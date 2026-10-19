https://ukraina.ru/20261019/prezhney-ukrainy-bolshe-ne-budet-kiev-vvodit-sertifikaty-ukrainskoy-identichnosti-1083917358.html

Прежней Украины больше не будет: Киев вводит сертификаты украинской идентичности

Прежней Украины больше не будет: Киев вводит сертификаты украинской идентичности - 19.10.2026 Украина.ру

Прежней Украины больше не будет: Киев вводит сертификаты украинской идентичности

Министерство иностранных дел Украины занялось выдачей сертификатов сохранения национальной идентичности. И случайно – хотя, может, и нет – вступило в конфликт с соросятами, которые уже несколько лет курируют процесс создания "глобальных украинцев" за рубежом.

2026-10-19T16:01

2026-10-19T16:01

2026-10-19T16:01

эксклюзив

украина

европа

киев

лариса ницой

владимир зеленский

министерство иностранных дел

министерство культуры

мид

виталий кличко

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Битва намечается покруче, чем между мэром Киева Виталием Кличко и главой киевского режима Владимиром Зеленским.Ведомство Андрея Сибиги внезапно утвердило порядок выдачи "Сертификата о сохранении украинской национальной идентичности" для детей в возрасте до 16 лет, проживающих за рубежом.По замыслу дипломатов криворожского разлива, сертификаты должны мотивировать детей из украинской общины изучать язык, знать историю и культуру Украины, а также участвовать в жизни общины. На вид – такая себе модель мини-канадской диаспоры, где хранители национального кода бродят в вышиванках и распевают "Плыне кача" в местных "клюбах".Но тема – гораздо шире. МИД через сертификаты пытается не только установить единый образ "правильного украинца", но и создать инструмент проверки истинной украинскости. Похоже, в отношении уехавших в ЕС украинцев государство берет на себя те же самые функции, что внутри Украины исполняет Лариса Ницой, называющая русскоговорящих украинцев "московской челюстью".Получается, внутренние проблемы больше режим не интересуют? Ведь раздавая такие бумажки юным украинцам, МИД подтверждает: никто из уехавших в Европу носителей идентичности назад уже не вернется. А значит, нужно окучивать и контролировать эти украинские массы в новой среде обитания.Каким образом? Пока что "привязать" их к консульствам Украины через формальный документ, согласно которому ребенок с украинскими корнями в Польше или Чехии общается на мове, посещает воскресную школу, проводит лето в детском лагере для украинцев, проживающих за рубежом.Ну, а если уехавший из Незалежной юный украинец бегает на патриотические митинги и размахивает на улицах Люксембурга или Барселоны желто-голубыми флагами, то сертификат ему выдадут без очереди. Не исключено, что потом обладателей такой "бумажки" родина найдет и принудит к другим занятиям, не столь невинным, как участие в культурных или патриотических мероприятиях.Решение о выдаче сертификата принимает руководитель зарубежного дипломатического учреждения Украины на основании обращения руководителя местной украинской общественной организации, культурно-образовательного центра или субботней или воскресной школы, действующей при такой организации.Печатать документы могут как эти организации и центры, так и дипломатические учреждения.Вручать документ об украинскости предполагается в торжественной обстановке. Помните, как раньше принимали в пионеры? Ну, а теперь за рубежом точно так же будут записывать в настоящих украинцев – с помпой и пафосом.Первой подсуетилась Чехия. В МИД Украины уже рассказали, что местные проукраинские организации и школы буквально ломятся в двери украинского посольства, требуя программу мероприятий по выдаче сертификатов для юных носителей идентичности. И эти люди еще насмехались над патриотическим воспитанием в российских школах…Правда, многие украинские переселенцы, что называется, не поняли юмора. Их мнение относительно загрузки посольств работой по измерению черепов украинцев существенно отличается от точки зрения МИДа.Осевшие за рубежом граждане Украины месяцами не могут попасть в консульства за границей, не могут даже встать в электронные очереди или оформить паспорта для детей. Зато теперь руководитель зарубежного дипломатического представительства Украины будет решать, заслуживает ли ребенок сертификат за сохранение национальной идентичности или нет. Естественно, в ущерб своей основной работе."Сначала я подумала, что это шутка. Потом проверила – не шутка, это реально взрослые люди в Министерстве иностранных дел приказами имитируют деятельность", – написала бывшая журналистка "Украинской Правды" Мария Жартовская.