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В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы

В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы - 19.10.2026 Украина.ру

В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы

В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ за сутки погибли три человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник

2026-10-19T17:55

2026-10-19T17:55

2026-10-19T17:55

новости

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

украина.ру

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По информации главы республики, трагедия произошла на автодороге в районе города Первомайска. Беспилотник нанес удар по автомобилю ритуальной службы, который перевозил тело умершего. В результате атаки все три человека, находившиеся в машине, погибли на месте.Кроме того, в Славяносербском округе атака дрона пришлась по грузовому автомобилю — пострадал водитель. При повторном ударе на этом же участке дороги осколочные ранения получил еще один мужчина."Враг снова атаковал республику: три человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Леонид Пасечник. Накануне в регионе в результате атаки ВСУ также произошла трагедия — подробнее в материале Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах на сайте Украина. ру.

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новости, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру