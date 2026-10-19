Супервирус от искусственного интеллекта: контрразведка Британии запугивает мир биологическим оружием - 19.10.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261019/supervirus-ot-iskusstvennogo-intellekta-kontrrazvedka-britanii-zapugivaet-mir-biologicheskim-oruzhiem-1083911168.html
Супервирус от искусственного интеллекта: контрразведка Британии запугивает мир биологическим оружием
Супервирус от искусственного интеллекта: контрразведка Британии запугивает мир биологическим оружием - 19.10.2026 Украина.ру
Супервирус от искусственного интеллекта: контрразведка Британии запугивает мир биологическим оружием
Глава британской контрразведки МИ-5 сэр Кен Маккаллам публично заявил, что искусственный интеллект меняет правила биологической войны. По его словам, синтез принципиально новых смертоносных вирусов через большие языковые модели беспокоит спецслужбы сильнее любых привычных терактов.
2026-10-19T17:31
2026-10-19T17:31
эксклюзив
сша
британия
сан-франциско
сенат
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Одновременно лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон предупредил, что вероятность полного вымирания человечества от неконтролируемого машинного разума в ближайшие десятилетия составляет 10%.Нагоняют жутиЭтой осенью директор МИ-5 открыл правительственный Центр оценки угроз искусственного интеллекта под вывеской AITAC. Раньше в Сан-Франциско руководство компании Anthropic начало возводить автоматизированные биологические лаборатории и публиковать одновременно с этим манифесты об угрозах биологической безопасности.И все это почти одновременно со скандальными заявлениями Джеффри Хинтона.Конечно, тут приходится включить критическое мышление. Разговор о биологической угрозе бьет прямо в подкорку, минуя любые зачатки рассудка. Человек не видит микроба, не разбирается в структурах нуклеиновых кислот – для него это так же страшно и неведомо, как ядерное оружие. А значит, под соусом такого страха публике можно продать что угодно.Стоит авторитетному дяде в строгом костюме сказать, что некая сущность с мышлением нейроотличного ребенка и всеми знаниями планеты может собрать в подвале вирус натуральной оспы, критическое мышление выключается наглухо. И в этот момент можно продавить любые инициативы под видом "защиты будущего".Руки не оттуда растутРемесло держится на неявном знании. Этим термином специалисты называют навыки, которые физически невозможно описать словами в справочнике или скормить языковой модели. Например, мышечная память рук и ощущение сопротивления от материала.Нейросеть представляет собой быструю цифровую картотеку. Она находит совпадения в терабайтах чужих научных статей и складывает слова в грамматически верные предложения. Рук у нее нет, глаз – тоже, как и чувств объема и сопротивления.Программа не способна взять дозатор или промыть центрифугу. Исследование американского Think-tank’а RAND Corporation проверило этот миф практикой: исследователи разделили людей на команды с доступом к современным языковым моделям и группы с обычным интернетом. Выяснилось, что нейросети не дают заговорщикам никакого статистически значимого преимущества при подготовке сложных наукоемких инструментов или оружия.Модель выдавала ту же информацию из открытых учебников, которую выдает обычный поисковик, просто в более удобном формате.Вторая причина, по которой сама идея биооружия от ИИ звучит как чушь –логистика. Допустим, злоумышленник получил на экране компьютера точную формулу генома опасного патогена. Но это только начало, ведь ему еще нужно как-то наладить производство: нельзя просто взять и напечатать вирус на 3D-принтере, купленном на маркетплейсе.Для кого спектакльЕсли биологический терроризм с планшетом в руках невозможен, зачем владельцы корпораций выходят на трибуны и пугают сенаторов собственными алгоритмами? Ответ, как всегда, кроется в законах капитализма и рынка.Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявил под присягой в Сенате США, что через два года технологии дойдут до опасной черты и смогут заполнить недостающие звенья в создании биологического оружия. Он настойчиво убеждал конгрессменов ввести строжайший надзор за мощными вычислениями.Вот только там, где одни видят гуманизм, другие резонно замечают: да это просто попытка задушить конкурентов!Лидерам рынка наступают на пятки независимые разработчики, исследователи из университетов и сторонники открытого программного кода. Программисты по всему миру бесплатно выкладывают открытые архитектуры, которые работают на обычных домашних видеокартах и быстро догоняют закрытые платные платформы по качеству. Открытый код рушит монополию, лишает миллиардеров сверхприбылей и делает технологию всеобщим достоянием.Победить открытый код в честной конкуренции гиганты Кремниевой долины не могут. Зато они могут прийти к государству и объявить свободные вычисления смертельной угрозой человечеству.