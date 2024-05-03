Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны - 03.05.2024 Украина.ру
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Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны
Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны - 03.05.2024 Украина.ру
Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны
В украинском экспертном сообществе начинают подозревать, что европейский вектор ведет украинцев куда-то не туда. Эксперты думают над тем, удастся ли когда-нибудь выпить давно обещанный властями Украины кофе на набережной в Ялте
2024-05-03T06:13
2024-05-03T06:13
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
уклонисты
вадим карасев
кость бондаренко
игорь мосийчук
олег царев
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Кто-то думает и о цене войны. Украинский политолог Вадим Карасев отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что в войне государство может и выиграть, может даже свои территории нарастить. Государство сохранится, но общество уже будет другим, не таким, как прежде.Эксперт напомнил, что "в Европу" украинцы (или их часть) устремились за европейскими стандартами, за свободами и для того, чтобы жить в мире — ведь ЕС в свое время и создавался для того, чтобы не было войн. Но на практике все оказалось по-другому и со стандартами, и со свободами, а уж о мире и речи нет…Но обществу продолжают с различных созданных под копирку площадок внушать что-то о Европе, о борьбе "до последнего" и пр. Карасев в связи с этим заявил, что он устал от всяких "Фабрик новын" ("Фабрик новостей") и призвал украинских журналистов подумать о своей ответственности перед обществом.Впрочем, политолог высказал идею, согласно которой современный мир — это мир жизнелюбия. Тут можно бы и согласиться, но только мы видим, что жизнелюбие это за чужой счет — в данном случае за счет украинцев.Украинцев в результате "жизнелюбия" политиков Запада становится все меньше. Потери растут. И положение на фронте угрожающее, главком ВСУ Александр Сырский откровенно об этом заявил западным партнерам во время встречи на авиационной базе Рамштайн в Германии. По словам главкома, сложная оперативно-стратегическая обстановка имеет тенденцию к обострению.Как отметил известный украинский политолог Константин Бондаренко, главком сказал правду, да лукавить и нет смысла — западные партнеры обладают хорошей военной разведкой, потому о ситуации могут судить объективно. А реальная ситуация такова, что Украина медленно, но верно теряет территорию и уже потеряла все, что получила в ходе летнего контрнаступления."Кофе точно не будет", - констатировал Бондаренко, имея ввиду известное обещание выпить кофе на набережной Ялты (что, как предполагалось киевскими деятелями, должно было состояться еще в прошлом году).Идти в ВСУ добровольно желающих нет, количество уклонистов зашкаливает, а виновата в этом нынешняя власть, которая своими действиями и заявлениями дискредитирует саму идею мобилизации, считает экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО Игорь Мосийчук*."Меня умиляет, когда о мобилизации говорят самые главные ухилянты (уклонисты - Ред.). Ухилянт номер один показательный — это (советник ОП — Ред.) Сережа Лещенко. Потому что он каждую субботу для ухилянтов-мажорчиков крутит дискотеку, а потом на утро в понедельник выходит и говорит — вы ухилянты, а кто не согласен, тот агент Кремля", - заявил Мосйчук* в эфире ютуб-канала Александра Шелеста**.И много таких, которые, говоря о мобилизации, ее дискредитируют. Это целенаправленная диверсия, подозревает политик.Отметим, что в таком случае диверсанты засели на Украине в самых неожиданных местах. Вот местные паблики цитируют вице-премьера и министра экономики Украины Юлию Свириденко, заявившую, что украинских женщин надо привлечь к разминированию территорий. По ее словам, это должно стать следующим шагом в развитии политики гендерного равенства - "все являются людьми, все должны работать на пользу государства"."Самой Свириденко гендерное равенство обеспечило министерское кресло, а остальным она предлагает прогуляться по минному полю", - так прокомментировал эту новость экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.Некоторые эксперты и ЛОМы в связи с этим напоминают о формировании на Украине женского подразделения операторов БПЛА и высказывают предположения, что это первый шаг к готовящейся мобилизации женщин, поскольку мужчин давно не хватает.Впрочем, есть на Украине мужчины, которые мобилизации не боятся — точнее, они уверены, что их не мобилизуют и в окопы не отправят. На этот факт указал советнику главы ОП Михаилу Подоляку житель Запорожья во время прямого эфира.