https://ukraina.ru/20261019/promyshlennost-skhlopnulas-ekspert-dobil-mif-o-katastrofe-na-zheleznoy-doroge-ukrainy-1083920563.html

"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины

"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины - 19.10.2026 Украина.ру

"Промышленность схлопнулась": эксперт добил миф о катастрофе на железной дороге Украины

Потери украинских локомотивов выглядят серьезно только на бумаге: экономика Украины схлопнулась настолько, что потребность в подвижном составе упала сама собой. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по железнодорожному транспорту Сергей Сигачев, комментируя сообщения западных СМИ о поражении около 500 локомотивов

2026-10-19T19:30

2026-10-19T19:30

2026-10-19T19:30

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По его словам, системно бить по железной дороге Украины Москва начала с лета 2025 года — тогда и пришлось около 90% потерь подвижного состава, так что цифра в 500 локомотивов похожа на правду. Но больше трети из них — маневровые тепловозы с промышленных предприятий. Магистральных тем временем потеряно гораздо меньше.Промышленные локомотивы уничтожать проще — они стоят кучей на заводе, особенно когда работает дрон-матка, наводящий ударные дроны. А магистральные рассредоточены по всей дороге, поэтому их труднее достать.Сигачев добавил, что Украина давно переводит подвижной состав на военные нужды: составы разбиты на мелкие группы по 20–25 вагонов вместо 60–80, а тяжёлая техника ушла с передовой. "Если общий объём грузов уменьшился, то и потребностей в локомотивах стало меньше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сигачёва: России надо наносить удары по пяти направлениям, чтобы оставить ВСУ без поставок с Запада читайте на сайте Украина.ру.Подробнее о том, что между тем творится в стране, — в публикации Украина – это концлагерь: эксперты о настоящем и будущем страны.

https://ukraina.ru/20261005/eksportnyy-paralich-financial-times-rasskazala-kak-ukraina-vyprashivaet-lokomotivy-posle-udarov-rf-1083612147.html

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