Если убедить чиновников, что любая мощная видеокарта способна синтезировать вирус судного дня, государство введет драконовские правила, а само разрешение на разработку моделей придется выпрашивать у государства под пристальным надзором лоббистов. Именно этого и добиваются Амодеи и глава компании OpenAI Сэм Альтман.Крупнейшие игроки IT-рынка давно переросли создание компьютерных программ для частного потребителя. Та же Anthropic открыто оборудует роботизированные биологические лаборатории и продвигает стандарты управления оборудованием через свои алгоритмы.По официальной версии, ученые изучают структуру белков, чтобы заранее искать лекарства от будущих болезней. Однако не нужно объяснять, насколько легко подобным центрам находится двойное применение – Украина не даст соврать. Нельзя создать защиту от отравы, которой не существует – сначала ее нужно создать. Так что, разворачивая подобные лаборатории, Anthropic стремительно превращаются в привилегированных оборонных подрядчиков, работающих с оружием массового поражения.Глава МИ-5 Кен Маккаллам явно тоже это понимает, ведь открытый им центр AITAC при МИ-5 напрямую привлекает специалистов коммерческих лабораторий для совместной оценки угроз.Это очень важный сдвиг: военные больше не идут к ученым в госучреждениях – они идут к коммерсантам из Кремниевой долины. А все потому, что западным силовикам постоянно жизненно необходимы новые поводы для выбивания бюджетных миллиардов и расширения полномочий по слежке за гражданами.Корпорациям же нужна государственная броня от антимонопольных исков и вечные оборонные заказы – все в выигрыше. Только пробирку не разбейте.Человечеству выставят счетСамый подлый трюк развернувшейся кампании кроется в смене направления запугивания обывателя. Стоит вспомнить, чем СМИ накачивали аудиторию пару лет назад. Из каждого приемника раздавались проповеди: умная машина отнимет у тебя работу. Чертежников пугали графическими нейросетями, диспетчеров и менеджеров поддержки – чат-ботами, водителей грузовиков – автопилотами, грузчиков – складскими роботами.Верхи общества получили в ответ волну тяжелого социального раздражения. У людей на заводах и в конторах возникли опасные для начальства вопросы. Если алгоритм экономит предприятию миллионы и выкидывает человека на улицу, давайте введем налог на автоматизацию. Давайте сократим рабочую смену до 30 часов без урезания заработка. Давайте выплачивать безусловный базовый доход за счет владельцев цифровых платформ.В США сценаристы и актеры вышли на улицы, остановили киноиндустрию на полгода и вырвали у студийных боссов строгие ограничения на применение цифровых дублеров и помощников сценаристов.Экономический страх опасен правящему классу, потому что он всегда указывает пальцем на конкретного виновника: директора завода, владельца корпорации, грабительское распределение прибыли. Но когда человеку внушают, что неведомый электронный разум через полгода сотрет человечество с лица Земли новой оспой, любые разговоры о зарплате, сверхурочных и пенсионном возрасте кажутся мелочными и глупыми. Объединяйтесь и терпите во имя всего человечества.Тотальное государство легитимизирует себя через тотальную тревогу. Перед лицом абстрактной катастрофы маленькому бюргеру, мистеру или сеньору внушают стыд за саму мысль о своих правах. Он послушно терпит проверку личных сообщений, соглашается на цифровой поводок и покорно просит надзора, лишь бы супервирус, которого нет, не забрал у него самое дорогое.
https://ukraina.ru/20260926/uchnye-predskazali-bunt-ii-on-mozhet-nachatsya-na-ukraine-1083430178.html
https://ukraina.ru/20260916/konets-sveta-blizok-deystvitelno-li-ii-zakhvatit-internet-i-porabotit-chelovechestvo-1083215697.html
https://ukraina.ru/20260810/strashnee-drona-kogda-na-ukraine-poyavyatsya-ii-istrebiteli-i-tanki-1082352897.html
https://ukraina.ru/20260904/rossiyskie-drony-s-ii-stali-novym-koshmarom-dlya-kieva-na-ukraine-panika-1083009512.html
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Никита Волкович
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Никита Волкович
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эксклюзив, сша, британия, сан-франциско, сенат
Эксклюзив, США, Британия, Сан-Франциско, сенат

Супервирус от искусственного интеллекта: контрразведка Британии запугивает мир биологическим оружием

17:31 19.10.2026
 
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Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Никита Волкович
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Глава британской контрразведки МИ-5 сэр Кен Маккаллам публично заявил, что искусственный интеллект меняет правила биологической войны. По его словам, синтез принципиально новых смертоносных вирусов через большие языковые модели беспокоит спецслужбы сильнее любых привычных терактов.
