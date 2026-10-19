https://ukraina.ru/20261019/ischenko-rossiya-v-plyuse--zapad-platit-za-toplivo-a-udary-prodolzhayutsya--1083912073.html

Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются

Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются - 19.10.2026 Украина.ру

Ищенко: Россия в плюсе — Запад платит за топливо, а удары продолжаются

Соглашение России и США по поставкам дизельного топлива выгодно обеим сторонам: российские компании получат дополнительную прибыль, а американский президент Дональд Трамп — рычаг для усиления позиций республиканцев перед выборами 3 ноября. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-19T18:30

2026-10-19T18:30

2026-10-19T18:30

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По его словам, интересы России и США здесь совпали. Российские компании не против заработать дополнительные средства, а администрации Трампа необходимо усилить позиции республиканцев накануне выборов. России же выгодно, чтобы глава Белого дома не был полностью блокирован демократами. При этом, подчеркнул собеседник издания, на уступки пошли только США, а Россия не ограничена в ударах по Украине, поскольку энергетического перемирия с Киевом нет. "По сути, на уступки пошли только США. У республиканцев сейчас крайне тяжёлое положение. И я не исключаю, что администрация Трампа попробует фальсифицировать выборы в Конгресс в свою пользу. То же самое делали демократы при [экс-президенте США Джо] Байдене", — заявил Ищенко. По его мнению, для того чтобы фальсификации выглядели естественно на фоне опросов с серьёзным отставанием республиканцев, нужно объяснить сокращение разрыва грамотной социальной политикой и дешёвым топливом. Эксперт подчеркнул, что даже продление сделки не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США. По словам Ищенко, дополнительную возможность принудить Европу зафиксировать убытки и прекратить раскачивать кризис и готовить общеевропейскую войну. "Без США Европа воевать с Россией не может. Для Европы это будет означать тотальную катастрофу. Не то, чтобы ВС РФ дошли до Парижа, они, скорее всего, даже до Берлина не дойдут. В том числе и потому, что незачем. Но русская армия сейчас и не в Киеве, а Украина не может существовать без внешнего финансирования. Европа идёт по тому же пути", — резюмировал Ищенко. Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого США временно ослабили санкции против России до апреля 2027 года. Решение вызвало резкую реакцию на Украине, в Европейском союзе (ЕС) и даже в Конгрессе США. Вскоре Трамп призвал к отставке Владимира Зеленского, а затем и вовсе в одностороннем порядке объявил об энергетическом перемирии.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну читайте на сайте Украина.ру. Подробнее о дальнейших планах главы Белого дома касательно Украины — в публикации Трамп хочет заканчивать войну без Зеленского: в Киеве его проклинают.

https://ukraina.ru/20261019/polgoda-posle-mira-zelenskiy-pridumal-kak-podolshe-ostatsya-u-vlasti-1083909282.html

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новости, сша, россия, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, миа "россия сегодня", украина.ру, ес