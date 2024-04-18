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Вадим Карасев: кто он

Вадим Карасев: кто он - 18.04.2024 Украина.ру

Вадим Карасев: кто он

Украинский политолог, политтехнолог и аналитик, директор Института глобальных стратегий

2024-04-18T06:36

2024-04-18T06:36

2024-04-18T06:36

биография

вадим карасев

украина

политолог

политтехнологии

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Вадим родился 18 мая 1956 года в Коростышеве Житомирской области Украины.Закончил Харьковский государственный университет по специальности политэкономия. После получения диплома в течение 10 лет с 1986 по 1996 год работал в родном вузе преподавателем, а затем еще 6 лет заместителем руководителя Харьковского филиала Национального института стратегических исследований.Все это время Вадим параллельно занимается политическим консультированием. Так, например, во время предвыборной кампании 1999 года он возглавлял группу аналитиков при штабе кандидата в Президенты Леонида Кучмы.С 2001 по 2002 был советником вице-премьер министра Украины.После этого Карасев переезжает в Киев, где с 2003 года занимает должность директора Института глобальных стратегий.С 2006 по 2010 год был внештатным консультантом Главы секретариата Президента Украины.Дважды неудачно пытался пробиться в депутаты: в 2006 году от партии "Народное Вече", а в 2012 году – от "Единого центра".С 2014 года частый гость политических телевизионных шоу на российском телевидении.В декабре 2019 года стал ведущим ток-шоу "Черный лебедь" на телеканале NewsOne.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, вадим карасев, украина, политолог, политтехнологии