Позвонив в студию, запорожец заявил, что обязанности перед государством есть у всех граждан без исключения, а не только у бедных - "а у нас почему-то воюют бедные". Он поинтересовался, почему на фронте нет ни Баканова, ни Арестовича*, ни Яценюка. На этот вопрос Подоляк вразумительного ответа не дал, но посетовал на то, что в вопросе будто бы звучат "российские нарративы".Комментируя этот случай, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" подчеркнул, что мобилизация на Украине действительно не для всех. "Представители элиты и политики (а заодно их родственники и близкие) в ВСУ "не спешат". Зато рядовых граждан власть без проблем отправляет на самые жесткие участки фронта", - подчеркнул "Резидент".Авторы канала отмечают, что чудовищные потери ВСУ действительно требуют восполнения, вот только затыкают дыры на фронте не отпрысками политиков и их дружками, а обычными людьми, у которых нет ни связей, ни достаточного количества денег, чтобы решить вопрос с "бронью" от мобилизации.О том, какие внутренние конфликты раздирают украинскую власть в настоящее время, можно прочитать в статье Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова* - признан в России по суду экстремистом и террористом** - признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240502/1054834919.html
https://ukraina.ru/20240501/1054821732.html
https://ukraina.ru/20240429/1054799743.html
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Сергей Зуев
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, уклонисты, вадим карасев, кость бондаренко, игорь мосийчук, олег царев, политика, эксперты, константин бондаренко, михаил подоляк, вооруженные силы украины, верховная рада, ялта, россия, ес
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, уклонисты, Вадим Карасев, Кость Бондаренко, Игорь Мосийчук, Олег Царев, политика, эксперты, Константин Бондаренко, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Ялта, Россия, ЕС

Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны

06:13 03.05.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе начинают подозревать, что европейский вектор ведет украинцев куда-то не туда. Эксперты думают над тем, удастся ли когда-нибудь выпить давно обещанный властями Украины кофе на набережной в Ялте
Кто-то думает и о цене войны. Украинский политолог Вадим Карасев отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что в войне государство может и выиграть, может даже свои территории нарастить. Государство сохранится, но общество уже будет другим, не таким, как прежде.
Эксперт напомнил, что "в Европу" украинцы (или их часть) устремились за европейскими стандартами, за свободами и для того, чтобы жить в мире — ведь ЕС в свое время и создавался для того, чтобы не было войн. Но на практике все оказалось по-другому и со стандартами, и со свободами, а уж о мире и речи нет…
Но обществу продолжают с различных созданных под копирку площадок внушать что-то о Европе, о борьбе "до последнего" и пр. Карасев в связи с этим заявил, что он устал от всяких "Фабрик новын" ("Фабрик новостей") и призвал украинских журналистов подумать о своей ответственности перед обществом.
Впрочем, политолог высказал идею, согласно которой современный мир — это мир жизнелюбия. Тут можно бы и согласиться, но только мы видим, что жизнелюбие это за чужой счет — в данном случае за счет украинцев.
Украинцев в результате "жизнелюбия" политиков Запада становится все меньше. Потери растут. И положение на фронте угрожающее, главком ВСУ Александр Сырский откровенно об этом заявил западным партнерам во время встречи на авиационной базе Рамштайн в Германии. По словам главкома, сложная оперативно-стратегическая обстановка имеет тенденцию к обострению.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Вчера, 06:35
Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направленииВ украинском экспертном сообществе ломают голову, поможет ли Зеленскому даже удачная мобилизация, захотят ли силой загнанные в армию украинцы сложить голову за отдыхающую в Монако элиту. И думают над тем, насколько Киев приблизился (если приблизился) к заветной цели — членству в НАТО
Как отметил известный украинский политолог Константин Бондаренко, главком сказал правду, да лукавить и нет смысла — западные партнеры обладают хорошей военной разведкой, потому о ситуации могут судить объективно. А реальная ситуация такова, что Украина медленно, но верно теряет территорию и уже потеряла все, что получила в ходе летнего контрнаступления.
"Кофе точно не будет", - констатировал Бондаренко, имея ввиду известное обещание выпить кофе на набережной Ялты (что, как предполагалось киевскими деятелями, должно было состояться еще в прошлом году).
