территории, пусть и новые, от украинской оккупации.И конечно же, если бы Трамп и весь коллективный Запада хотели остановки войны в Украине, они прекратили бы даже разговоры о поставках оружия режиму Зеленского. Однако Запада в один голос утверждает, что мир для Украины возможен только с позиции силы и на ее условиях. И под шумные и прекрасные разглагольствования о мире продолжается накачивание Украины оружием.Возникает казус Рабиновича в бане: он должен либо трусы надеть, либо крестик православный снять. То есть если мир, то не нужно поставлять оружие. Если только разговоры о мире, то Россия готова их вести, но порох она держит сухим и освободительный поход своих войск свои не останавливает.Второй вывод вообще попахивает символизмом. Разговор Трампа и Путина состоялся 12 февраля, в 10-ю годовщину подписания Минских соглашений-2 (Минска-2) о мире в Донбассе, которые стали грандиозным символом обмана коллективного Запада, который хотел таким образом обмануть Россию и обманным путем вырвать у нее победу.Если России смотрела на Минск-2 как на способ не только добиться мира в Донбассе, но и дать шанс Украине сохранить ее территориальную целостность, то Запад всего лишь думал о перегруппировке и накоплении сил и оружия для новой войны. Лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель позже это нагло и цинично признали. И даже посмеялись своей геополитической смекалке за счет доверчивости России.Сегодня Россия и ее президент Путин не так доверчивы. Но вот Запад, как в ситуации с Минском-2, хочет остановки огня, перегруппировки сил и со временем возобновления войны. Потому как никто на Западе (ни сам Трамп, ни европейцы) пока четко и ясно не сказал, что снимается его главная задача – нанести стратегическое поражение России.Сегодня только заметно отличие от событий 10-летней давности. Трамп уже не питает иллюзий насчет режима неонацистов в Украине и его фюреров. Они ему неинтересны, он их презирает и легко тасует, как затертые карты в старой заигранной колоде. Поэтому Трамп и сказал, комментируя разговор с Путиным, что не видит проблем обсуждать ситуацию с Россией без участия Украины.От Украины он только потребовал, чтобы она как-то легитимизировала свою власть и не мешала министру финансов США Скотту Бессенту, который находится сегодня в Киеве, провести аудит поставленной помощи и потом привезти из "демократии на Днепре" документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины.То есть, как видим, речь об остановке этой помощи по-любому не идет. Так какой же это мир?Третий вывод очень удачно сформулировала на данном этапе британская газета The Telegraph: "Теперь это мир Путина и Трампа. …Это большая победа для Путина. Он всегда был убежден, что Россия станет одной из великих держав – наряду с США и Китаем – способной поделить между собой остальной мир. Вот почему он всегда хотел поговорить о судьбе Украины с Вашингтоном, а не с Киевом. Все остальное было бы унижением".Если отбросить то, что Россия при наличии у нее тех же "Орешников" и экономики, которая плевать хотела на западные санкции, в признании своего величия ни в ком не нуждается, то вывод, в принципе правильный. Как, впрочем, закономерна и постановка вопроса – что же это было, когда случился разговор Путина и Трампа?Одни говорят, что это вполне мог быть разговор двух крепких и знающих цену себе и окружающему миру мужчин, которые прекрасно поняли бесперспективность войны, могущей уничтожить все живое на планете, и решили сделать шаг к ее, войны, предотвращению. Руководствуясь в первую очередь здравым смыслом.Могло такое быть? Вполне. Не зря же Трамп в комментариях даже отметил, что Путин в разговоре с ним использовал его предвыборный лозунг об опоре на здравый смысл. Это и понятно: Путин если на что и опирается в повседневной работе, так это и есть здравый смысл. Тут у них фишечки совпали, как говорится.Другие говорят, что был сделан весомый шаг к геополитическому прорыву. То есть к разделу мира на сферы влияния в условиях, когда монопольная гегемония, чем США гордились последние лет 25, уже невозможна. Контуры этого нового мира, в принципе, уже первично прорисованы в головах стратегов и тактиков, которые исходят из того, что ни одна из сил сегодня не может победить в одиночку, а совместные действиях тоже невозможны из-за несовпадающих интересов и государственных амбиций.