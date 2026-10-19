Доброполье - наше! Следующая - Дружковка - 19.10.2026 Украина.ру
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Доброполье - наше! Следующая - Дружковка
Доброполье - наше! Следующая - Дружковка - 19.10.2026 Украина.ру
Доброполье - наше! Следующая - Дружковка
Еще 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России доложил Владимиру Путину об освобождении Доброполья, города на северо-западе ДНР, сражение за который длилось 1,5 месяца
2026-10-19T16:30
2026-10-19T17:35
эксклюзив
доброполье
дружковка
краматорск
славянско-краматорская агломерация
славянск
сво
3-й армейский корпус всу
александр чаленко
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Украинская сторона традиционно отрицает потерю очередного населенного пункта, настаивая на том, что Доброполье до сих находится под контролем ВСУ, а бои идут только на его подступах. Но Киев и в предыдущих аналогичных случаях, когда речь шла об освобождении российской армией Артемовска (Бахмута), Авдеевки, Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда), также долго не признавал утрату контроля над этими городами.Путин в ходе совещания подчеркнул, что освобождение Доброполья открывает путь к освобождению всей ДНР. А переход под российский контроль Алексеево-Дружковки, а также штурмовые действия в отношении самой Дружковки и Краматорска создают условия для скорейшего освобождения всего Донбасса от ВСУ."В целом с начала этого года уже освобождено около 6500 кв. км территорий и 310 населенных пунктов. Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области… Луганская Народная Республика находится полностью под нашим контролем", - подытожил российский президент.Алексеево-Дружковка – это поселок на реке Кривой Торец, юго-восточный "пригород" Дружковки. От последней его отделяют только два села – Кондратовка и Куртовка. ВСУ превратили два предприятия Алексеево-Дружковки – Кондратьевский огнеупорный завод и Дружковскую пищевкусовую фабрику – в укрепы. В этом и заключалась трудность овладения этим населенным пунктом.Усилились бои непосредственно за Дружковку. Известно, что сейчас остаётся в городе от 2,5 до 4 тыс. человек (на момент начала СВО население города составляло 53 тыс. человек). Городская больница больше не функционирует, а ее медицинский персонал переведены в Славянск и Краматорск. Местные органы власти в настоящий момент работают дистанционно или переводят прием граждан в другие регионы внутри Украины – Черкассы, Одессу, Полтаву, Харьков и Кропивницкий. Видимо, в эти города переселяют беженцев из Дружковки. Скорее всего, именно она следующей перейдет под контроль ВС РФ.Немногим лучше ситуация в Краматорске: местные власти объявили обязательную эвакуацию из ряда районов города в связи с ухудшающейся обстановкой. Видимо, речь идет о прифронтовых улицах и на западе, и на востоке города, к которым должны вот-вот подойти российские штурмовые группы. Город давно стоит полупустой. Ежедневно по военным объектам Краматорска, который ВСУ превратили в "фортецю", идут удары российской артиллерии, авиации и беспилотников.В настоящий момент украинский гарнизон Краматорска состоит из подразделений Третьего корпуса ВСУ и 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ДШБ. Также к ним присоединились остатки тех украинских подразделений, которые смогли уйти из Доброполья и Алексеево-Дружковки.Аналогичная ситуация для ВСУ и в Славянске - военные объекты города постоянно кошмарит российская армия, а местное население практически выехало. Украинский гарнизон этого населенного пункта состоит из 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины (не путать с 1-й Славянской бригадой из 51-й армии ВС РФ), а также подразделений 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ДШБ.Читайте также статью Александра Чаленко Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске
https://ukraina.ru/20261012/dobropolskiy-front-boi-na-shakhte-akhmetova-krugom-drony-i-poverzhennye-banderovtsy-1083758150.html
https://ukraina.ru/20261013/totalnaya-evakuatsiya-podgotovka-k-gorodskim-boyam-chto-proiskhodit-v-kramatorske-i-slavyanske-1083782930.html
доброполье
дружковка
краматорск
славянско-краматорская агломерация
славянск
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Александр Чаленко
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, доброполье, дружковка, краматорск, славянско-краматорская агломерация, славянск, сво, 3-й армейский корпус всу, александр чаленко
Эксклюзив, Доброполье, Дружковка, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация, Славянск, СВО, 3-й армейский корпус ВСУ, Александр Чаленко