Одновременно лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон предупредил, что вероятность полного вымирания человечества от неконтролируемого машинного разума в ближайшие десятилетия составляет 10%.
Нагоняют жути
Этой осенью директор МИ-5 открыл правительственный Центр оценки угроз искусственного интеллекта под вывеской AITAC. Раньше в Сан-Франциско руководство компании Anthropic начало возводить автоматизированные биологические лаборатории и публиковать одновременно с этим манифесты об угрозах биологической безопасности.
И все это почти одновременно со скандальными заявлениями Джеффри Хинтона.
Конечно, тут приходится включить критическое мышление. Разговор о биологической угрозе бьет прямо в подкорку, минуя любые зачатки рассудка. Человек не видит микроба, не разбирается в структурах нуклеиновых кислот – для него это так же страшно и неведомо, как ядерное оружие. А значит, под соусом такого страха публике можно продать что угодно.
Стоит авторитетному дяде в строгом костюме сказать, что некая сущность с мышлением нейроотличного ребенка и всеми знаниями планеты может собрать в подвале вирус натуральной оспы, критическое мышление выключается наглухо. И в этот момент можно продавить любые инициативы под видом "защиты будущего".
Руки не оттуда растут
Ремесло держится на неявном знании. Этим термином специалисты называют навыки, которые физически невозможно описать словами в справочнике или скормить языковой модели. Например, мышечная память рук и ощущение сопротивления от материала.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2026
26 сентября, 06:04
Учёные предсказали бунт ИИ: он может начаться на УкраинеВ рамках Генеральной Ассамблеи ООН корпорация OpenAI объявила о передаче Украине бесплатного доступа к платформе Daybreak – флагманскому комплексу для поиска уязвимостей в программном коде.
Нейросеть представляет собой быструю цифровую картотеку. Она находит совпадения в терабайтах чужих научных статей и складывает слова в грамматически верные предложения. Рук у нее нет, глаз – тоже, как и чувств объема и сопротивления.
Программа не способна взять дозатор или промыть центрифугу. Исследование американского Think-tank’а RAND Corporation проверило этот миф практикой: исследователи разделили людей на команды с доступом к современным языковым моделям и группы с обычным интернетом. Выяснилось, что нейросети не дают заговорщикам никакого статистически значимого преимущества при подготовке сложных наукоемких инструментов или оружия.
Модель выдавала ту же информацию из открытых учебников, которую выдает обычный поисковик, просто в более удобном формате.
Вторая причина, по которой сама идея биооружия от ИИ звучит как чушь –логистика. Допустим, злоумышленник получил на экране компьютера точную формулу генома опасного патогена. Но это только начало, ведь ему еще нужно как-то наладить производство: нельзя просто взять и напечатать вирус на 3D-принтере, купленном на маркетплейсе.
Для кого спектакль
Если биологический терроризм с планшетом в руках невозможен, зачем владельцы корпораций выходят на трибуны и пугают сенаторов собственными алгоритмами? Ответ, как всегда, кроется в законах капитализма и рынка.
Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявил под присягой в Сенате США, что через два года технологии дойдут до опасной черты и смогут заполнить недостающие звенья в создании биологического оружия. Он настойчиво убеждал конгрессменов ввести строжайший надзор за мощными вычислениями.
V Международный научный форум Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика - РИА Новости, 1920, 16.09.2026
16 сентября, 08:02
"Конец света близок": действительно ли ИИ захватит интернет и поработит человечествоГлава OpenAI Сэм Альтман публично сравнил разработку нейросетей с созданием атомного оружия и потребовал тотального государственного контроля над индустрией. В интервью журналу Fortune предприниматель даже заявил, что перенес запланированный выход OpenAI на биржу — все ради "спасения человеческой цивилизации"
Вот только там, где одни видят гуманизм, другие резонно замечают: да это просто попытка задушить конкурентов!
Лидерам рынка наступают на пятки независимые разработчики, исследователи из университетов и сторонники открытого программного кода. Программисты по всему миру бесплатно выкладывают открытые архитектуры, которые работают на обычных домашних видеокартах и быстро догоняют закрытые платные платформы по качеству. Открытый код рушит монополию, лишает миллиардеров сверхприбылей и делает технологию всеобщим достоянием.
