Брестская уния: 430 лет с создания УГКЦ
© Фото : Василий СтоякинГреко-католический храм Св. Василия в Киеве
© Фото : Василий Стоякин
Греко-католическая, иначе – католическая восточного обряда или униатская церковь на Украине была создана 19 октября 1596 года на соборе в Бресте. Этот акт завершил процесс, стартовавший ещё в 1590 году, когда часть православных иерархов Речи Посполитой договорилась о переходе под власть Папы. Однако, единая церковь на украинских землях не возникла
Христианская церковь распалась на православную и католическую в 1054 году. После этого приоритет долгое время всё-таки оставался за константинопольскими патриархами, пока в 1204 году рыцари очередного крестового похода вдруг совершенно "случайно" не захватили Константинополь.
После этого Римский престол сделал несколько попыток прибрать к своим рукам православную церковь целиком — было сделано несколько попыток уний, но все они срывались, а в 1453 году столицу Византийской империи захватили османы.
Тогда Римский престол занялся поглощением конкурента по частям, в одних случаях содействуя католическим монархам и орденам крестоносцев в прямом захвате православных территорий, в других — поглощая бывшие православные митрополии.
После обращения Ивана Грозного к папе с просьбой о содействии в его короновании на польский престол, за что он был готов "расплатиться" унией, в Риме плотно задумались о приведении под свою руку Московской и Киевской митрополий. В Москве в 1582 году им сказали твёрдое "нет". Зато в Киеве для унии не было никаких препятствий.
Создание личной унии династии Ягеллонов между Польским королевством и Великим княжеством Литовским привело к окатоличиванию литовской и русской шляхты. Всё чаще православными церковными сановниками становились младшие сыновья литовских и польских шляхтичей, чьи родственники приняли католичество.
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Православные епархии год от года теряли прихожан и земли, всё это било по доходам церковных сановников. Но многие из них приняли постриг и всю жизнь шли к тому, чтобы получить высокий сан, совсем не для того, чтобы на старости лет нищенствовать и, рискуя жизнью, бороться за православную веру.
Одним из тех, кто инициировал создание унии, был епископ Владимирский и Берестейский Ипатий Потий, в миру — Адам Львович Тышкович.
Другим и, пожалуй, главным заводилой в этом вопросе стал экзарх Константинопольского патриарха епископ Луцкий и Острожский Кирилл Терлецкий. Должность экзарха предоставляла право надзора и суда над западнорусскими священниками. Патриарх Иеремия II не доверял новому, назначенному им в 1589 году под давлением властей Речи Посполитой митрополиту Киевскому, Галицкому и всея Руси Михаилу Рагозе. Теперь же получилось так, что тот, кого Константинопольский патриарх назначил следить за другими, сам первым "побежал" предавать и его, и православную веру.
На июнь 1590 года Киевский митрополит назначил собор. Прямо перед ним Терлецкий втайне от всех организовал в Белзе встречу епископов. На ней было решено принять католическую унию.
На соборе же епископы продолжили изображать из себя ревнителей веры и предложили жаловаться королю на испытываемые православием притеснения.
24 июня того же года Кирилл Терлецкий, а также епископы Львовский — Гедеон Балабан, Турово-Пинский — Леонтий Пельчинский и Хелмский — Дионисий Збируйский обратились к Сигизмунду III, сообщив, что собираются отдаться под власть папы. Король в своём ответе, который он "вынашивал" девять месяцев и отправил только в марте следующего года, сообщил, что одобряет данный поступок и гарантирует сохранность за церковными сановниками их кафедр даже в том случае, если разгневанные патриарх и митрополит попытаются их оттуда убрать.
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Епископы уговорили Перемышльского епископа Михаила Копыстенского. К концу 1594 года тайный сговор охватил практически всех верховных иерархов.
К тому времени какая-то информация стала просачиваться вовне, и в конфликт с высокопоставленными церковниками вступили братства, православные дворяне, простые священники. Но так как официально о своём предательстве они пока что никому не сообщили, споры велись вокруг их несмелых публичных предложений сделать какие-то шаги навстречу "братьям"-католикам.
Противостояние дошло до того, что на очередной созванный митрополитом собор епископы просто не явились.
Вместо этого в конце 1594 года в Сокале тайно собрались Кирилл Терлецкий, Гедеон Балабан, Дионисий Збируйский и Михаил Копыстенский. Коллегиально они составили и подписали документ — "артикулы", — в котором изложили условия, на которых были готовы признать главенство римского понтифика.
Тем временем "обработкой" митрополита Михаила Рагозы занимался другой апологет скорейшего подписания унии — Ипатий Потий.