Идти в ВСУ добровольно желающих нет, количество уклонистов зашкаливает, а виновата в этом нынешняя власть, которая своими действиями и заявлениями дискредитирует саму идею мобилизации, считает экс-депутат Верховной Рады и участник карательной АТО Игорь Мосийчук*.
"Меня умиляет, когда о мобилизации говорят самые главные ухилянты (уклонисты - Ред.). Ухилянт номер один показательный — это (советник ОП — Ред.) Сережа Лещенко. Потому что он каждую субботу для ухилянтов-мажорчиков крутит дискотеку, а потом на утро в понедельник выходит и говорит — вы ухилянты, а кто не согласен, тот агент Кремля", - заявил Мосйчук* в эфире ютуб-канала Александра Шелеста**.
И много таких, которые, говоря о мобилизации, ее дискредитируют. Это целенаправленная диверсия, подозревает политик.
киев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 07:44
"Кадровой армии у нас, к сожалению, уже нет". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылуВ украинском экспертном сообществе начинают осознавать, что "формула мира" Зеленского иллюзорна, что ВСУ вряд ли будут в состоянии обеспечить возвращение к границам 1991 года
Отметим, что в таком случае диверсанты засели на Украине в самых неожиданных местах. Вот местные паблики цитируют вице-премьера и министра экономики Украины Юлию Свириденко, заявившую, что украинских женщин надо привлечь к разминированию территорий. По ее словам, это должно стать следующим шагом в развитии политики гендерного равенства - "все являются людьми, все должны работать на пользу государства".
"Самой Свириденко гендерное равенство обеспечило министерское кресло, а остальным она предлагает прогуляться по минному полю", - так прокомментировал эту новость экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.
Некоторые эксперты и ЛОМы в связи с этим напоминают о формировании на Украине женского подразделения операторов БПЛА и высказывают предположения, что это первый шаг к готовящейся мобилизации женщин, поскольку мужчин давно не хватает.
Впрочем, есть на Украине мужчины, которые мобилизации не боятся — точнее, они уверены, что их не мобилизуют и в окопы не отправят. На этот факт указал советнику главы ОП Михаилу Подоляку житель Запорожья во время прямого эфира.
Позвонив в студию, запорожец заявил, что обязанности перед государством есть у всех граждан без исключения, а не только у бедных - "а у нас почему-то воюют бедные". Он поинтересовался, почему на фронте нет ни Баканова, ни Арестовича*, ни Яценюка. На этот вопрос Подоляк вразумительного ответа не дал, но посетовал на то, что в вопросе будто бы звучат "российские нарративы".
Комментируя этот случай, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" подчеркнул, что мобилизация на Украине действительно не для всех. "Представители элиты и политики (а заодно их родственники и близкие) в ВСУ "не спешат". Зато рядовых граждан власть без проблем отправляет на самые жесткие участки фронта", - подчеркнул "Резидент".
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
29 апреля, 07:20
"Киевляне, бегите из города". Украинские эксперты с тревогой о том, во что превратилась УкраинаУкраине под управлением режима Зеленского скоро придется жить при свечах и лучинах. Российские войска последовательно выбивают объекты энергосистемы с тем, чтобы затруднить действия ВСУ. Власти уже сейчас советуют гражданам экономить электроэнергию, не пользоваться электроприборами в определенное время.
Авторы канала отмечают, что чудовищные потери ВСУ действительно требуют восполнения, вот только затыкают дыры на фронте не отпрысками политиков и их дружками, а обычными людьми, у которых нет ни связей, ни достаточного количества денег, чтобы решить вопрос с "бронью" от мобилизации.
О том, какие внутренние конфликты раздирают украинскую власть в настоящее время, можно прочитать в статье Комбинация Ермака: что стоит за слухами об отставке министра обороны Украины Умерова
* - признан в России по суду экстремистом и террористом
** - признан иноагентом в РФ
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияуклонистыВадим КарасевКость БондаренкоИгорь МосийчукОлег ЦаревполитикаэкспертыКонстантин БондаренкоМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныВерховная РадаЯлтаРоссияЕС
 
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06:26Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки
06:13Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин — будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны
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