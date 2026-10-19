В ЛНР три человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю ритуальной службы
В Луганской Народной Республике в результате атак ВСУ за сутки погибли три человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник
По информации главы республики, трагедия произошла на автодороге в районе города Первомайска. Беспилотник нанес удар по автомобилю ритуальной службы, который перевозил тело умершего. В результате атаки все три человека, находившиеся в машине, погибли на месте.
Кроме того, в Славяносербском округе атака дрона пришлась по грузовому автомобилю — пострадал водитель. При повторном ударе на этом же участке дороги осколочные ранения получил еще один мужчина.
"Враг снова атаковал республику: три человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Леонид Пасечник.
Накануне в регионе в результате атаки ВСУ также произошла трагедия — подробнее в материале Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах на сайте Украина. ру.
Кроме того, в Славяносербском округе атака дрона пришлась по грузовому автомобилю — пострадал водитель. При повторном ударе на этом же участке дороги осколочные ранения получил еще один мужчина.
"Враг снова атаковал республику: три человека погибли, еще двое получили ранения", — написал Леонид Пасечник.
Накануне в регионе в результате атаки ВСУ также произошла трагедия — подробнее в материале Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по ЛНР: Пасечник сообщил о новых жертвах на сайте Украина. ру.
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