В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы - 19.10.2026 Украина.ру
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В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы
В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы - 19.10.2026 Украина.ру
В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы
В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ за сутки погибли три человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник
2026-10-19T17:55
2026-10-19T17:55
новости
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
украина.ру
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По информации главы республики, трагедия произошла на автодороге в районе города Первомайска. Беспилотник нанес удар по автомобилю ритуальной службы, который перевозил тело умершего. В результате атаки все три человека, находившиеся в машине, погибли на месте.Кроме того, в Славяносербском округе атака дрона пришлась по грузовому автомобилю — пострадал водитель. При повторном ударе на этом же участке дороги осколочные ранения получил еще один мужчина."Враг снова атаковал республику: три человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Леонид Пасечник. Накануне в регионе в результате атаки ВСУ также произошла трагедия — подробнее в материале Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах на сайте Украина. ру.
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новости, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы

17:55 19.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковУкраинский дрон
Украинский дрон - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ за сутки погибли три человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник
По информации главы республики, трагедия произошла на автодороге в районе города Первомайска. Беспилотник нанес удар по автомобилю ритуальной службы, который перевозил тело умершего. В результате атаки все три человека, находившиеся в машине, погибли на месте.

Кроме того, в Славяносербском округе атака дрона пришлась по грузовому автомобилю — пострадал водитель. При повторном ударе на этом же участке дороги осколочные ранения получил еще один мужчина.

"Враг снова атаковал республику: три человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Леонид Пасечник.

Накануне в регионе в результате атаки ВСУ также произошла трагедия — подробнее в материале Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах на сайте Украина. ру.
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