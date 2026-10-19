Массовый расстрел: в киевском ТЦК мужчина ранил шестерых человек
20:16 19.10.2026 (обновлено: 20:17 19.10.2026)
В помещении одного из территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве произошла стрельба. Как сообщает полиция, в результате происшествия получили ранения трое полицейских и трое военнослужащих. Нападавший задержан
По предварительной информации, парня доставили в ТЦК за нарушение законодательства о мобилизации.
Официально Киев сейчас столкнулся с жестким недобором личного состава в ВСУ. Планы по мобилизации, по данным журнала The Economist, едва ли выполнены даже на две трети от первоначальной цели.
Напомним, спасенный на днях от погони со стороны украинских пограничников мужчина направил официальный запрос властям Молдавии на получение политического убежища. После побега он находится в травматологическом отделении республиканской больницы. Подробнее об инциденте на пограничной реке — в материале В больнице с сотрясением: украинец, спасенный во время побега через Днестр, попросил убежище в Молдавии на сайте Украина.ру.
Официально Киев сейчас столкнулся с жестким недобором личного состава в ВСУ. Планы по мобилизации, по данным журнала The Economist, едва ли выполнены даже на две трети от первоначальной цели.
Напомним, спасенный на днях от погони со стороны украинских пограничников мужчина направил официальный запрос властям Молдавии на получение политического убежища. После побега он находится в травматологическом отделении республиканской больницы. Подробнее об инциденте на пограничной реке — в материале В больнице с сотрясением: украинец, спасенный во время побега через Днестр, попросил убежище в Молдавии на сайте Украина.ру.
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