Победить открытый код в честной конкуренции гиганты Кремниевой долины не могут. Зато они могут прийти к государству и объявить свободные вычисления смертельной угрозой человечеству.
Если убедить чиновников, что любая мощная видеокарта способна синтезировать вирус судного дня, государство введет драконовские правила, а само разрешение на разработку моделей придется выпрашивать у государства под пристальным надзором лоббистов. Именно этого и добиваются Амодеи и глава компании OpenAI Сэм Альтман.
Крупнейшие игроки IT-рынка давно переросли создание компьютерных программ для частного потребителя. Та же Anthropic открыто оборудует роботизированные биологические лаборатории и продвигает стандарты управления оборудованием через свои алгоритмы.
По официальной версии, ученые изучают структуру белков, чтобы заранее искать лекарства от будущих болезней. Однако не нужно объяснять, насколько легко подобным центрам находится двойное применение – Украина не даст соврать. Нельзя создать защиту от отравы, которой не существует – сначала ее нужно создать. Так что, разворачивая подобные лаборатории, Anthropic стремительно превращаются в привилегированных оборонных подрядчиков, работающих с оружием массового поражения.
Глава МИ-5 Кен Маккаллам явно тоже это понимает, ведь открытый им центр AITAC при МИ-5 напрямую привлекает специалистов коммерческих лабораторий для совместной оценки угроз.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
10 августа, 16:11
Страшнее дрона. Когда на Украине появятся ИИ-истребители и танкиВ начале августа ВВС США и подразделение Skunk Works компании Lockheed Martin официально объявили о завершении очередного этапа летных испытаний экспериментального истребителя X-62A VISTA. В ходе серии вылетов бортовой алгоритм искусственного интеллекта совершил 27 автономных перехватов реальной воздушной цели — реактивного самолета T-38 Talon
Это очень важный сдвиг: военные больше не идут к ученым в госучреждениях – они идут к коммерсантам из Кремниевой долины. А все потому, что западным силовикам постоянно жизненно необходимы новые поводы для выбивания бюджетных миллиардов и расширения полномочий по слежке за гражданами.
Корпорациям же нужна государственная броня от антимонопольных исков и вечные оборонные заказы – все в выигрыше. Только пробирку не разбейте.
Человечеству выставят счет
Самый подлый трюк развернувшейся кампании кроется в смене направления запугивания обывателя. Стоит вспомнить, чем СМИ накачивали аудиторию пару лет назад. Из каждого приемника раздавались проповеди: умная машина отнимет у тебя работу. Чертежников пугали графическими нейросетями, диспетчеров и менеджеров поддержки – чат-ботами, водителей грузовиков – автопилотами, грузчиков – складскими роботами.
Верхи общества получили в ответ волну тяжелого социального раздражения. У людей на заводах и в конторах возникли опасные для начальства вопросы. Если алгоритм экономит предприятию миллионы и выкидывает человека на улицу, давайте введем налог на автоматизацию. Давайте сократим рабочую смену до 30 часов без урезания заработка. Давайте выплачивать безусловный базовый доход за счет владельцев цифровых платформ.
В США сценаристы и актеры вышли на улицы, остановили киноиндустрию на полгода и вырвали у студийных боссов строгие ограничения на применение цифровых дублеров и помощников сценаристов.
Боевая работа батальона Шрама спецназа Ахмат на Славянском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
4 сентября, 13:15
Российские дроны с ИИ стали новым кошмаром для Киева: на Украине паникаСоветник президента Украины Сергей Бескрестнов признал, что Россия обогнала Украину в применении искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах. Об этом 4 сентября написало украинское издание "Страна.ua"
Экономический страх опасен правящему классу, потому что он всегда указывает пальцем на конкретного виновника: директора завода, владельца корпорации, грабительское распределение прибыли. Но когда человеку внушают, что неведомый электронный разум через полгода сотрет человечество с лица Земли новой оспой, любые разговоры о зарплате, сверхурочных и пенсионном возрасте кажутся мелочными и глупыми. Объединяйтесь и терпите во имя всего человечества.
Тотальное государство легитимизирует себя через тотальную тревогу. Перед лицом абстрактной катастрофы маленькому бюргеру, мистеру или сеньору внушают стыд за саму мысль о своих правах. Он послушно терпит проверку личных сообщений, соглашается на цифровой поводок и покорно просит надзора, лишь бы супервирус, которого нет, не забрал у него самое дорогое.
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17:31Супервирус от искусственного интеллекта: контрразведка Британии запугивает мир биологическим оружием
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