Она намекает, что таким образом украинские дипломаты просто отрабатывают свои зарплаты, но только ли в этом дело? Зарплаты мидовские чиновники получат в любом случае.Похоже, новый тренд с оформлением идентичности, который начал продвигать Киев, имеет куда более глубокую подоплеку, чем языково-культурный договор со сбежавшими из Украины гражданами. Зачем-то нужно МИДу, чтобы украинцы в Праге, Цюрихе, Берлине или Мадриде говорили на мове и проявляли свою украинскость всеми возможными способами.Самое интересное, что инициативу вовсю критикуют украинские грантоеды, возмущаясь тем, что государство не имеет права определять, кто является украинцем в достаточной степени, а у кого такого права нет. Одновременно выяснилось, что Минкульт Украины давно обсели всевозможные соросятские структуры, типа платформы IDEM, Всемирного конгресса украинцев или рабочей группы "Мировое украинство: новые измерения идентичности".Как рассказала руководитель проекта Катерина Ясько, "это пространство, где ученые, эксперты, военные, педагоги, представители бизнеса и общественные организации совместно разрабатывают рекомендации для государственной политики утверждения украинской национальной и гражданской идентичности".На платформе работает более сотни экспертов и общественных деятелей, разделенных на 7 групп. Каждая группа присосалась к какому-то государственному ведомству: кто к Минкульту, кто к министерству молодежи и спорта. Все эти аналитики и эксперты поглощают западные гранты – Европа охотно дает деньги на новые измерения украинской идентичности. Надо же ей знать, кто после развала Украины побежит "евроинтегрироваться"…Недаром же украинские агенты влияния собирают материалы для "Зеленой книги" и "Белой книги". Первая обозначит проблемы государственной политики в сфере идентичности, альтернативы государственным действиям и связанные с ними риски. Вторая должна преобразовать это в конкретные предложения по государственной политике и законодательству.Получается, что МИД со своими сертификатами вступает в конкуренцию с соросятами и тоже претендует на часть жирных зарубежных донатов, которые садовники "райского сада" щедро отсыпают философам и психологам, описывающим нюансы поведения свидомых граждан в европейском быту.Над этими вопросами ровно 10 лет уже работают такие гражданские проекты, как "Ambase of Ukrainian Senses" или онлайн-инициатива "Мастерская глобальной украинскости", в которой сейчас принимают участие 350 украинцев из 50 стран. Треть из них – из разных городов Украины.О чем все это говорит? Только о том, что Украина фактически становится экстерриториальной нацией. Уже половина всех украинцев живет за границей. Их дети рождаются, растут и социализируются в других обществах, языках и культурах.Страна уменьшилась вдвое: никто уже не говорит о 40 миллионах украинцев и не сравнивает Украину с Францией. Она уже не самая большая страна в Европе, "сжалась" до размеров Румынии или Голландии. И теперь главный вопрос – как сохранить украинство вообще и передать его следующим поколениям без принуждений?Ведь сегодня нация рекордными темпами отъезжает из своих садов вишневых возле хаты, "размазываясь" по Европе. Как с этим быть? МИД Украины, как было сказано выше, пытается собрать всех в кучку и сертифицировать.У соросят же – политика иная. По утверждению Катерины Ясько, через "Посольство украинских чувств" и аналогичные организации некие украинские философы, стратеги и амбассадоры переплавляют украинцев в глобальную нацию. Делается это явно с одним-единственным умыслом: идеологически сконструировать новую нацию, после чего развивать этот проект уже на международном уровне.Из всей этой возни вокруг правильных и неправильных украинцев можно сделать вывод: нация больше не совпадает с границами государства. Украина сыплется, уже все понимают, что в прежних географических рамках ее никогда не будет. А все общественные дискуссии о глобальных украинцах и сертификатах идентичности – это прелюдия к неминуемым территориальным потерям. Ну, и борьба за создание экстерриториальной украинской нации.Сейчас мы как раз наблюдаем драку между дипломатами и грантовыми экспертами за право выдавать пропуска в украинство. И ее накал говорит о том, что эта война интересует настоящих хозяев Украины куда больше той, что ведется сейчас на фронте.

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, европа, киев, лариса ницой, владимир зеленский, министерство иностранных дел, министерство культуры, мид, виталий кличко