Чтобы интересы гигантов не сталкивались и не приводили к войнам, которые могут уничтожить сегодня всех, Россия и США могли предварительно договориться, что США, конечно, сохраняют влияние в Европе, по-прежнему доят ее и руководят им покорными так называемыми англосаксами по всему миру (всякие там Австралии с Новыми Зеландиями и примкнувшими к ним Япониями), но главной сферой своего влияния и владычества видят западное полушарие. По эдакой новой "доктрине Монро 2.0".А вот огромную Евразию на себя "берут" Россия и Китай. Возможно, еще набирающие силу Индия и кто-то в арабском мире (регионально). И все вместе они и Европой не брезгуют, и Африку осваивают, и с США сотрудничают без войны.И такой подход тоже вполне возможен. Как говорится, хочешь жить – и не такую доктрину сварганишь, чтобы сохраниться.Однако есть третьи – скептики. Это специалисты, которые смотрят в перспективу еще дальше. И утверждают, что и опора на здравый смыслим, и возможный спасительно-предварительный раздел мира на сферы влияния – это всего лишь прелюдия, обман с продолжением, отложенный во времени.Потому что страны, как и люди, страдают раздутыми амбициями и стремлением к единоличному гегемонизму. И так было всегда в человеческой истории: страны много раз вроде бы исходили кровью в страшных войнах, договаривались о "вечном" мире, а потом, по мере усиления отдельных субъектов, все равно появлялся один, кто хотел нового передела. С позиции силы и своего новоявленного или благоприобретенного могущества.И нынешний возможный раздел мира тоже чреват новыми спорами и столкновениями. Геополитическими и всеми прочими. И весь вопрос – во времени: когда и с кем это произойдет, кто опять захочет поживиться за чужой счет.Пример – те же США, которые сто лет жили по первой доктрине Монро, но в начале ХХ века решили стать мировой державой №1. И после двух страшнейших мировых войны и развала одного из конкурентов – СССР, стали. И не смогли остановиться. Задумали поюзать и разорить Китай, подчинить Индию, побузить на Ближнем Востоке и в Африке, подмять под себя Арктику с Антарктикой.Точно так же наблюдается и прежде наблюдалась военная, финансовая и торгово-экономическая экспансия с позиции силы в деятельности всех других гегемонов. И самым трудным слабо достижимым был поиск баланса сдержек и противовесов. А когда не удавалось найти, и начинались новые войны. И горе было тем, кто был к ним не готов или был слабее.Так что и в этом случае, когда США, Россия, Китай и прочие региональные гегемоны сегодня высказывают поддержку здравому смыслу как основе всеобщего взаимодействия, нужно прогнозировать будущее, оглядываясь в прошлое и анализируя его.И, конечно же, всем интересно, что будет с триггером-возбудителем нынешней неприглядной ситуации – с Украиной и ее просроченным фюрером Зеленским. Трамп уже отчитался, что доложил в Киев о результатах разговора с Путиным, и Зеленский сейчас усиленно делает вид, что все понял.Но что людям от его понимания. Многие вспоминают, что еще три года назад, в январе 2022 года перед началом СВО поисковик Google на запрос "сколько лет придурку?" выдавал официальную биографию президента Украины Зеленского, размещенную на официальном сайте Банковой. Google, Карл! Google, который тогда так лизал демократов тогдашнего президента США демократа Джо Байдена, что верблюды в ужасе жаловались на нехватку слюны и недостаточно шершавые языки.И Зеленский полностью соответствовал характеристике поисковика: уже 24 февраля 2022-го началась СВО, а в апреле режим Зеленского отказался от проекта мирного договора, апробированного в Стамбуле, и выбрал войну.Поэтому и сегодня нужно отдавать себе отчет, что власть Зеленский просто так не отдаст. Потеря кресла для него – это путь на скамью подсудимых за все содеянное. И со своей страной, и в войне с Россией. А он отвечать не хочет, поэтому пойдет на любые провокации – от нападения на АЭС и провокаций с "грязной" атомной бомбой до вторжения на новые российские территории и теракты по всей России, куда сможет дотянуться. Зачем? А чтобы отвлечь внимание от переговоров о мире. Как минимум. А как максимум – вообще из сорвать……Но Трамп с Путиным поговорили, и надежда есть…Подробнее о телефонном разговоре президентов России и США - в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250213/1061047234.html

https://ukraina.ru/20250213/1061051725.html

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