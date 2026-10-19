Вашингтон давит на Киев: Пентагон блокирует передачу Украине уже оплаченных ракет для Patriot
19:36 19.10.2026 (обновлено: 19:40 19.10.2026)
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
Глава Пентагона Пит Хегсет отказывается согласовывать передачу Украине крупной партии ракет для систем ПВО Patriot, которые уже были оплачены союзниками Киева. Об этом сообщает издание Kiev Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных
В Киеве подозревают, что администрация США намеренно задерживает поставки, используя критически важное вооружение как инструмент политического давления.
"У Хегсета есть контракты на ракеты Patriot на его столе. Он не подписывает их", - сказал один из украинских чиновников в интервью изданию на условиях анонимности.
Зеленский подтвердил факт срыва поставок, заявив, что ранее достигнутые политические договоренности с Вашингтоном не выполняются.
Также в своем телеграм-канале он в очередной раз обвинил западных партнеров в том, что украинская сторона осталась без упреждающих разведданных перед массированным ракетным ударом.
Российские военные минувшей ночью нанесли точный массированный удар по нескольким военным и промышленным объектам в Киеве и Киевской области. Куда прилетело — в материале Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия на сайте Украина.ру.
"У Хегсета есть контракты на ракеты Patriot на его столе. Он не подписывает их", - сказал один из украинских чиновников в интервью изданию на условиях анонимности.
Зеленский подтвердил факт срыва поставок, заявив, что ранее достигнутые политические договоренности с Вашингтоном не выполняются.
Также в своем телеграм-канале он в очередной раз обвинил западных партнеров в том, что украинская сторона осталась без упреждающих разведданных перед массированным ракетным ударом.
Российские военные минувшей ночью нанесли точный массированный удар по нескольким военным и промышленным объектам в Киеве и Киевской области. Куда прилетело — в материале Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия на сайте Украина.ру.
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