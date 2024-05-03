https://ukraina.ru/20240503/1054849086.html

Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны

Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны - 03.05.2024 Украина.ру

Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны

В украинском экспертном сообществе начинают подозревать, что европейский вектор ведет украинцев куда-то не туда. Эксперты думают над тем, удастся ли когда-нибудь выпить давно обещанный властями Украины кофе на набережной в Ялте

2024-05-03T06:13

2024-05-03T06:13

2024-05-03T06:13

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

уклонисты

вадим карасев

кость бондаренко

игорь мосийчук

олег царев

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Кто-то думает и о цене войны. Украинский политолог Вадим Карасев отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что в войне государство может и выиграть, может даже свои территории нарастить. Государство сохранится, но общество уже будет другим, не таким, как прежде.Эксперт напомнил, что "в Европу" украинцы (или их часть) устремились за европейскими стандартами, за свободами и для того, чтобы жить в мире — ведь ЕС в свое время и создавался для того, чтобы не было войн. Но на практике все оказалось по-другому и со стандартами, и со свободами, а уж о мире и речи нет…Но обществу продолжают с различных созданных под копирку площадок внушать что-то о Европе, о борьбе "до последнего" и пр. Карасев в связи с этим заявил, что он устал от всяких "Фабрик новын" ("Фабрик новостей") и призвал украинских журналистов подумать о своей ответственности перед обществом.Впрочем, политолог высказал идею, согласно которой современный мир — это мир жизнелюбия. Тут можно бы и согласиться, но только мы видим, что жизнелюбие это за чужой счет — в данном случае за счет украинцев.Украинцев в результате "жизнелюбия" политиков Запада становится все меньше. Потери растут. И положение на фронте угрожающее, главком ВСУ Александр Сырский откровенно об этом заявил западным партнерам во время встречи на авиационной базе Рамштайн в Германии. По словам главкома, сложная оперативно-стратегическая обстановка имеет тенденцию к обострению.Как отметил известный украинский политолог Константин Бондаренко, главком сказал правду, да лукавить и нет смысла — западные партнеры обладают хорошей военной разведкой, потому о ситуации могут судить объективно. А реальная ситуация такова, что Украина медленно, но верно теряет территорию и уже потеряла все, что получила в ходе летнего контрнаступления."Кофе точно не будет", - констатировал Бондаренко, имея ввиду известное обещание выпить кофе на набережной Ялты (что, как предполагалось киевскими деятелями, должно было состояться еще в прошлом году).Идти в ВСУ добровольно желающих нет, количество уклонистов зашкаливает, а виновата в этом нынешняя власть, которая своими действиями и заявлениями дискредитирует саму идею мобилизации, считает экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО Игорь Мосийчук*."Меня умиляет, когда о мобилизации говорят самые главные ухилянты (уклонисты - Ред.). Ухилянт номер один показательный — это (советник ОП — Ред.) Сережа Лещенко. Потому что он каждую субботу для ухилянтов-мажорчиков крутит дискотеку, а потом на утро в понедельник выходит и говорит — вы ухилянты, а кто не согласен, тот агент Кремля", - заявил Мосйчук* в эфире ютуб-канала Александра Шелеста**.И много таких, которые, говоря о мобилизации, ее дискредитируют. Это целенаправленная диверсия, подозревает политик.Отметим, что в таком случае диверсанты засели на Украине в самых неожиданных местах. Вот местные паблики цитируют вице-премьера и министра экономики Украины Юлию Свириденко, заявившую, что украинских женщин надо привлечь к разминированию территорий. По ее словам, это должно стать следующим шагом в развитии политики гендерного равенства - "все являются людьми, все должны работать на пользу государства"."Самой Свириденко гендерное равенство обеспечило министерское кресло, а остальным она предлагает прогуляться по минному полю", - так прокомментировал эту новость экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.Некоторые эксперты и ЛОМы в связи с этим напоминают о формировании на Украине женского подразделения операторов БПЛА и высказывают предположения, что это первый шаг к готовящейся мобилизации женщин, поскольку мужчин давно не хватает.Впрочем, есть на Украине мужчины, которые мобилизации не боятся — точнее, они уверены, что их не мобилизуют и в окопы не отправят. На этот факт указал советнику главы ОП Михаилу Подоляку житель Запорожья во время прямого эфира.Позвонив в студию, запорожец заявил, что обязанности перед государством есть у всех граждан без исключения, а не только у бедных - "а у нас почему-то воюют бедные". Он поинтересовался, почему на фронте нет ни Баканова, ни Арестовича*, ни Яценюка. На этот вопрос Подоляк вразумительного ответа не дал, но посетовал на то, что в вопросе будто бы звучат "российские нарративы".Комментируя этот случай, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" подчеркнул, что мобилизация на Украине действительно не для всех. "Представители элиты и политики (а заодно их родственники и близкие) в ВСУ "не спешат". Зато рядовых граждан власть без проблем отправляет на самые жесткие участки фронта", - подчеркнул "Резидент".Авторы канала отмечают, что чудовищные потери ВСУ действительно требуют восполнения, вот только затыкают дыры на фронте не отпрысками политиков и их дружками, а обычными людьми, у которых нет ни связей, ни достаточного количества денег, чтобы решить вопрос с "бронью" от мобилизации.О том, какие внутренние конфликты раздирают украинскую власть в настоящее время, можно прочитать в статье Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова* - признан в России по суду экстремистом и террористом** - признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240502/1054834919.html

https://ukraina.ru/20240501/1054821732.html

https://ukraina.ru/20240429/1054799743.html

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Сергей Зуев

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