Этот человек вообще в вопросе конфессиональной принадлежности совершил несколько головокружительных кульбитов. Родившийся православным, он учился в кальвинистской школе, поступил на службу к князю Радзивиллу и, так как тот покровительствовал протестантам, стал кальвинистом. Затем женился на дочери православного князя Фёдора Головни-Острожского, оставил службу у Радзивилла и вновь вернулся в православие. В 1589 году король назначил его на совершенно светскую должность каштеляна брестского.
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Прочитав, когда ему уже было за сорок, книгу польского иезуита Петра Скарги "О единстве церкви Божией", Потий стал ярым сторонником идеи, что единственный способ спасти православие от увлечения ересями — соединение с Римской католической церковью. С этими мыслями в голове после успения в 1594 году жены он, при содействии тестя, принял монашество и занял кафедру епископа Владимирского.
Содействуя Терлецкому, он вступил с митрополитом Михаилом в длительную переписку. Рагоза побаивался решительных православных магнатов, в первую очередь князей Острожских, которые за предательство истинной веры могли пойти на крайние меры.
Наконец, "почва" была окончательно подготовлена, и, когда к митрополиту из Сокаля в Киев приехал Терлецкий с уже подписанным подавляющим большинством епископов документом на руках, он его тоже "подмахнул". За этот шаг папа Климент VIII обещал передать Рагозе Киево-Печерскую лавру.
В начале 1595 года Терлецкий выехал в Краков, где встретился с папским нунцием и высокопоставленными католическими священниками. С ними были проведены очередные переговоры по условиям унии.
В марте о готовящемся предательстве верховных церковных сановников стало известно главному ревнителю православной веры в Речи Посполитой — князю Константину Константиновичу Острожскому. От тут же обнародовал полученные известия.
Братства, рядовое монашество, дворяне и православная паства форменным образом встали "на дыбы". До вооружённых выступлений пока не доходило, но конфликты возникали повсеместно. Опасаясь расправы, Гедеон Балабан и Михаил Копыстенский отказались от участия в переговорах об унии и заявили о своей верности православию.
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А Терлецкий продолжал делать своё дело — собирал под "артикулами" новые подписи. Последним 1 июня 1595 года их подписал Кобринский архимандрит Иона Гоголь.
Условия унии сводились к следующему: неприкосновенность православных догматов и обрядов, подчинение церкви папе, охрана прав иерархов от притязаний панов и братств, сохранение церковных имений, приобретение для высшего духовенства сенаторских званий, ограждение западнорусской церкви от влияния греков, запрет на переход из унии в католицизм, на превращение православных храмов в костёлы, на принуждение к переходу в католичество при заключении смешанных браков и прочее. За сидящим в Киеве митрополитом сохранялось право самостоятельно назначать епископов.
Князь Острожский не собирался мириться со сложившейся ситуацией.
25 июня он обратился с посланием ко всем православным Речи Посполитой, призывая твёрдо стоять за веру. Так как митрополит свою паству предал, с просьбой о созыве внеочередного собора князь обратился к королю. Король её отклонил и подтвердил свои гарантии митрополиту и епископам в сохранении за ними кафедр.
В дело вмешался находившийся в Яссах другой экзарх Константинопольского патриарха — Никифор. Он обратился к православным Киевской митрополии с призывом, что, если епископы не откажутся от своих намерений, не подчиняться им и прислать в этом случае кандидатов на их кафедры к нему на утверждение.
В ноябре 1595 года в Рим выехали Кирил Терлецкий и Ипатий Потий. В Риме к православным всегда относились как к схизматикам, поэтому присягу Терлецкий и Потий от имени всей епископской братии Киевской митрополии приносили по давно уже разработанной в предыдущие попытки унии форме для греков, возвращающихся к единству Римской церкви. Они заявили о полном принятии католицизма как догматического и церковного учения, включая определения Тридентского собора.
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Ни о каком сохранении каких-либо особенностей православного вероучения не было и речи. Оставалось только право ведения служб на церковнославянском языке.
Именно это событие, произошедшее 23 декабря 1595 года, и стало реальным началом унии, а не Брестский собор, который высокопоставленные церковные сановники провели для подведения под совершённое ими откровенное предательство официально-правовой базы.
Уже 23 февраля 1596 года (за несколько месяцев до собора в Бресте) Папа подписал адресованную Киевскому митрополиту буллу, которая не предусматривала за Киевом, вопреки положениям "артикулов", никакой автономии. Также Папа не ввёл для польской католической церкви никаких ограничений для обращения униатов в католицизм. В Речи Посполитой, вопреки обещаниям польского короля, не были приняты никакие законодательные акты, уравнивающие униатское и католическое духовенство в их правах.
"Коллективный Запад" в очередной раз откровенно "кинул" украинское духовенство.
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