Доброполье - наше! Следующая - Дружковка

16:30 19.10.2026 (обновлено: 17:35 19.10.2026)
 
© Фото : nv.uaДоброполье
Доброполье - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© Фото : nv.ua
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Еще 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России доложил Владимиру Путину об освобождении Доброполья, города на северо-западе ДНР, сражение за который длилось 1,5 месяца
Украинская сторона традиционно отрицает потерю очередного населенного пункта, настаивая на том, что Доброполье до сих находится под контролем ВСУ, а бои идут только на его подступах. Но Киев и в предыдущих аналогичных случаях, когда речь шла об освобождении российской армией Артемовска (Бахмута), Авдеевки, Красноармейска (Покровска), Димитрова (Мирнограда), также долго не признавал утрату контроля над этими городами.
Путин в ходе совещания подчеркнул, что освобождение Доброполья открывает путь к освобождению всей ДНР. А переход под российский контроль Алексеево-Дружковки, а также штурмовые действия в отношении самой Дружковки и Краматорска создают условия для скорейшего освобождения всего Донбасса от ВСУ.
Шахта Добропольская - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
12 октября, 17:05
Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцыРоссийская армия, продолжая наступать в районе Доброполья, города на северо-западе ДНР, перерезала трассу Доброполье-Краматорск, взяв под контроль три села: Новотроицкое, Петровку и Лидино. Таким образом, добропольский гарнизон ВСУ окончательно потерял возможность получать б/з и подкрепления из Краматорска
"В целом с начала этого года уже освобождено около 6500 кв. км территорий и 310 населенных пунктов. Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области… Луганская Народная Республика находится полностью под нашим контролем", - подытожил российский президент.
Алексеево-Дружковка – это поселок на реке Кривой Торец, юго-восточный "пригород" Дружковки. От последней его отделяют только два села – Кондратовка и Куртовка. ВСУ превратили два предприятия Алексеево-Дружковки – Кондратьевский огнеупорный завод и Дружковскую пищевкусовую фабрику – в укрепы. В этом и заключалась трудность овладения этим населенным пунктом.
Усилились бои непосредственно за Дружковку.
Известно, что сейчас остаётся в городе от 2,5 до 4 тыс. человек (на момент начала СВО население города составляло 53 тыс. человек). Городская больница больше не функционирует, а ее медицинский персонал переведены в Славянск и Краматорск. Местные органы власти в настоящий момент работают дистанционно или переводят прием граждан в другие регионы внутри Украины – Черкассы, Одессу, Полтаву, Харьков и Кропивницкий.
Видимо, в эти города переселяют беженцев из Дружковки. Скорее всего, именно она следующей перейдет под контроль ВС РФ.
Боевая работа расчета БПЛА КВО спецназа Ахмат группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
13 октября, 18:45
Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и СлавянскеРоссийская армия продолжает наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться
Немногим лучше ситуация в Краматорске: местные власти объявили обязательную эвакуацию из ряда районов города в связи с ухудшающейся обстановкой. Видимо, речь идет о прифронтовых улицах и на западе, и на востоке города, к которым должны вот-вот подойти российские штурмовые группы.
Город давно стоит полупустой. Ежедневно по военным объектам Краматорска, который ВСУ превратили в "фортецю", идут удары российской артиллерии, авиации и беспилотников.
В настоящий момент украинский гарнизон Краматорска состоит из подразделений Третьего корпуса ВСУ и 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ДШБ. Также к ним присоединились остатки тех украинских подразделений, которые смогли уйти из Доброполья и Алексеево-Дружковки.
Аналогичная ситуация для ВСУ и в Славянске - военные объекты города постоянно кошмарит российская армия, а местное население практически выехало. Украинский гарнизон этого населенного пункта состоит из 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины (не путать с 1-й Славянской бригадой из 51-й армии ВС РФ), а также подразделений 81-й аэромобильной Слобожанской бригады ДШБ.
Читайте также статью Александра Чаленко Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске
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ЭксклюзивДобропольеДружковкаКраматорскСлавянско-Краматорская агломерацияСлавянскСВО3-й армейский корпус ВСУАлександр Чаленко
 
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