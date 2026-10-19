Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются - 19.10.2026 Украина.ру
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Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются
Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются - 19.10.2026 Украина.ру
Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются
Соглашение России и США по поставкам дизельного топлива выгодно обеим сторонам: российские компании получат дополнительную прибыль, а американский президент Дональд Трамп — рычаг для усиления позиций республиканцев перед выборами 3 ноября. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-19T18:30
2026-10-19T18:30
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По его словам, интересы России и США здесь совпали. Российские компании не против заработать дополнительные средства, а администрации Трампа необходимо усилить позиции республиканцев накануне выборов. России же выгодно, чтобы глава Белого дома не был полностью блокирован демократами. При этом, подчеркнул собеседник издания, на уступки пошли только США, а Россия не ограничена в ударах по Украине, поскольку энергетического перемирия с Киевом нет. "По сути, на уступки пошли только США. У республиканцев сейчас крайне тяжёлое положение. И я не исключаю, что администрация Трампа попробует фальсифицировать выборы в Конгресс в свою пользу. То же самое делали демократы при [экс-президенте США Джо] Байдене", — заявил Ищенко. По его мнению, для того чтобы фальсификации выглядели естественно на фоне опросов с серьёзным отставанием республиканцев, нужно объяснить сокращение разрыва грамотной социальной политикой и дешёвым топливом. Эксперт подчеркнул, что даже продление сделки не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США. По словам Ищенко, дополнительную возможность принудить Европу зафиксировать убытки и прекратить раскачивать кризис и готовить общеевропейскую войну. "Без США Европа воевать с Россией не может. Для Европы это будет означать тотальную катастрофу. Не то, чтобы ВС РФ дошли до Парижа, они, скорее всего, даже до Берлина не дойдут. В том числе и потому, что незачем. Но русская армия сейчас и не в Киеве, а Украина не может существовать без внешнего финансирования. Европа идёт по тому же пути", — резюмировал Ищенко. Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого США временно ослабили санкции против России до апреля 2027 года. Решение вызвало резкую реакцию на Украине, в Европейском союзе (ЕС) и даже в Конгрессе США. Вскоре Трамп призвал к отставке Владимира Зеленского, а затем и вовсе в одностороннем порядке объявил об энергетическом перемирии.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру. Подробнее о дальнейших планах главы Белого дома касательно Украины — в публикации Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают.
https://ukraina.ru/20261019/polgoda-posle-mira-zelenskiy-pridumal-kak-podolshe-ostatsya-u-vlasti-1083909282.html
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новости, сша, россия, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, миа "россия сегодня", украина.ру, ес
Новости, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, ЕС

Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются

18:30 19.10.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРостислав Ищенко
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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Соглашение России и США по поставкам дизельного топлива выгодно обеим сторонам: российские компании получат дополнительную прибыль, а американский президент Дональд Трамп — рычаг для усиления позиций республиканцев перед выборами 3 ноября. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, интересы России и США здесь совпали. Российские компании не против заработать дополнительные средства, а администрации Трампа необходимо усилить позиции республиканцев накануне выборов. России же выгодно, чтобы глава Белого дома не был полностью блокирован демократами.
"Это красивое решение. Трамп может работать над снижением цен в своей стране, а европейцы и дальше будут страдать от высоких цен", — отметил эксперт.
При этом, подчеркнул собеседник издания, на уступки пошли только США, а Россия не ограничена в ударах по Украине, поскольку энергетического перемирия с Киевом нет.
"По сути, на уступки пошли только США. У республиканцев сейчас крайне тяжёлое положение. И я не исключаю, что администрация Трампа попробует фальсифицировать выборы в Конгресс в свою пользу. То же самое делали демократы при [экс-президенте США Джо] Байдене", — заявил Ищенко.
По его мнению, для того чтобы фальсификации выглядели естественно на фоне опросов с серьёзным отставанием республиканцев, нужно объяснить сокращение разрыва грамотной социальной политикой и дешёвым топливом.
Эксперт подчеркнул, что даже продление сделки не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США.
"Штаты настроены продолжать борьбу за гегемонию. Они не являются для нас союзником, мы не ожидаем дальнейшего снятия санкций. Но сегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне", — пояснил он.
По словам Ищенко, дополнительную возможность принудить Европу зафиксировать убытки и прекратить раскачивать кризис и готовить общеевропейскую войну.
"Без США Европа воевать с Россией не может. Для Европы это будет означать тотальную катастрофу. Не то, чтобы ВС РФ дошли до Парижа, они, скорее всего, даже до Берлина не дойдут. В том числе и потому, что незачем. Но русская армия сейчас и не в Киеве, а Украина не может существовать без внешнего финансирования. Европа идёт по тому же пути", — резюмировал Ищенко.
Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого США временно ослабили санкции против России до апреля 2027 года.
Решение вызвало резкую реакцию на Украине, в Европейском союзе (ЕС) и даже в Конгрессе США. Вскоре Трамп призвал к отставке Владимира Зеленского, а затем и вовсе в одностороннем порядке объявил об энергетическом перемирии.
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
09:55
"Полгода после мира": Зеленский придумал, как подольше остаться у властиВладимир Зеленский планирует организовать выборы на Украине не раньше, чем через шесть месяцев после завершения конфликта, о чем он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC News
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру.
Подробнее о дальнейших планах главы Белого дома касательно Украины — в публикации Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают.
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