"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины - 19.10.2026 Украина.ру
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"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины
"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины - 19.10.2026 Украина.ру
"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины
Потери украинских локомотивов выглядят серьезно только на бумаге: экономика Украины схлопнулась настолько, что потребность в подвижном составе упала сама собой. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев, комментируя сообщения западных СМИ о поражении около 500 локомотивов
2026-10-19T19:30
2026-10-19T19:30
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По его словам, системно бить по железной дороге Украины Москва начала с лета 2025 года — тогда и пришлось около 90% потерь подвижного состава, так что цифра в 500 локомотивов похожа на правду. Но больше трети из них — маневровые тепловозы с промышленных предприятий. Магистральных тем временем потеряно гораздо меньше.Промышленные локомотивы уничтожать проще — они стоят кучей на заводе, особенно когда работает дрон-матка, наводящий ударные дроны. А магистральные рассредоточены по всей дороге, поэтому их труднее достать.Сигачев добавил, что Украина давно переводит подвижной состав на военные нужды: составы разбиты на мелкие группы по 20–25 вагонов вместо 60–80, а тяжёлая техника ушла с передовой. "Если общий объём грузов уменьшился, то и потребностей в локомотивах стало меньше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что между тем творится в стране, — в публикации Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны.
https://ukraina.ru/20261005/eksportnyy-paralich-financial-times-rasskazala-kak-ukraina-vyprashivaet-lokomotivy-posle-udarov-rf-1083612147.html
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Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Москва, Украина.ру

"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины

19:30 19.10.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 19.10.2026
© REUTERS / Stringer
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Потери украинских локомотивов выглядят серьезно только на бумаге: экономика Украины схлопнулась настолько, что потребность в подвижном составе упала сама собой. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев, комментируя сообщения западных СМИ о поражении около 500 локомотивов
По его словам, системно бить по железной дороге Украины Москва начала с лета 2025 года — тогда и пришлось около 90% потерь подвижного состава, так что цифра в 500 локомотивов похожа на правду. Но больше трети из них — маневровые тепловозы с промышленных предприятий. Магистральных тем временем потеряно гораздо меньше.
"Это серьёзные результаты, но как тенденция, а не как неотложная беда. Промышленность схлопнулась, порты почти не работают, объёмы военных грузов уменьшились. Вся логистика Украины сегодня меньше по тоннажу, чем в 2021 году. Поэтому потребность в локомотивах у них снизилась", — заявил эксперт.
Промышленные локомотивы уничтожать проще — они стоят кучей на заводе, особенно когда работает дрон-матка, наводящий ударные дроны. А магистральные рассредоточены по всей дороге, поэтому их труднее достать.
Сигачев добавил, что Украина давно переводит подвижной состав на военные нужды: составы разбиты на мелкие группы по 20–25 вагонов вместо 60–80, а тяжёлая техника ушла с передовой.
"Если общий объём грузов уменьшился, то и потребностей в локомотивах стало меньше", — резюмировал собеседник издания.
Ремонт железнодорожных путей в Забайкальском крае. - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
5 октября, 11:52
Удары ВС РФ заставили Киев выпрашивать поезда у Европы - Financial Times Киев столкнулся с критической нехваткой тягового подвижного состава из-за регулярных ударов российских войск по железнодорожной сети, пишет Financial Times
Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, что между тем творится в стране, в публикации Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны.
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