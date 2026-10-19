Ракеты нанесли жуткий удар по Киеву. Корецкий подсчитал ущерб от взрывов за 2026 год. Итоги 19 октября - 19.10.2026 Украина.ру
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Ракеты нанесли жуткий удар по Киеву. Корецкий подсчитал ущерб от взрывов за 2026 год. Итоги 19 октября
Ракеты нанесли жуткий удар по Киеву. Корецкий подсчитал ущерб от взрывов за 2026 год. Итоги 19 октября - 19.10.2026 Украина.ру
Ракеты нанесли жуткий удар по Киеву. Корецкий подсчитал ущерб от взрывов за 2026 год. Итоги 19 октября
Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и центру обработки данных в Киеве. Премьер Украины Сергей Корецкий признал: ущерб от взрывов с начала года составил 7,7 миллиарда долларов. А ВС РФ освободили Омельник в Запорожской области. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
2026-10-19T18:00
2026-10-19T18:00
эксклюзив
киев
украина
россия
сергей корецкий
минобороны
украина.ру
вооруженные силы украины
виталий кличко
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Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам хранения ракет и беспилотников, а также центру обработки данных в Киеве и Киевской области в ночь на 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.В частности, в Киеве поражен дата-центр "Дата групп", а также логистический узел "Файер Пойнт", где осуществлялось производство и хранение комплектующих для ударных дронов и двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".Кроме того, в столице нанесен удар по промышленному предприятию ОАО "Химволокно", производившему компоненты для боевых частей беспилотников, и по локомотивному депо, где складировались ракеты "Фламинго" и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9.В городе Ирпень Киевской области атакован завод "Планета пластик", производивший полимерные материалы для военной промышленности. Минобороны добавило: в 130 километрах к юго-западу от порта Одесса также поражен сухогруз, перевозивший грузы военного и двойного назначения.Все удары нанесли при помощи высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников. Ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу, мэр Виталий Кличко сообщал о взрывах и пожарах.Корецкий подсчитал ущерб: 7,7 миллиарда долларовУщерб от взрывов на территории Украины с начала 2026 года составил 7,7 миллиарда долларов. Об этом в интервью Би-би-си сообщил премьер-министр Сергей Корецкий."Это разрушения помещений, бизнеса, предприятий, производств, товаров на складах. Это очень большая цифра, которая дальше будет расти", — уточнил Корецкий.По данным The New York Times, Украина может потерять около 7% экономики из-за кризиса в сталелитейной промышленности. Крупнейшие предприятия отрасли столкнулись с остановкой производства на фоне перебоев с электричеством, проблем с транспортом и ударов по инфраструктуре.Как сообщал Guardian со ссылкой на министра экономики Украины Александра Кравченко, из-за остановки производственных процессов совокупные потери промышленности страны с начала 2026 года достигли примерно 10 миллиардов долларов.Ранее Корецкий заявлял: критически важная инфраструктура получила серьезные повреждения сразу в нескольких регионах Украины.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 19 октябряГруппировка "Север" заняла выгодные рубежи. Поражены бригады ВСУ в Харьковской и Сумской областях — потери противника свыше 230 военнослужащих, 26 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана"."Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 240 человек, семь бронемашин, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии."Южная" группировка улучшила тактическое положение — минус 230 боевиков, три бронемашины, САУ "Акация", 20 автомобилей."Центр" занял более выгодные рубежи — потери ВСУ до 345 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь бронемашин, семь автомобилей, два орудия, две станции РЭБ."Восток" продолжил продвижение в глубину обороны и освободил Омельник в Запорожской области. Потери противника — свыше 165 военнослужащих, бронемашина, пять автомобилей. "Днепр" улучшил тактическое положение.Пока Киев подсчитывает миллиардные убытки, а Корецкий признает масштаб разрушений.
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Мария Илащук
Мария Илащук
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, украина, россия, сергей корецкий, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, виталий кличко
Эксклюзив, Киев, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Виталий Кличко

Ракеты нанесли жуткий удар по Киеву. Корецкий подсчитал ущерб от взрывов за 2026 год. Итоги 19 октября

18:00 19.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности и центру обработки данных в Киеве. Премьер Украины Сергей Корецкий признал: ущерб от взрывов с начала года составил 7,7 миллиарда долларов. А ВС РФ освободили Омельник в Запорожской области. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам хранения ракет и беспилотников, а также центру обработки данных в Киеве и Киевской области в ночь на 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В частности, в Киеве поражен дата-центр "Дата групп", а также логистический узел "Файер Пойнт", где осуществлялось производство и хранение комплектующих для ударных дронов и двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".
Кроме того, в столице нанесен удар по промышленному предприятию ОАО "Химволокно", производившему компоненты для боевых частей беспилотников, и по локомотивному депо, где складировались ракеты "Фламинго" и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9.
В городе Ирпень Киевской области атакован завод "Планета пластик", производивший полимерные материалы для военной промышленности. Минобороны добавило: в 130 километрах к юго-западу от порта Одесса также поражен сухогруз, перевозивший грузы военного и двойного назначения.
Все удары нанесли при помощи высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников. Ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу, мэр Виталий Кличко сообщал о взрывах и пожарах.
Корецкий подсчитал ущерб: 7,7 миллиарда долларов
Ущерб от взрывов на территории Украины с начала 2026 года составил 7,7 миллиарда долларов. Об этом в интервью Би-би-си сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
"Это разрушения помещений, бизнеса, предприятий, производств, товаров на складах. Это очень большая цифра, которая дальше будет расти", — уточнил Корецкий.
По данным The New York Times, Украина может потерять около 7% экономики из-за кризиса в сталелитейной промышленности. Крупнейшие предприятия отрасли столкнулись с остановкой производства на фоне перебоев с электричеством, проблем с транспортом и ударов по инфраструктуре.
Как сообщал Guardian со ссылкой на министра экономики Украины Александра Кравченко, из-за остановки производственных процессов совокупные потери промышленности страны с начала 2026 года достигли примерно 10 миллиардов долларов.
Ранее Корецкий заявлял: критически важная инфраструктура получила серьезные повреждения сразу в нескольких регионах Украины.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 19 октября
Группировка "Север" заняла выгодные рубежи. Поражены бригады ВСУ в Харьковской и Сумской областях — потери противника свыше 230 военнослужащих, 26 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Богдана".
"Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 240 человек, семь бронемашин, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
"Южная" группировка улучшила тактическое положение — минус 230 боевиков, три бронемашины, САУ "Акация", 20 автомобилей.
"Центр" занял более выгодные рубежи — потери ВСУ до 345 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь бронемашин, семь автомобилей, два орудия, две станции РЭБ.
"Восток" продолжил продвижение в глубину обороны и освободил Омельник в Запорожской области. Потери противника — свыше 165 военнослужащих, бронемашина, пять автомобилей. "Днепр" улучшил тактическое положение.
Пока Киев подсчитывает миллиардные убытки, а Корецкий признает масштаб разрушений.
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ЭксклюзивКиевУкраинаРоссияСергей КорецкийМинобороныУкраина.руВооруженные силы УкраиныВиталий Кличко
 
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